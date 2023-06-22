Новый регламент Фонбет Кубка России: финал Пути регионов – из одного матча, проигравший в финале Пути РПЛ покинет турнир

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Исполком РФС утвердил регламент Фонбет Кубка России в сезоне-2023/24.

Как и в сезоне-2022/23, Кубок пройдет по схеме с двойным выбыванием – после вылета из Пути РПЛ команда попадает в Путь регионов. Изменения коснутся лишь финала турнира.

Со следующего сезона финал Пути регионов будет состоять из одного раунда вместо двух. Таким образом, команда, проигравшая в финале Пути РПЛ, покинет турнир, минуя матч с победителем финала Пути регионов.

Начало нового розыгрыша Кубка России запланировано на 25-27 июля.

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51 комментарий

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Влад Безруков
А это зачем было делать?
То есть у всех команд до финала пути РПЛ будет второй шанс, а у команды, которая дошла до этого финала, не будет
Кто вообще придумывает эти изменения?
Испортили там, где трогать ничего не надо было
+89
-4
+85
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Filipp Gorski
Жаль
Лучше бы как в Англии сделали
Чистейший рандом в 1/16 может попасть допустим Зенит на Спартак
Да и шансов дальше пройти было бы у многих клубов ФНЛ ПФЛ
+54
-6
+48
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Caniball
Ответ Влад Безруков
А это зачем было делать? То есть у всех команд до финала пути РПЛ будет второй шанс, а у команды, которая дошла до этого финала, не будет Кто вообще придумывает эти изменения? Испортили там, где трогать ничего не надо было
Да, одна команда без второго шанса. Бред.
Получается даже где-то выгоднее проиграть в 1/2 пути РПЛ и поехать в нижнюю сетку…..
+32
-1
+31
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Дмитрий Фирсов
Они даже в классический дабл элиминейшн насрать умудрились, гении мысли, не иначе.
+18
-2
+16
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luu
Верните доп. время хотя бы с полуфиналов
+17
-3
+14
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Александр Митин
цирк продолжится
+15
-3
+12
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ДудьСдулся
Ответ Влад Безруков
А это зачем было делать? То есть у всех команд до финала пути РПЛ будет второй шанс, а у команды, которая дошла до этого финала, не будет Кто вообще придумывает эти изменения? Испортили там, где трогать ничего не надо было
Надо же им было изобразить работу.
+9
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Фан Рубина
Не починили того, что было сломано, сломали то, что было не сломано.
+6
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Caniball
Если проецировать на текущий розыгрыш, то Уралу проиграть Спартаку в 1/2 финала и уйти в нижнюю сетку предпочтительнее, чем обыграть Спартак и уйти в финал с Цска играть.
Бред придумали.
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MonkeyMeister
Ну и чушь. Еще большая даже, чем была.
+7
-2
+5
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savik-A.M.
Ответ Filipp Gorski
Жаль Лучше бы как в Англии сделали Чистейший рандом в 1/16 может попасть допустим Зенит на Спартак Да и шансов дальше пройти было бы у многих клубов ФНЛ ПФЛ
Помню очень давно у нас показывали кубок Англии , с самых мелких стадий , так "Ливерпуль" был приехал в гости на какой-то абсолютно колхозный стадион , из какой-то любительской лиги . Так там праздник был у всего городка
+7
-2
+5
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Dmitry Orlov
Ответ Влад Безруков
А это зачем было делать? То есть у всех команд до финала пути РПЛ будет второй шанс, а у команды, которая дошла до этого финала, не будет Кто вообще придумывает эти изменения? Испортили там, где трогать ничего не надо было
Как раз там и надо было трогать. Есть финал Пути РПЛ, в нём например ЦСКА против Урала. ЦСКА победил, Урал проиграл. И по старой схеме Урал, вылетев в Путь
Регионов, мог обыграть команду из этого пути и выйти в финал.... опять на ЦСКА. Зачем смотреть на повторный матч финала Пути РПЛ? Это уже было и ЦСКА уже победил Урал. Ради чего этот повтор? Реванш? Да и ЦСКА - какой был смысл побеждать Урал, чтобы выйти... опять на Урал?
+11
-7
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KOTOV71
" кручу , верчу - запутать хочу!"
+5
-1
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Рома Политов
Идиотизм, получается, что бы попасть в суперфинал, выгоднее вылететь в полуфинале пути РПЛ, так ты остаёшься в турнире и тебе для выхода в финал нужно пройти команду из пути регионов
+3
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Ganibale
Ответ luu
Верните доп. время хотя бы с полуфиналов
В принципе меня кубок устроил, единственное не понимал почему в финале нету доп. времени. Абсолютно не понимаю почему его нету
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2vdhrvmmzf
Дичь полная. Опять никаких шансов не оставляют клубам из низших лиг
+6
-3
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Ener Varu
Создаётся впечатление, что члены исполкома РФС, которые принимали данное решение, так и не поняли смысла системы double elimination))
+3
0
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Игорь Петров
Полная дурость. Систему двойного выбывания либо оставлять, как есть, либо менять вообще. В итоге проще вылетать с полуфинала, чтобы обыграть слабеньких и пройти в финал, чем просто выигрывать все матчи, проиграть в финале Пути РПЛ и покинуть турнир.

Очень неадекватно, сетка второго шанса как бы для всех, кроме второй лучшей команды турнира)
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ЦСКА1960
Ответ Dmitry Orlov
Как раз там и надо было трогать. Есть финал Пути РПЛ, в нём например ЦСКА против Урала. ЦСКА победил, Урал проиграл. И по старой схеме Урал, вылетев в Путь Регионов, мог обыграть команду из этого пути и выйти в финал.... опять на ЦСКА. Зачем смотреть на повторный матч финала Пути РПЛ? Это уже было и ЦСКА уже победил Урал. Ради чего этот повтор? Реванш? Да и ЦСКА - какой был смысл побеждать Урал, чтобы выйти... опять на Урал?
Ну так и раньше ЦСКА выбивал Краснодар в 2 матчах пути РПЛ, и в третий раз с ним же и встретился в финале. Это бредовый формат, это не кубок.
+3
-1
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Ростовский
Ответ Filipp Gorski
Жаль Лучше бы как в Англии сделали Чистейший рандом в 1/16 может попасть допустим Зенит на Спартак Да и шансов дальше пройти было бы у многих клубов ФНЛ ПФЛ
Регламент сделан под увеличения количества матчей вместо еврокубков. При твоем рандоме будет слишком мало матчей в сезоне у топов.
+9
-7
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Hitgoe Himgob
Сделали бы Кубок России обычный для всех дивизионов а для вышки ещё добавили бы Кубок Лиги, 4 группы по 4 и ПО дома/выезд. Суперфинал это победитель Кубка России против победителя Кубка Лиги.

Нет, оставим эту херню
+2
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Алексей Ильин
Ну нормальную же схему взяли, зачем её ухудшать и нивелировать все её плюсы? Легче тогда старую схему вернуть
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Andrew Wryneck
ну тогда выгоднее проиграть полуфинал. в 1/2 увидим поддавки
+1
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Yeti_17
Ответ 2vdhrvmmzf
Дичь полная. Опять никаких шансов не оставляют клубам из низших лиг
Да даже тут, если посудить по комментариям, примерно всем плевать на клубы из низших лиг. Самый позорный турнир во всех аспектах.
+1
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Savardus
через полгода опять изменят формат
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