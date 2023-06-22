«Назови место». Цукерберг и Маск договорились о поединке
Марк Цукерберг и Илон Маск договорились провести поединок.
Конфликт между бизнесменами начался после того, как компания Meta* сообщила о разработке конкурента Twitter.
«Я согласен подраться в клетке, если он готов к этому», – написал в соцсетях Маск.
«Назови место», – ответил Цукерберг.
Вскоре Маск предложил встретиться в одном из октагонов Лас-Вегаса.
Напомним, что в мае Цукерберг поучаствовал в соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу и выиграл золотую медаль.
* – компания Meta признана в России экстремистской организацией.
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Выйдет, как Грейси в свое время или Тактаров и засамбитит быстренько.
Цукенберг вес 84 кг, Маск 85 - это в инете данные, так что, весовая одна и та же.
Но я бы глянул такой поединок, было бы интересно очень