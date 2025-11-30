  • Спортс
  • Лещенко о Карпине в «Динамо»: «Ошибка менеджмента клуба. Он хороший тренер такой, среднего уровня, но любовь не состоялась»
20

Лещенко о Карпине в «Динамо»: «Ошибка менеджмента клуба. Он хороший тренер такой, среднего уровня, но любовь не состоялась»

Лев Лещенко: назначение Карпина в «Динамо» – ошибка, он тренер среднего уровня.

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился мнением о Валерии Карпине и Ролане Гусеве во главе клуба.

Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера после того, как 17 ноября Карпин объявил, что покинет клуб, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России.

О том, правильным ли решением было назначить Гусева исполняющим обязанности главного тренера

«Я думаю, да. Дело в том, что я Ролана хорошо знаю по его футбольной карьере, и, конечно, я знаю его еще и как одного из руководителей динамовского коллектива. Хотя он был в тени до последнего времени, имея свои взгляды на футбол и свою концепцию развития команды. И это он доказал в конце прошлого сезона, когда он выиграл три матча».

Об уходе Валерия Карпина

«Я думаю, что это (назначение Карпина – Спортс’‘) была ошибка нашего менеджмента, который эту ошибку признал, и поэтому, так сказать, обоюдное было расставание с Карпиным. Он хороший тренер такой, среднего уровня, но здесь не сошлось, просто любовь не состоялась», – сказал Лещенко.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
