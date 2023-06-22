Глава РФС Дюков: «2022-й можно занести в актив отечественного футбола с учетом обстоятельств: наши выступления приостановили, экономика подверглась давлению»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Александр Дюков Матч ТВ Футбол

Президент РФС считает, что 2022 год можно занести в актив отечественного футбола.

«2022 год был непростым для нашего футбола. В прошлом году ФИФА и УЕФА приняли решение приостановить наше выступление [в международных турнирах]. Российская экономика подверглась давлению, что должно было сказаться на футболе.

С учетом этих обстоятельств РФС считает, что 2022 год можно занести в актив отечественного футбола. Мы продолжили работу по реализации стратегии и развития и нам удалось продвинуться в реализации наших проектов», – сказал Александр Дюков на конференции РФС.

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15 комментариев

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ApXuMaHqPuT
Рос. футбол 5 год подряд деградирует, а они всё что-то в актив заносят🙈
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Фут.Боль
Клубы не облажались в еврокубках - это несомненно можно занести в актив.
+15
-2
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Caniball
Отрицательный рост - тоже рост.
А еще мог добавить: ну Зенит же стал два раза чемпионом - значит все отлично. Движемся к поставленным целям! 👍
+6
-1
+5
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Bashibuzuck
Ответ ApXuMaHqPuT
Рос. футбол 5 год подряд деградирует, а они всё что-то в актив заносят🙈
Че куда заносят мы все прекрасно знаем😁
+6
-2
+4
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Ivan Petrov
Ответ ApXuMaHqPuT
Рос. футбол 5 год подряд деградирует, а они всё что-то в актив заносят🙈
Питерские управленцы!
Один спорт довел до такого состояния ,что плакать охота,второй "народное достояние" Газпром разваливает, с третьим футбол практически на дне
+3
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Bashibuzuck
Короче очередной "отрицательный рост"😁
+4
-2
+2
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Денис Давыдов
Ответ Ivan Petrov
Питерские управленцы! Один спорт довел до такого состояния ,что плакать охота,второй "народное достояние" Газпром разваливает, с третьим футбол практически на дне
А главный под 9 лет ухудшения доходов населения войнушку себе на потеху устраивает)
+2
0
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Пётр Оскерко
А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо!
+1
0
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Aleksey Yashin
"Мы продолжили работу по реализации стратегии и развития и нам удалось продвинуться в реализации наших проектов"

У нас была какая-то тактика. И мы её придерживались.
+2
-2
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Заборостроитель
Ответ Bashibuzuck
Короче очередной "отрицательный рост"😁
Год был непростым! "22 версия"
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