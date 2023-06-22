Представитель ФИФА Беха о российском футболе: «Надеемся, ситуация разрешится и решение проблемы будет найдено»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу женский футбол ФИФА РФС Джанни Инфантино Матч ТВ Футбол

В ФИФА выразили надежду, что проблемная ситуация с российским футболом разрешится.

«Спасибо за приглашение на конференцию РФС. Хотела бы поприветствовать вас от имени президента и генсека ФИФА.

Последний год был очень тяжелым, мы надеемся, что ситуация разрешится и решение проблемы будет найдено. Чемпионат мира показал, что он может объединить футболистов и болельщиков. На чемпионате мира в Катаре было много рекордов и сюрпризов.

На ФИФА лежит большая ответственность, и мы стараемся работать на благо развития футбола. От имени ФИФА хотела бы поблагодарить вас за вашу важную работу.

2023 год – это год женского футбола, мы шаг за шагом работаем над повышением уровня женского футбола. Конечно, и в России есть база и традиции женского футбола. Желаю вам от имени ФИФА хорошей работы на сегодняшней конференции», – сказала руководитель отдела по делам европейских национальных ассоциаций ФИФА Хайди Беха на конференции РФС.

Советник главы УЕФА Климент: «Верим, что российским командам разрешат соперничать с европейскими»

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25 комментариев

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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Достаточно натовским странам перестать спонсировать боевиков в Куиве, и тогда Россия покончит со всем этим.
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Atsuktuvas
Ответ Cruel Snake
Слова, слова, слова... И ничего кроме
да уж лучше слова, чем ракеты...
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мистер бин
Ну хоть хорошо время провел. Думаю, и в обществе красивых русских женщин.
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**Iscander**
Как из-за большой лужи скажут, так и будут делать. А пока только языком хрень нести.
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Виктор Ш.
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Достаточно натовским странам перестать спонсировать боевиков в Куиве, и тогда Россия покончит со всем этим.
Похоже шут зеленый и их достал - шантажирует грохнуть ЗАЭС, видимо случится нечто, в чем обвинят потом нас, и для нас разбан еще позже случится)
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Катерина Петрова
Да только о надежде и вере говорят. А как до дела - так голову в песок и ничего делать не хотят. Позор.
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Сергей48
Верьте! Теряем не только мы, но и вы!
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.ru
поодиночке представители ФИФА милейшие люди...
но стоит им собраться всем вместе... куда что девается
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Tollie
меняется риторика...
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Спартак Уокер
В общем как всегда надо ждать
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Sergio Grullo
Что значит ’надеюсь ситуация разрешится’?
Сама? С утра? Проснулся а она, опа!??
Возьми и разреши! Допусти сборную и клубы! От тебя (твоих хозяев) зависит же! А мы посмотрим как пойдет... люди там, с плакатами у штаб-квартиры, бойкоты, пиары... ну людишек можно из водомеров, опыт во Франции, Германии и Нидерландов есть, поделятся. А суды и общ мнение? Так нам тоже интересно, как выпутаетесь, тут у вас самих опыта не занимать.
А то ’разрешится’. Разрешите и разрешится.
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rdyabin@icloud.com
Когда Хозяева ваши разрешат, так и скажи. Ну ничего, скоро смиритесь, что Россия увеличила свои территории))
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Recreated
Короче, я так понял, что они там все работают не покладая рук и даже не устают!
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justbored
Ответ мистер бин
Ну хоть хорошо время провел. Думаю, и в обществе красивых русских женщин.
это женщина вапчета
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