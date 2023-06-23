УЕФА подарил надежду РФС, финал Кубка популярней финала ЛЧ, Личка в «Динамо», Бах осудил невыдачу виз россиянам, умерла супруга Галицкого, Вембаньяма – 1-й номер драфта НБА, и другие новости

1. Посетивший накануне конференцию РФС cоветник главы УЕФА Йозеф Климент выразил надежду, что «российским командам разрешат соперничать с европейскими». Его поддержала представитель ФИФА Хайди Беха: «Надеемся, ситуация разрешится и решение проблемы будет найдено». По мнению президента РФС Александра Дюкова, заявления людей из УЕФА и ФИФА дают надежду, что международный бан в скором времени может быть снят. Однако Илья Геркус, например, в подобный сценарий не верит.

2. Исполком РФС принял новый регламент Фонбет Кубка России: двойное выбывание остается, но с изменениями. Дюков заявил, что в России финал Кубка посмотрели больше зрителей, чем финал ЛЧ. А 2022 год, по словам президента РФС, можно занести в актив отечественного футбола.

3. Baza и еще несколько телеграм-каналов накануне сообщили о смерти супруги владельца «Краснодара» Сергея Галицкого Виктории.

4. Марцел Личка возглавил «Динамо». К этому назначению, к слову, есть вопросы. В «Оренбурге» чеха сменил соотечественник Иржи Ярошик.

5. Томас Бах назвал дискриминацией отказ Польши выдавать визы российским спортсменам. По мнению главы МОК, Олимпиада потеряет смысл, если «если соревноваться будут только те, кто совпадает по политическим взглядам».

6. Тем временем МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса. Там в ответ вспомнили, что 82 года назад Германия напала на СССР: «МОК раскрыл свою политизированную сущность». Разбираемся, как это отразится на России и на Олимпийских играх.

7. Но нам и без МОК хорошо – в июне 2024 года в Казани планируют провести Игры БРИКС.

8. Вероника Кудерметова обыграла Арину Соболенко во втором круге на турнире в Берлине. Андрей Рублев победил Янника Ганфманна во втором круге в Галле. Все результаты дня – здесь.

9. Драфт НБА. «Сан-Антонио» выбрал Виктора Вембаньяму под 1-м номером. «Шарлотт» взял Брэндона Миллера под 2-м номером, «Портленд» – Скута Хендерсона под 3-м. Все результаты 1-го раунда – здесь.

10. Незадолго до старта драфта в НБА оформили громкий обмен: Крис Пол переходит в «Голден Стэйт», Джордан Пул – в «Вашингтон».

11. В футболе тоже горячо на трансферном рынке. Согласно инсайду из Франции, «Реал» покупает Мбаппе за 250 млн евро. «Ньюкасл» заплатит «Милану» 80 млн евро с учетом бонусов за Тонали. Маунт близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Марио Фернандес возвращается в ЦСКА. Иван Игнатьев перешел в «Сочи» после расторжения контракта с «Локомотивом».

12. Дело Камилы Валиевой будет рассмотрено в Спортивном арбитражном суде 26-29 сентября.

13. На молодежном Евро-2023 Франция обыграла Италию, Англия победила Чехию.

14. Марк Цукерберг и Илон Маск договорились провести поединок.

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