Представитель ФИФА Беха о российском футболе: «Надеемся, ситуация разрешится и решение проблемы будет найдено»

В ФИФА выразили надежду, что проблемная ситуация с российским футболом разрешится.

«Спасибо за приглашение на конференцию РФС. Хотела бы поприветствовать вас от имени президента и генсека ФИФА.

Последний год был очень тяжелым, мы надеемся, что ситуация разрешится и решение проблемы будет найдено. Чемпионат мира показал, что он может объединить футболистов и болельщиков. На чемпионате мира в Катаре было много рекордов и сюрпризов.

На ФИФА лежит большая ответственность, и мы стараемся работать на благо развития футбола. От имени ФИФА хотела бы поблагодарить вас за вашу важную работу.

2023 год – это год женского футбола, мы шаг за шагом работаем над повышением уровня женского футбола. Конечно, и в России есть база и традиции женского футбола. Желаю вам от имени ФИФА хорошей работы на сегодняшней конференции», – сказала руководитель отдела по делам европейских национальных ассоциаций ФИФА Хайди Беха на конференции .

Советник главы УЕФА Климент: «Верим, что российским командам разрешат соперничать с европейскими»