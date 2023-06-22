Личка возглавил «Динамо». Контракт с тренером – на сезон с возможностью продления еще на два

Тренер «Оренбурга» Марцел Личка возглавил «Динамо».

Московский клуб официально объявил о назначении 45-летнего специалиста. Он подписал контракт на сезон-2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны-2024/25 и 2025/26 при достижении определенных условий.

Вместе с Марцелом в тренерский штаб «Динамо» вошли помощники главного тренера Марио Личка, Ролан Гусев и Адесойе Ойеволе, аналитик Алексей Радевич.

С 2020 года возглавлял « ». В сезоне-2022/23 команда под его руководством заняла 7-е место в турнирной таблице Мир .