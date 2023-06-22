«Назови место». Цукерберг и Маск договорились о поединке

Марк Цукерберг и Илон Маск договорились провести поединок.

Конфликт между бизнесменами начался после того, как компания Meta* сообщила о разработке конкурента Twitter.

«Я согласен подраться в клетке, если он готов к этому», – написал в соцсетях Маск.

«Назови место», – ответил Цукерберг.

Вскоре Маск предложил встретиться в одном из октагонов Лас-Вегаса.

Напомним, что в мае Цукерберг поучаствовал в соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу и выиграл золотую медаль.

* – компания Meta признана в России экстремистской организацией.

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