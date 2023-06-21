Евро-2023 (U21). Групповой этап. Украина сыграет с Хорватией, Испания против Румынии
В Грузии и Румынии стартует молодежный Евро-2023.
В первом туре группового раунда Украина сыграет с Хорватией, Испания – с Румынией, Бельгия – с Нидерландами.
Завтра Англия сыграет с Чехией, Германия – с Израилем, Франция будет противостоять Италии.
Групповой раунд
1-й тур
- Дата проведения
- 21 июня, 19.00, «Rapid Arena»
- Дата проведения
- 21 июня, 19.00, «стадион Бориса Пайчадзе»
- Дата проведения
- 21 июня, 19.00, «стадион им. Михаила Месхи»
- Дата проведения
- 21 июня, 21.45, «Стяуа»
- Дата проведения
- 22 июня, 19.00, «Batumi Arena»
- Дата проведения
- 22 июня, 19.00, «Торпедо Кутаиси»
- Дата проведения
- 22 июня, 19.00, «Константин Рэдулеску»
- Дата проведения
- 22 июня, 21.45, «Клуж-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
3 комментария