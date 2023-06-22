Новый регламент Фонбет Кубка России: финал Пути регионов – из одного матча, проигравший в финале Пути РПЛ покинет турнир

Исполком РФС утвердил регламент Фонбет Кубка России в сезоне-2023/24.

Как и в сезоне-2022/23, пройдет по схеме с двойным выбыванием – после вылета из Пути РПЛ команда попадает в Путь регионов. Изменения коснутся лишь финала турнира.

Со следующего сезона финал Пути регионов будет состоять из одного раунда вместо двух. Таким образом, команда, проигравшая в финале Пути РПЛ, покинет турнир, минуя матч с победителем финала Пути регионов.

Начало нового розыгрыша Кубка России запланировано на 25-27 июля.