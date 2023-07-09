«Тоттенхэм» настроен отказаться от 80 млн евро и бонусов, предложенных «Баварией» за Кейна

«Тоттенхэм» вряд ли примет второе предложение «Баварии» по Харри Кейну.

Сегодня сообщалось, что мюнхенцы предприняли попытку приобрести форварда за 80 млн евро и бонусы. Ранее «шпоры» отказались от 70 млн и дополнительных выплат.

По сведениям инсайдера , «Тоттенхэм» настроен поступить так же и со вторым предложением. Но официального ответа «Баварии» пока не направлялось.

«Тоттенхэм» предложил Кейну контракт со значительным увеличением зарплаты. Харри не будет его подписывать до закрытия трансферного окна