КХЛ может на несколько лет запретить возвращаться в лигу, если игрок уедет в НХЛ с действующим контрактом. Об этом заявил Гимаев-младший
Сергей Гимаев-младший рассказал о возможных ограничениях на отъезд в НХЛ.
8 июля ЦСКА официально объявил о подписании контракта с вратарем Иваном Федотовым. КХЛ зарегистрировала этот договор.
Затем заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что у КХЛ и НХЛ нет действующего Меморандума об уважении контрактов.
«Знаю, что КХЛ может ввести ограничения, касающиеся игроков, которые уехали с действующим контрактом.
Если такие хоккеисты уедут, то не смогут вернуться на протяжении нескольких лет.
Игроки начнут задумываться, стоит ли им ехать, если они не смогут вернуться в КХЛ, например, ближайшие пять лет
Рычаги давления у КХЛ в сложившейся ситуации есть. НХЛ в деле Федотова пыталась выставить максимально виноватой нашу лигу.
Понятно, что мы все хотим нормальных взаимоотношений без воровства игроков. Но мы видим, что происходит на самом деле», – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Сергей Гимаев-младший.
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Все нормальные хоккеисты будут избегать этот гадюшник
Теперь же ЦСКА и Колхоз об него ноги вытирают. И конечно на Матч ТВ и от местных "комментаторов" на зарплате в Ольгино щас понесется, что это американцы плохие, а мы хорошие, это они все отменили, а мы до последнего держались за документ и все прочее. Ага.
В на прямую выходят 8 команд. Общая турнирная таблица, общий по