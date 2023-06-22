Глава РФС Дюков: «2022-й можно занести в актив отечественного футбола с учетом обстоятельств: наши выступления приостановили, экономика подверглась давлению»

Президент РФС считает, что 2022 год можно занести в актив отечественного футбола.

«2022 год был непростым для нашего футбола. В прошлом году и УЕФА приняли решение приостановить наше выступление [в международных турнирах]. Российская экономика подверглась давлению, что должно было сказаться на футболе.

С учетом этих обстоятельств РФС считает, что 2022 год можно занести в актив отечественного футбола. Мы продолжили работу по реализации стратегии и развития и нам удалось продвинуться в реализации наших проектов», – сказал на конференции .

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