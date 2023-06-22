«Назови место». Цукерберг и Маск договорились о поединке

Теги MMA Бокс/MMA/UFC

Марк Цукерберг и Илон Маск договорились провести поединок.

Конфликт между бизнесменами начался после того, как компания Meta* сообщила о разработке конкурента Twitter.

«Я согласен подраться в клетке, если он готов к этому», – написал в соцсетях Маск.

«Назови место», – ответил Цукерберг.

Вскоре Маск предложил встретиться в одном из октагонов Лас-Вегаса.

Напомним, что в мае Цукерберг поучаствовал в соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу и выиграл золотую медаль.

* – компания Meta признана в России экстремистской организацией.

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33 комментария

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Men77
Маск придет на стрелку с инопланетянами
+41
-4
+37
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NARTMEN
Маск сольется.
+39
-3
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Maxim Novicov
Ответ Men77
Маск придет на стрелку с инопланетянами
а Цукерберг с рептилоидами
+32
0
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Forza
Ребята просто поняли где крутятся настоящие деньги. Ждём осенью в ОАЭ
+24
-3
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Light Yagami
Дичь. Но, вообще на изи соберут аудиторию побаще Конора с Хабибом.
+23
-2
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Los Galácticos
Победитель поединка забирает все личное состояние проигравшего :)
+21
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Trash Talking
Что-то на уровне Загитовой
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DonaldBrashear 2.0
тут Цукенберг легко выиграет, ему 39, Маску 51 + у Цукенберга опыт БЖЖ есть.

Выйдет, как Грейси в свое время или Тактаров и засамбитит быстренько.

Цукенберг вес 84 кг, Маск 85 - это в инете данные, так что, весовая одна и та же.

Но я бы глянул такой поединок, было бы интересно очень
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Ojer
Цукерберг почувствовал себя Хабибом.
+11
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Makhasamatman Buch
Ответ Los Galácticos
Победитель поединка забирает все личное состояние проигравшего :)
Победитель будет править миром
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Боевой Бурят Путина
Судить будет Трамп😂
+5
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Analjinn
Маск на массе же, должен забирать.
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Hui Huev
Эта новость на спортсе только потому что send me location это мемас от Хабиба?
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уличный иуда
Марк Нурмагомедов vs Илон Макгрегор
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pulyalke
претендентский бой, а победитель выходит на хасбика
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Seven2482
жду бой хряков костина и усманова на кулаках
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Макс Крыл
Вот это уважаемо. Я бы посмотрел на зарубу Дуров vs Абрамович.
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TomSail
Ответ Maxim Novicov
а Цукерберг с рептилоидами
Два лучших коммента so far
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Bundes Team
Медиа Бокс набирает обороты
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old folk
Домино или шашки?
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Карлик на гормонах
Победитель будет драться с Гейтсом
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Stockt Malone
Так «назови место» или «скинь локацию»? Спроц, вы там определилитесь как-то. Пока коммент пишешь, успевают название поста поменять…🎪
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Мишаня Кравцов
Только недавно смотрел интервью Цукерберга у Фридмана. Был удивлен, несмотря на внешность типичного задрота, оказалось Марк имеет успехи в джиу-джитсу, да и вообще держит себя в хорошей физической форме. Учитывая, что Маск еще и старше, вряд ли у него тут будут какие-то шансы.
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Mr.ASD
Ответ Los Galácticos
Победитель поединка забирает все личное состояние проигравшего :)
Гломгольд перелогинься
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Аморалинни
Ответ Los Galácticos
Победитель поединка забирает все личное состояние проигравшего :)
Проигравший слезает с госфинансирования
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