ЦСКА предлагал агенту Марио 50 тысяч евро комиссии, это его разозлило. «Зенит» дал 400 тысяч (Иван Карпов)
Одна из причин перехода Марио Фернандеса в «Зенит» – комиссия агенту.
Как сообщает Иван Карпов, ЦСКА был готов выплатить 350 тысяч евро «Интернасьоналу». Более того, в ходе переговоров сумму сбили до 250 тысяч евро.
Проблемы возникли во время обсуждения комиссии агенту. ЦСКА предложил представителю Фернандеса 50 тысяч евро, на что он «вскипел» и отреагировал так: «Я не агент на 50 тысяч». После этого он вышел из переговоров, заявив о договоренности с «Зенитом», а также сообщил, что в Петербурге защитнику предлагают зарплату 2,5 млн евро в год.
За свои услуги агент Фернандеса получил от «Зенита» 400 тысяч евро комиссионных.
Отмечается, что переговоры с ЦСКА были фикцией – когда они шли, предварительный контракт с «Зенитом» уже был подписан.
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Как-будто Марио не в курсе что агент не за спасибо работает и тоже хочет для себя кусок денег пожирнее, а уж сам Марио уж способен сложить 2+2 касаемо сумм по зарплате предлагаемых в ЦСКА и Зенита, чтобы увидеть ощутимую разницу и сделать вполне осознанный выбор.
Фернандес не 17-летний юниор только что съехавший от родителей, чтобы им неискушенным как хотели вертели агенты.
Печально...
Плохо, что Марио "сидит в домике" и наблюдает молча.
Должны быть запрещены любые выплаты агентам, кроме процента с зарплаты. И он должен быть регламентирован, например не больше 10%.