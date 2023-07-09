«Барселона» начнет продавать бриллианты из газона «Камп Ноу», планируемая выручка – 30 млн евро в год. Ранее выходила коллекция на основе волос Пеле

Теги Барселона Эспаньол Ла Лига бизнес Пеле Камп Ноу деньги Футбол

«Барселона» собирается продавать бриллианты из травы.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы используют газон «Камп Ноу» для создания коллекции украшений под названием Etern Spotify Camp Nou 1957 – в честь года открытия арены.

Клуб заключил соглашение с компанией Brilianto, которая специализируется на производстве бриллиантов. Стороны договорились о создании значков, браслетов, запонок, колец, ожерелий и других аксессуаров из золота, украшенных драгоценными камнями.

Всего планируется создать 1957 украшений, в том числе особую серию с 57 бриллиантами весом в один карат. Ожидается, что на этой концепции можно будет зарабатывать примерно по 30 млн евро в год, однако пропорции распределения этой суммы между партнерами не разглашаются. «Барселона» и Brilianto ожидают, что особым спросом такие украшения будут пользоваться у покупателей из Китая и с Ближнего Востока.

Brilianto будет производить бриллианты с использованием запатентованной технологии и специального оборудования, которые позволяют ускорить процесс образования алмаза. Получив траву с «Камп Ноу», компания проведет ее карбонизацию. В результате этой процедуры будет экстрагирован углерод, который в дальнейшем будет использован для получения алмаза в созданных для этого условиях.

Ранее благодаря Brilianto была выпущена коллекция, созданная на основе волос Пеле. В ней было 1283 бриллианта – в соответствии с количеством забитых бразильцем голов. Кроме того, Brilianto создала коллекцию ювелирных изделий для «Эспаньола» к 120-летию клуба. Украшение с бриллиантом весом в 1 карат из этой коллекции продавалось за 13189 евро, 0,5 карата – за 2287 евро, 0,25 карата – за 650 евро, а драгоценность с бриллиантом в 0,10 карата можно было приобрести за 299 евро.

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28 комментариев

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DeltaForce
Это какой уже по счёту рычаг,а то я запутался
+40
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Трент Резнор
Барселона превращается в Черкизон
+18
-3
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Данил Бакуров
Ответ DeltaForce
Это какой уже по счёту рычаг,а то я запутался
Это не рычаг, это они просто продали траву, как бы двусмыссленно не звучало
+11
-1
+10
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BuNoMa
А потом начнут толкать бижутерию и носки))
+8
-2
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Саша Пушкин
Ответ Трент Резнор
Барселона превращается в Черкизон
Барселона теперь травкой торгует что ли?
+2
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JENNINGS
Скоро в ломбард будут сдавать кубки из клубного музея )))
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error505
Бизнесмены
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фан Барсы
Во все тяжкие...
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Футбол, хоккей итд
Лапорта: хорошо, что есть Китай и Ближный Восток.....
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Anthony Wrynn
надо же до такого додуматься ещё ...
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Эрик Оганезов
Бриллианты из газона, что дальше? прах Кобзона?
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Лев Каменев
Пора открывать телемагазин. Там можно будет продавать всякое барахло. Циркониевые браслеты, пищевые добавки, чудо-швабры и игроков, которых купили в прошлое ТО.
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Mcconaughey_lol
А потом откроют блошиный рынок на Камп Ноу
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Андрей Букин
ожидаем нижнее белье , с количеством рычагов - 1957
и фирменной надписью Spotify Barca)
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Арсений Чернобаев
Ответ Данил Бакуров
Это не рычаг, это они просто продали траву, как бы двусмыссленно не звучало
рачагов нет, но вы держитесь.
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