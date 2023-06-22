Новый регламент Фонбет Кубка России: финал Пути регионов – из одного матча, проигравший в финале Пути РПЛ покинет турнир
Исполком РФС утвердил регламент Фонбет Кубка России в сезоне-2023/24.
Как и в сезоне-2022/23, Кубок пройдет по схеме с двойным выбыванием – после вылета из Пути РПЛ команда попадает в Путь регионов. Изменения коснутся лишь финала турнира.
Со следующего сезона финал Пути регионов будет состоять из одного раунда вместо двух. Таким образом, команда, проигравшая в финале Пути РПЛ, покинет турнир, минуя матч с победителем финала Пути регионов.
Начало нового розыгрыша Кубка России запланировано на 25-27 июля.
То есть у всех команд до финала пути РПЛ будет второй шанс, а у команды, которая дошла до этого финала, не будет
Кто вообще придумывает эти изменения?
Испортили там, где трогать ничего не надо было
Лучше бы как в Англии сделали
Чистейший рандом в 1/16 может попасть допустим Зенит на Спартак
Да и шансов дальше пройти было бы у многих клубов ФНЛ ПФЛ
Получается даже где-то выгоднее проиграть в 1/2 пути РПЛ и поехать в нижнюю сетку…..
Бред придумали.
Регионов, мог обыграть команду из этого пути и выйти в финал.... опять на ЦСКА. Зачем смотреть на повторный матч финала Пути РПЛ? Это уже было и ЦСКА уже победил Урал. Ради чего этот повтор? Реванш? Да и ЦСКА - какой был смысл побеждать Урал, чтобы выйти... опять на Урал?
Очень неадекватно, сетка второго шанса как бы для всех, кроме второй лучшей команды турнира)
Нет, оставим эту херню