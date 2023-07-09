«Мир летит к чертям, и на хорошей скорости». Менье о том, что в Бельгии разрешат менять пол и имя несколько раз

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Сборная Бельгии по футболу Тома Менье ЛГБТ соцсети Футбол

Тома Менье раскритиковал новый закон о смене пола в Бельгии.

Скоро в стране можно будет менять имя и пол несколько раз.

«Мир летит к чертям, и на хорошей скорости», – написал защитник «Боруссии» и сборной Бельгии в твиттере.

Затем на твит Менье ответил профессор Фабрицио Буселла, который написал: «Какое пренебрежение к тем, кто отличается. Чем вас это беспокоит?»

Футболист ответил: «1. Молодые люди ищут себя и находят в смене пола ответ на свое плохое самочувствие. Это открытая дверь для неосознанного насилия, которое еще сильнее усугубит то, что должно быть жизненным выбором. Никакой трансфобии. Простая констатация факта.

2. Государство снова пассивно участвует в развитии того, что должно быть продуманным выбором. Эта реформа не помогает удовлетворить потребности подростков в психологической помощи.

3. Спорить на эту тему я могу три часа. Каждый останется при своем мнении. Я принимаю всех и первым заявляю о дискриминации, но в данном случае правительство идет по ложному пути. Мы, черт возьми, не выбираем свою сексуальную ориентацию по меню».

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46 комментариев

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Eddenonkas
На удивление, смелая позиция для нынешних времён. Моё уважение Тома. Прилетит ему теперь конечно знатно.
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cektor
Менье красавчик , что не молчит
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angry horse
Ответ rigobersong
Кстати, там один Эстонец после нового закона замуж еще не вышел?:)
Новиков что ли?😁
+11
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cektor
72 гендера , безумие
Скоро будешь здороваться с человеком и хз кто он
+6
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Eddenonkas
Ответ Marina_Greta
Подожди, сейчас всплывут заднепроходные и начнут критиковать его.
Вообще. Я сам би, но. Я адекватен, никому не навязываю и никому без надобности, или конкретного интереса об этом не сообщаю.
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pztpzhmx66
Браво 👏🏽
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alexmixer9
Выдал базу
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Mr@k
А сказал ведь неплохо так по сути
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Amalfitano
Ну всё. Парню больше не светит нормальный клуб в Европе. Повезёт если его пригласят арабы.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Eddenonkas
На удивление, смелая позиция для нынешних времён. Моё уважение Тома. Прилетит ему теперь конечно знатно.
Как по мне, врачей и родителей, которые хирургически и гормонально поменяли пол ребенку, надо сажать в тюрьму. А взрослые что хотят, то и делают. У них сформировавшийся мозги
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Amalfitano
Феминистки и геи просто в шоке сейчас. Они больше не актуальны. Они на задворках. Нынче трансформеры правят бал.)
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Nikolay Kozlov
На удивление умная позиция футболиста. И обратите внимание на контрасте так сказать на совершенно хамский ответ "профессора" в стиле "да ты чо попутал #@₽&@!"

Абсолютно так же "профессор" ответить вообще на все. - "Профессор, вы зачем какаете на тротуар?" -«Какое пренебрежение к тем, кто отличается. Чем вас это беспокоит?»
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ARIGAMI ARIGAMI
Сейчас его отменят за "дискриминацию"
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ML26
Аргументировал по фактам. Профессор,наверное, заигнорит, или в чс кинет, как ригоберка
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Ковид 07.10.52
Ответ Всё в порядке чувак...
Процесс самоуничтожения давно запущен Европе, как раз вот из-за таких "профессоров". Это уже уже не та Европа о которой мечтали 5/6 мира ещё 30 лет назад. Да там ещё значительно лучше чем в большинстве стран, но Швеция или Бельгия уже далеки от того что было когда, по крайней мере уже не похожи на себя. Франция например утеряна безвозвратно.
Процесс самоуничтожения давно запущен Европе...
Еще во времена СССР гниет проклятая...., но уничтожился почему-то СССР....
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Всё в порядке чувак...
Процесс самоуничтожения давно запущен Европе, как раз вот из-за таких "профессоров". Это уже уже не та Европа о которой мечтали 5/6 мира ещё 30 лет назад. Да там ещё значительно лучше чем в большинстве стран, но Швеция или Бельгия уже далеки от того что было когда, по крайней мере уже не похожи на себя. Франция например утеряна безвозвратно.
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pasmike
Свихнулись совсем
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Камил Мамедов
Мало того, что не побоялся высказать непопулярную для нынешних реалий позицию, так ещё и аргументированно, разложил всё по полочкам. Уважение
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Marina_Greta
Ответ Eddenonkas
Полностью с вами согласен. С кем я там занимаюсь кхм-кхм. Моё дело. А все вот эти парады... И это не только ЛГБТ, но и феминисток касается. Изначально очень правильное движение, превратившиеся в фарс.
Удачи вам и хорошего настроения! Спасибо за адекватный диалог!
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oberkorn
Интересно. А за кого бы сейчас пошёл воевать сталлоне рэмбо. США в первой части разгромил. СССР во второй третьей. Дальше был за справедливость. Слай, очнись, бабло не главное.
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Фут.Боль
Мужиком побыл, потом сменил пол, вышел замуж, развёлся, снова сменил пол, женился.Итак по настроению. В итоге кто ты, ### знает.
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VintDV
Людей слишком много на Земле. Вот и придумали повесточку.
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Slaven_Bilic
Ответ Marina_Greta
Мир давно сошёл с ума! Сейчас традиционные отношения уже не в моде, а слепить из мужика женщину - раз плюнуть. Куда мы катимся...
мы катимся туда где каждый сам будет решать с кем ему спать, а не слушать советов старших
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kaimussen
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Как по мне, врачей и родителей, которые хирургически и гормонально поменяли пол ребенку, надо сажать в тюрьму. А взрослые что хотят, то и делают. У них сформировавшийся мозги
Насчёт сформировавшихся мозгов у взрослых Вы, кажется, заблуждаетесь)
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AlexM37
Ответ cektor
72 гендера , безумие Скоро будешь здороваться с человеком и хз кто он
Да, если сам написал - респект, мозги есть
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