Евро-2023 (U21). Групповой этап. Украина сыграет с Хорватией, Испания против Румынии

В Грузии и Румынии стартует молодежный Евро-2023.

В первом туре группового раунда Украина сыграет с Хорватией, Испания – с Румынией, Бельгия – с Нидерландами.

Завтра Англия сыграет с Чехией, Германия – с Израилем, Франция будет противостоять Италии.

Евро-2023 (U21)

Групповой раунд

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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