«Тоттенхэм» настроен отказаться от 80 млн евро и бонусов, предложенных «Баварией» за Кейна
«Тоттенхэм» вряд ли примет второе предложение «Баварии» по Харри Кейну.
Сегодня сообщалось, что мюнхенцы предприняли попытку приобрести форварда за 80 млн евро и бонусы. Ранее «шпоры» отказались от 70 млн и дополнительных выплат.
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «Тоттенхэм» настроен поступить так же и со вторым предложением. Но официального ответа «Баварии» пока не направлялось.
«Тоттенхэм» предложил Кейну контракт со значительным увеличением зарплаты. Харри не будет его подписывать до закрытия трансферного окна
Еврей есть еврей.
хотя сам виноват подписав такой жирный контракт.
Человеку 30 он не выигрывал ничего ,а единственное ,что может дать ему тотенхем это попытаться побить рекорд ширера
Если Кейн хочет уйти - ему нужно дать свободу.
Не всё меряется чашками, а то Начо у тебя +/- на уровне Мальдини окажется.
Просто Шпорам от этих 100 млн за Кейна ни холодно ни жарко. Это как предлагать Барселоне продать Месси за сезон до его ухода в ПСЖ. Таких игроков просто не отпускают. ПОтому что скорее всего клубы им никогда замену не найдут, ну в ближайшие лет 10 точно.