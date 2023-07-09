ЦСКА предлагал агенту Марио 50 тысяч евро комиссии, это его разозлило. «Зенит» дал 400 тысяч (Иван Карпов)

Теги ЦСКА Зенит Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Марио Фернандес агенты деньги Футбол

Одна из причин перехода Марио Фернандеса в «Зенит» – комиссия агенту.

Как сообщает Иван Карпов, ЦСКА был готов выплатить 350 тысяч евро «Интернасьоналу». Более того, в ходе переговоров сумму сбили до 250 тысяч евро.

Проблемы возникли во время обсуждения комиссии агенту. ЦСКА предложил представителю Фернандеса 50 тысяч евро, на что он «вскипел» и отреагировал так: «Я не агент на 50 тысяч». После этого он вышел из переговоров, заявив о договоренности с «Зенитом», а также сообщил, что в Петербурге защитнику предлагают зарплату 2,5 млн евро в год.

За свои услуги агент Фернандеса получил от «Зенита» 400 тысяч евро комиссионных.

Отмечается, что переговоры с ЦСКА были фикцией – когда они шли, предварительный контракт с «Зенитом» уже был подписан.

Агент Фернандеса о прекращении переговоров с ЦСКА: «Это мое решение, а не Марио. Переводчик и руководство армейцев проявили неуважение к агенту, обратившись к игроку и «Интернасьоналу»

