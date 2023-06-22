Представитель ФИФА Беха о российском футболе: «Надеемся, ситуация разрешится и решение проблемы будет найдено»
В ФИФА выразили надежду, что проблемная ситуация с российским футболом разрешится.
«Спасибо за приглашение на конференцию РФС. Хотела бы поприветствовать вас от имени президента и генсека ФИФА.
Последний год был очень тяжелым, мы надеемся, что ситуация разрешится и решение проблемы будет найдено. Чемпионат мира показал, что он может объединить футболистов и болельщиков. На чемпионате мира в Катаре было много рекордов и сюрпризов.
На ФИФА лежит большая ответственность, и мы стараемся работать на благо развития футбола. От имени ФИФА хотела бы поблагодарить вас за вашу важную работу.
2023 год – это год женского футбола, мы шаг за шагом работаем над повышением уровня женского футбола. Конечно, и в России есть база и традиции женского футбола. Желаю вам от имени ФИФА хорошей работы на сегодняшней конференции», – сказала руководитель отдела по делам европейских национальных ассоциаций ФИФА Хайди Беха на конференции РФС.
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но стоит им собраться всем вместе... куда что девается
Сама? С утра? Проснулся а она, опа!??
Возьми и разреши! Допусти сборную и клубы! От тебя (твоих хозяев) зависит же! А мы посмотрим как пойдет... люди там, с плакатами у штаб-квартиры, бойкоты, пиары... ну людишек можно из водомеров, опыт во Франции, Германии и Нидерландов есть, поделятся. А суды и общ мнение? Так нам тоже интересно, как выпутаетесь, тут у вас самих опыта не занимать.
А то ’разрешится’. Разрешите и разрешится.