КХЛ может на несколько лет запретить возвращаться в лигу, если игрок уедет в НХЛ с действующим контрактом. Об этом заявил Гимаев-младший

Сергей Гимаев-младший рассказал о возможных ограничениях на отъезд в НХЛ.

8 июля официально объявил о подписании контракта с вратарем . КХЛ зарегистрировала этот договор.

Затем заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что у КХЛ и НХЛ нет действующего Меморандума об уважении контрактов.

«Знаю, что КХЛ может ввести ограничения, касающиеся игроков, которые уехали с действующим контрактом.

Если такие хоккеисты уедут, то не смогут вернуться на протяжении нескольких лет.

Игроки начнут задумываться, стоит ли им ехать, если они не смогут вернуться в КХЛ, например, ближайшие пять лет

Рычаги давления у КХЛ в сложившейся ситуации есть. НХЛ в деле Федотова пыталась выставить максимально виноватой нашу лигу.

Понятно, что мы все хотим нормальных взаимоотношений без воровства игроков. Но мы видим, что происходит на самом деле», – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Сергей Гимаев-младший.

Кажется, КХЛ заходит в конфликт с НХЛ. Признали Федотова в ЦСКА при его контракте с «Филадельфией»