ЦСКА предлагал агенту Марио 50 тысяч евро комиссии, это его разозлило. «Зенит» дал 400 тысяч (Иван Карпов)

Одна из причин перехода Марио Фернандеса в «Зенит» – комиссия агенту.

Как сообщает Иван Карпов, ЦСКА был готов выплатить 350 тысяч евро « ». Более того, в ходе переговоров сумму сбили до 250 тысяч евро.

Проблемы возникли во время обсуждения комиссии агенту. предложил представителю Фернандеса 50 тысяч евро, на что он «вскипел» и отреагировал так: «Я не агент на 50 тысяч». После этого он вышел из переговоров, заявив о договоренности с «Зенитом», а также сообщил, что в Петербурге защитнику предлагают зарплату 2,5 млн евро в год.

За свои услуги агент получил от « » 400 тысяч евро комиссионных.

Отмечается, что переговоры с ЦСКА были фикцией – когда они шли, предварительный контракт с «Зенитом» уже был подписан.

Агент Фернандеса о прекращении переговоров с ЦСКА: «Это мое решение, а не Марио. Переводчик и руководство армейцев проявили неуважение к агенту, обратившись к игроку и «Интернасьоналу»