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74 комментария

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Montenegro Serbian
Ответ Olga.t
агент принял решение за футболиста, т.е. хвост виляет собакой) Марио видимо не возражает. Печально...
Ой да хорош игроков невинными овечками выставлять, ага.
Как-будто Марио не в курсе что агент не за спасибо работает и тоже хочет для себя кусок денег пожирнее, а уж сам Марио уж способен сложить 2+2 касаемо сумм по зарплате предлагаемых в ЦСКА и Зенита, чтобы увидеть ощутимую разницу и сделать вполне осознанный выбор.
Фернандес не 17-летний юниор только что съехавший от родителей, чтобы им неискушенным как хотели вертели агенты.
+109
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+108
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Olga.t
агент принял решение за футболиста, т.е. хвост виляет собакой) Марио видимо не возражает.
Печально...
+57
-11
+46
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Доктор Верховцев
А Карпов это всё видел.
+45
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+30
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gangstarr
Я бы на месте Марио, травмировался перед матчем в Москве ) ему походу не привыкать быть крысой
+48
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Кони_Сопрано
Людям, которые пишут про "агент всё правильно сделал, 50 тысяч это плевок в лицо", хочу напомнить, что речь идёт о возвращении в ЦСКА: а) своего же футболиста; б) футболиста, которому клуб ранее серьёзно пошёл на встречу. Это не полноценный трансфер, чтобы платить агенту серьёзные комиссионные — я уже молчу о том, что с подачи именно этого агента (и без консультации с ЦСКА) Марио подписал какой-то дурацкий и совершенно излишний контракт в Бразилии, из-за которого вся эта история и завертелась. Короче, впрягаться в этой истории за агента — последнее дело, как по мне.
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Vladimir Yaschaev
Ответ Montenegro Serbian
Ой да хорош игроков невинными овечками выставлять, ага. Как-будто Марио не в курсе что агент не за спасибо работает и тоже хочет для себя кусок денег пожирнее, а уж сам Марио уж способен сложить 2+2 касаемо сумм по зарплате предлагаемых в ЦСКА и Зенита, чтобы увидеть ощутимую разницу и сделать вполне осознанный выбор. Фернандес не 17-летний юниор только что съехавший от родителей, чтобы им неискушенным как хотели вертели агенты.
Не следует забывать и о том, что для Марио это последний большой контракт. Ему 32, пенсия не за горами, другого шанса получить хорошее предложение может и не быть. Пафосные слова на тему "в России буду играть только в ЦСКА" ему, конечно, говорить не стоило... Но вообще мы давно знаем, что футболисты в массе своей не самые умные ребята. Ведь по сути весь сыр-бор из-за этой фразы, без неё ему и предъявить нечего - человек просто зарабатывает.
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misha___97
Ответ Фарид Харисов
Ну можете сколько угодно называть агента мерзким, но если про 50 тысяч евро комиссионных правда, то это реально смех и неуважение. Да, многие скажут, что и эти деньги агенты не заслуживают, но за таких ведение таких игроков как Марио платят куда больше. Дать 400 тысяч евро и даже больше сильно влияющему на Марио человеку — разумная инвестиция и по карману ЦСКА.
Смех это то, что ЦСКА вообще согласился платить Интернасионалу и решил вытащить Марио из ситуации, в которую его загнал в том числе агент. Как по мне, то ЦСКА вообще не должен был никому платить. За что платить агенту? Хотел бы Марио вернуться , то заплатил бы всем, кому надо, благо за 10 лет в России достаточно много денег заработал. ЦСКА никому ничего не должен в данной ситуации
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charly_54
Ответ Доктор Верховцев
А Карпов это всё видел.
Карпов агент Марио
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tony
Справедливости ради, для Зенита это выгодно. Лучше заплатить 400к агенту, чем 4+ ляма за трансфер игрока +- того же уровня, что и нынешний Фернандес. Пару лет может помочь Зениту.
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Заборостроитель
Может Карп в фифе трансфер провернул, там как раз агент психует и уходит вместе с игроком.😀
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gangstarr
Ответ Доктор Верховцев
Так травмируйся, фиг ли!
Я к сожалению или к счастью не являюсь Марио, а вас такое не красит )
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Марина Ермолаева
А Марио обещал, что никогда не предаст ЦСКА. Скатертью дорожка, нам в клубе предатели не нужны. И Медине, оказывается нужны только деньги , а не спорт и любимая команда. Печально очень.
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мутятя
Зенит, как всегда во всей красе. Воронье.
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Доктор Верховцев
Ответ Three Days Grace
заговор против зенита...
Не надо перекладывать. Всем известно, против кого всегда заговоры.
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ARMEEC06
Что и требовалось доказать! Бабло все решает. Агенту мало дали, Фернандес прям такой бесхребетный, что не смог возразить, хотя безгранично любит ЦСКА))) Ну чушь же. И вот как раз в то, что переговоры с Зенитом были раньше, а ЦСКА был так для картинки, прям очень верится.
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Песчанка
Марио НЕ на пике своем. Пусть играет в Зените. Крохоборы с агентом.
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__flavius__
Однажды Марио попросит у клуба и болельщиков прощения за эту историю. Но не уверен, что лично у меня будет желание его прощать
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Игорь Ерофеенков
не верю в 2,5 млн в Зените
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ТрактоПоктер
Как там Ловчев говорил ....
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Olga.t
Ответ Montenegro Serbian
Ой да хорош игроков невинными овечками выставлять, ага. Как-будто Марио не в курсе что агент не за спасибо работает и тоже хочет для себя кусок денег пожирнее, а уж сам Марио уж способен сложить 2+2 касаемо сумм по зарплате предлагаемых в ЦСКА и Зенита, чтобы увидеть ощутимую разницу и сделать вполне осознанный выбор. Фернандес не 17-летний юниор только что съехавший от родителей, чтобы им неискушенным как хотели вертели агенты.
Я не считаю Фернандеса невинной овечкой, просто очень разочарована, пытаюсь примириться с этим решением)
Плохо, что Марио "сидит в домике" и наблюдает молча.
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kaimussen
Ответ ТрактоПоктер
Как там Ловчев говорил ....
Это Гинер всё купил! Хотя, постойте...
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Дмитрий9779
Тяжко бы Карпову пришлось в приличном обществе,там где за базар надо отвечать.
+5
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RSI
Ответ Montenegro Serbian
Ой да хорош игроков невинными овечками выставлять, ага. Как-будто Марио не в курсе что агент не за спасибо работает и тоже хочет для себя кусок денег пожирнее, а уж сам Марио уж способен сложить 2+2 касаемо сумм по зарплате предлагаемых в ЦСКА и Зенита, чтобы увидеть ощутимую разницу и сделать вполне осознанный выбор. Фернандес не 17-летний юниор только что съехавший от родителей, чтобы им неискушенным как хотели вертели агенты.
Если Вы правы, это не красит Марио.
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Тухель
Ответ Марина Ермолаева
Видимо щас рулят только деньги, пипец, общем. От него такого не ожидала🙄🙄🙄
Уахаха. А раньше что рулило? В истории РПЛ переходов ради денег к прямым конкурентам было дохрена. Ничего не изменилось. А парень вообще бразилец, что до него докопались непонятно.
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Nadert@
Агенты совсем оборзели.
Должны быть запрещены любые выплаты агентам, кроме процента с зарплаты. И он должен быть регламентирован, например не больше 10%.
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