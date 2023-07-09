«Тоттенхэм» настроен отказаться от 80 млн евро и бонусов, предложенных «Баварией» за Кейна

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Фабрицио Романо Футбол

«Тоттенхэм» вряд ли примет второе предложение «Баварии» по Харри Кейну.

Сегодня сообщалось, что мюнхенцы предприняли попытку приобрести форварда за 80 млн евро и бонусы. Ранее «шпоры» отказались от 70 млн и дополнительных выплат.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «Тоттенхэм» настроен поступить так же и со вторым предложением. Но официального ответа «Баварии» пока не направлялось.

«Тоттенхэм» предложил Кейну контракт со значительным увеличением зарплаты. Харри не будет его подписывать до закрытия трансферного окна

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48 комментариев

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СуперНегр228
Ответ Typizza
Леви монстр какой-то. Закрыл Гари в своей комнате без трофеев и не выпускает.
Кейн сам виноват что подписал долгосрочный контракт
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Typizza
Леви монстр какой-то. Закрыл Гари в своей комнате без трофеев и не выпускает.
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red7
Мне кажется Леви перегибает палку, Кейну 30, у него последний год контракта, переподписывать его он не собирается, в этой ситуации не продавать его за 80+ - глупо
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Манковский
Кейн сам подпись поставил на бумажке. Хотя я уверен что Леви ему там такого напел, про то как они топово усилятся, как они выиграют АПЛ и он уйдёт в другой клуб на вершине карьеры в Тоттенхэме.

Еврей есть еврей.
+13
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udiekemen
Ответ trick00
Честно,не понимаю зачем ему в Баварию
🗿Ну если подумать то можно понять что трофеев ему не хватает

хотя сам виноват подписав такой жирный контракт.
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Механик Механиков
Леви прекрасно знает, что Бавария сможет заплатить ещё больше (100+млн). За стеклянного Эрнандеса заплатили же 80млн. Торгуются они. Но в конце то концов, в Баварии скажут, что торг тут не уместен. И заберут в следующем году бесплатно. Если конечно Кейн не подпишет новый контракт.
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udiekemen
🗿они скоро пожизненный контракт заключат.
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Ответ Артём Сергеев
можно было бы сказать что Леви подрывает уважение к Тотенхему, а потом вспоминаешь, что и не было никогда уважения к Тотенхему
Для драматичного сценария не хватает того, чтобы Леви 30.06 следующего года не заколол Кейна со словами: Не доставайся никому
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korysh
для других игроков должен быть урок, что с такими клубами подписывать долгосрочный контракт нельзя, если есть желание пойти потом на повышение. Да и вообще если есть варианты, то лучше избегать клубы с таким руководством
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Трент Резнор
Леви, как ты ****** !
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Sergeev55
Ответ Typizza
Леви монстр какой-то. Закрыл Гари в своей комнате без трофеев и не выпускает.
это скорее похоже на тюремную камеру, из которой Кейну нету выхода
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Дядя Тима
Ответ trick00
Честно,не понимаю зачем ему в Баварию
Ты видимо шутишь ?
Человеку 30 он не выигрывал ничего ,а единственное ,что может дать ему тотенхем это попытаться побить рекорд ширера
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Ответ СуперНегр228
Кейн сам виноват что подписал долгосрочный контракт
Поверил Леви на слово...
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Очки Дани Алвеса
Ответ Typizza
Леви монстр какой-то. Закрыл Гари в своей комнате без трофеев и не выпускает.
Ну еще бы свой главный актив ниже Энтони продавать)
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ZA.RMA
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Ширер успел взять АПЛ в Блекберне, но уважаем и памятен за верность "сорокам", и за рекорд тоже. Не всё меряется чашками, а то Начо у тебя +/- на уровне Мальдини окажется.
Речь шла про «уникальность», а не уважаемость и значимость со стороны команды и болельщиков.

Если Кейн хочет уйти - ему нужно дать свободу.
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Ответ ZA.RMA
Ни одного выигранного трофея с командой - разве это дело для такого отличного игрока? Кому нужна такая уникальность?)
Ширер успел взять АПЛ в Блекберне, но уважаем и памятен за верность "сорокам", и за рекорд тоже.
Не всё меряется чашками, а то Начо у тебя +/- на уровне Мальдини окажется.
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Kazbek Ilyassovskiy
такое поведение леви чревато репутационными потерями. перспективные игроки могут задуматься: а стоит ли переходить в команду с таким вредным президентом?
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Balt
Не хотят продавать своего атланта ибо если Кейн уйдёт замену найти будет невозможно. И уже 8-е место будет казаться высочайшим результатом. Ришарилсон со своим нежным характером вряд ли может стать таким же лидером.
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Тухель
Ответ _BITOV_666_ Битов
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Ок назови ЦН, который согласен перейти в Тоттенхэм и который способен заменить Кейна пофиг пусть даже с трансферной ценой в 100 млн?
Просто Шпорам от этих 100 млн за Кейна ни холодно ни жарко. Это как предлагать Барселоне продать Месси за сезон до его ухода в ПСЖ. Таких игроков просто не отпускают. ПОтому что скорее всего клубы им никогда замену не найдут, ну в ближайшие лет 10 точно.
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Typizza
Ответ Born is the King
За 80 Леви его не будет продавать это было ожидаемо
Кейн уже не мальчик, с бонусами справедливая цена.
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Арсений Чернобаев
Ответ СуперНегр228
Кейн сам виноват что подписал долгосрочный контракт
сейчас подписывают контракты до 2028-2032 года. Представь, сколько еще таких историй будет
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Спартак Гордость России
Теперь трижды подумают, прежде чем переходить в безтрофейник
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HI MARS
Ответ ZA.RMA
Ни одного выигранного трофея с командой - разве это дело для такого отличного игрока? Кому нужна такая уникальность?)
Бестрофейная карьера Кейна с 500 голами в АПЛ будет ценнее десяти чемпионств Шупо-Мотинга
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a2wai
Баварии придется до 90 с бонусами поднять, после этого Леви все же, кряхтя, но может согласиться.
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red hikkikomori
Слишком мало за него предлагают, как минимум со 100 млн фунтов стерлингов надо начинать предложение
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