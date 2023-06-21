Евро-2023 (U21). Групповой этап. Украина сыграет с Хорватией, Испания против Румынии

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В Грузии и Румынии стартует молодежный Евро-2023.

В первом туре группового раунда Украина сыграет с Хорватией, Испания – с Румынией, Бельгия – с Нидерландами. 

Завтра Англия сыграет с Чехией, Германия – с Израилем, Франция будет противостоять Италии. 

Евро-2023 (U21)

Групповой раунд

1-й тур

Украина U-21 – Хорватия U-21
Дата проведения
21 июня, 19.00, «Rapid Arena»
Онлайн матча

 

Грузия U-21 – Португалия U-21
Дата проведения
21 июня, 19.00, «стадион Бориса Пайчадзе»
Онлайн матча

 

Бельгия U-21 – Нидерланды U-21
Дата проведения
21 июня, 19.00, «стадион им. Михаила Месхи»
Онлайн матча

 

Румыния U-21 – Испания U-21
Дата проведения
21 июня, 21.45, «Стяуа»
Онлайн матча

 

Чехия U-21 – Англия U-21
Дата проведения
22 июня, 19.00, «Batumi Arena»
Онлайн матча

 

Германия U-21 – Израиль U-21
Дата проведения
22 июня, 19.00, «Торпедо Кутаиси»
Онлайн матча

 

Норвегия U-21 – Швейцария U-21
Дата проведения
22 июня, 19.00, «Константин Рэдулеску»
Онлайн матча

 

Франция U-21 – Италия U-21
Дата проведения
22 июня, 21.45, «Клуж-Арена»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Евро U21

Статистика Евро U21

3 комментария

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Никита Устименко
Где посмотреть матчи можно?
0
0
0
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Narimbetoff
Вперёд Укранина. Я болею и ставлю за тебя на БК Олимпбете. не подведи
+4
-4
0
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