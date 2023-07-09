«Мир летит к чертям, и на хорошей скорости». Менье о том, что в Бельгии разрешат менять пол и имя несколько раз

Тома Менье раскритиковал новый закон о смене пола в Бельгии.

Скоро в стране можно будет менять имя и пол несколько раз.

«Мир летит к чертям, и на хорошей скорости», – написал защитник « » и сборной в твиттере.

Затем на твит ответил профессор Фабрицио Буселла, который написал: «Какое пренебрежение к тем, кто отличается. Чем вас это беспокоит?»

Футболист ответил: «1. Молодые люди ищут себя и находят в смене пола ответ на свое плохое самочувствие. Это открытая дверь для неосознанного насилия, которое еще сильнее усугубит то, что должно быть жизненным выбором. Никакой трансфобии. Простая констатация факта.

2. Государство снова пассивно участвует в развитии того, что должно быть продуманным выбором. Эта реформа не помогает удовлетворить потребности подростков в психологической помощи.

3. Спорить на эту тему я могу три часа. Каждый останется при своем мнении. Я принимаю всех и первым заявляю о дискриминации, но в данном случае правительство идет по ложному пути. Мы, черт возьми, не выбираем свою сексуальную ориентацию по меню».