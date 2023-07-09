«Барселона» начнет продавать бриллианты из газона «Камп Ноу», планируемая выручка – 30 млн евро в год. Ранее выходила коллекция на основе волос Пеле
«Барселона» собирается продавать бриллианты из травы.
Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы используют газон «Камп Ноу» для создания коллекции украшений под названием Etern Spotify Camp Nou 1957 – в честь года открытия арены.
Клуб заключил соглашение с компанией Brilianto, которая специализируется на производстве бриллиантов. Стороны договорились о создании значков, браслетов, запонок, колец, ожерелий и других аксессуаров из золота, украшенных драгоценными камнями.
Всего планируется создать 1957 украшений, в том числе особую серию с 57 бриллиантами весом в один карат. Ожидается, что на этой концепции можно будет зарабатывать примерно по 30 млн евро в год, однако пропорции распределения этой суммы между партнерами не разглашаются. «Барселона» и Brilianto ожидают, что особым спросом такие украшения будут пользоваться у покупателей из Китая и с Ближнего Востока.
Brilianto будет производить бриллианты с использованием запатентованной технологии и специального оборудования, которые позволяют ускорить процесс образования алмаза. Получив траву с «Камп Ноу», компания проведет ее карбонизацию. В результате этой процедуры будет экстрагирован углерод, который в дальнейшем будет использован для получения алмаза в созданных для этого условиях.
Ранее благодаря Brilianto была выпущена коллекция, созданная на основе волос Пеле. В ней было 1283 бриллианта – в соответствии с количеством забитых бразильцем голов. Кроме того, Brilianto создала коллекцию ювелирных изделий для «Эспаньола» к 120-летию клуба. Украшение с бриллиантом весом в 1 карат из этой коллекции продавалось за 13189 евро, 0,5 карата – за 2287 евро, 0,25 карата – за 650 евро, а драгоценность с бриллиантом в 0,10 карата можно было приобрести за 299 евро.
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