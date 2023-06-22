Глава РФС Дюков: «2022-й можно занести в актив отечественного футбола с учетом обстоятельств: наши выступления приостановили, экономика подверглась давлению»
Президент РФС считает, что 2022 год можно занести в актив отечественного футбола.
«2022 год был непростым для нашего футбола. В прошлом году ФИФА и УЕФА приняли решение приостановить наше выступление [в международных турнирах]. Российская экономика подверглась давлению, что должно было сказаться на футболе.
С учетом этих обстоятельств РФС считает, что 2022 год можно занести в актив отечественного футбола. Мы продолжили работу по реализации стратегии и развития и нам удалось продвинуться в реализации наших проектов», – сказал Александр Дюков на конференции РФС.
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А еще мог добавить: ну Зенит же стал два раза чемпионом - значит все отлично. Движемся к поставленным целям! 👍
Один спорт довел до такого состояния ,что плакать охота,второй "народное достояние" Газпром разваливает, с третьим футбол практически на дне
У нас была какая-то тактика. И мы её придерживались.