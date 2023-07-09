КХЛ может на несколько лет запретить возвращаться в лигу, если игрок уедет в НХЛ с действующим контрактом. Об этом заявил Гимаев-младший

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Сергей Гимаев-младший Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Сергей Гимаев-младший рассказал о возможных ограничениях на отъезд в НХЛ.

8 июля ЦСКА официально объявил о подписании контракта с вратарем Иваном Федотовым. КХЛ зарегистрировала этот договор.

Затем заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что у КХЛ и НХЛ нет действующего Меморандума об уважении контрактов.

«Знаю, что КХЛ может ввести ограничения, касающиеся игроков, которые уехали с действующим контрактом.

Если такие хоккеисты уедут, то не смогут вернуться на протяжении нескольких лет.

Игроки начнут задумываться, стоит ли им ехать, если они не смогут вернуться в КХЛ, например, ближайшие пять лет

Рычаги давления у КХЛ в сложившейся ситуации есть. НХЛ в деле Федотова пыталась выставить максимально виноватой нашу лигу.

Понятно, что мы все хотим нормальных взаимоотношений без воровства игроков. Но мы видим, что происходит на самом деле», – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Сергей Гимаев-младший.

Кажется, КХЛ заходит в конфликт с НХЛ. Признали Федотова в ЦСКА при его контракте с «Филадельфией»

22 комментария

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Fullhouse
Нехилый такой ящик Пандоры открыли в кохлозе и цске🤡
Все нормальные хоккеисты будут избегать этот гадюшник
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Arctic_Baron
Ахаха. Напугал ежа жопой. Кто играть-то будет, если возвращаться нельзя? И так уже деревья, как Телегин просто так деньги получают, потому играть больше некому. Ехать в лигу уже даже чехи не хотят. Цирк с конями. Или из-за коней?
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+30
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Savardus
За 13 лет действия меморандума об уважении контрактов, НХЛ ни разу его не нарушили. И не отменяли его несмотря на все обстоятельства.

Теперь же ЦСКА и Колхоз об него ноги вытирают. И конечно на Матч ТВ и от местных "комментаторов" на зарплате в Ольгино щас понесется, что это американцы плохие, а мы хорошие, это они все отменили, а мы до последнего держались за документ и все прочее. Ага.
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Игорь Игорев
Потом будут говорить, что во всем виноваты омериканцы. А сами они белые и пушистые. И ситуация с Федотовым была решена в рамках закона.
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serious fan
Всё по классике, сами облажались(причём всё ради одного клуба). И теперь под вой, что это ОМЭРИКА виновата, введут запретительный закон.
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АРХАТ
А если свалит игрок калибра Радулова и вернётся, то амнистируют и подпишут сразу)
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Maxim Shumov
Да кому эта помойка нужна будет, нашли наказание. Уедут в Европу. Нашли чем пугать😂
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Сергей Иванов
Ну в общем, сгорел сарай, гори и хата!!!
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hemsky
За исключением СКА, ЦСКА и АБ - добавил Гимаев младший.
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Andrewxyz
Не закрепятся в НХЛ поедут играть в Европу. Только не в колхоз.
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Разрушающий мифы
Самое смешное, что если вдруг кто-то из уехавших вернётся, то его сразу же подпишут невзирая не на какие принципы и запреты.
+5
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Олег Кузнецов
Ответ Fullhouse
Нехилый такой ящик Пандоры открыли в кохлозе и цске🤡 Все нормальные хоккеисты будут избегать этот гадюшник
Гимаев, расскажите нам ,что происходит на самом деле. Пока мы видим, что у Федотова соглашение с Филадельфией, на которое наплевал ЦСКА. По мне так тягаться с НХЛ у КХЛ нет шансов.
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sled
Ответ Arctic_Baron
Ахаха. Напугал ежа жопой. Кто играть-то будет, если возвращаться нельзя? И так уже деревья, как Телегин просто так деньги получают, потому играть больше некому. Ехать в лигу уже даже чехи не хотят. Цирк с конями. Или из-за коней?
Из-за поней
+4
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Геннадий Тимченко
Ответ marshal .masha
Комментарий удален пользователем
Федотов подставил❓ещё скажите, что он сам выбрал службу в армии, а не поездку в Филадельфию🤣🤣🤣
+3
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+3
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Pablo Rodrigues
Ну и "что происходит то на самом деле"?
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Илья Илья
Пора создавать новую лигу без ска и цска
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marshal .masha
Комментарий удален пользователем
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Сергей Мошкович
угрозы подъехали) как это мило)
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Илья Илья
18 команд, 4 круга, 5 +1(вратарь легионер), максимально количество обменов между двумя клубами 4 игрока (2 в одну сторону, 2 в другую, чтоб не было фармов) . Без пауз.
В на прямую выходят 8 команд. Общая турнирная таблица, общий по
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скорпыч
Сдается мне, что Федотова не наказывали, а прятали на 22/23 сезон от Филадельфии в армии.
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Олег Кузнецов
Ответ Arctic_Baron
Ахаха. Напугал ежа жопой. Кто играть-то будет, если возвращаться нельзя? И так уже деревья, как Телегин просто так деньги получают, потому играть больше некому. Ехать в лигу уже даже чехи не хотят. Цирк с конями. Или из-за коней?
Пока все наоборот, ЦСКА забрал игрока с действующим контрактом с НХЛ и еще смешно грозятся, клоуны.
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marshal .masha
Ответ hemsky
За исключением СКА, ЦСКА и АБ - добавил Гимаев младший.
А эти будут сразу растреливать?
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