«Барселона» начнет продавать бриллианты из газона «Камп Ноу», планируемая выручка – 30 млн евро в год. Ранее выходила коллекция на основе волос Пеле

«Барселона» собирается продавать бриллианты из травы.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы используют газон « » для создания коллекции украшений под названием Etern Spotify Camp Nou 1957 – в честь года открытия арены.

Клуб заключил соглашение с компанией Brilianto, которая специализируется на производстве бриллиантов. Стороны договорились о создании значков, браслетов, запонок, колец, ожерелий и других аксессуаров из золота, украшенных драгоценными камнями.

Всего планируется создать 1957 украшений, в том числе особую серию с 57 бриллиантами весом в один карат. Ожидается, что на этой концепции можно будет зарабатывать примерно по 30 млн евро в год, однако пропорции распределения этой суммы между партнерами не разглашаются. « » и Brilianto ожидают, что особым спросом такие украшения будут пользоваться у покупателей из Китая и с Ближнего Востока.

Brilianto будет производить бриллианты с использованием запатентованной технологии и специального оборудования, которые позволяют ускорить процесс образования алмаза. Получив траву с «Камп Ноу», компания проведет ее карбонизацию. В результате этой процедуры будет экстрагирован углерод, который в дальнейшем будет использован для получения алмаза в созданных для этого условиях.

Ранее благодаря Brilianto была выпущена коллекция, созданная на основе волос . В ней было 1283 бриллианта – в соответствии с количеством забитых бразильцем голов. Кроме того, Brilianto создала коллекцию ювелирных изделий для «Эспаньола» к 120-летию клуба. Украшение с бриллиантом весом в 1 карат из этой коллекции продавалось за 13189 евро, 0,5 карата – за 2287 евро, 0,25 карата – за 650 евро, а драгоценность с бриллиантом в 0,10 карата можно было приобрести за 299 евро.