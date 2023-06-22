Личка возглавил «Динамо». Контракт с тренером – на сезон с возможностью продления еще на два

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Оренбург Марцел Личка Футбол

Тренер «Оренбурга» Марцел Личка возглавил «Динамо».

Московский клуб официально объявил о назначении 45-летнего специалиста. Он подписал контракт на сезон-2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны-2024/25 и 2025/26 при достижении определенных условий.

Вместе с Марцелом в тренерский штаб «Динамо» вошли помощники главного тренера Марио Личка, Ролан Гусев и Адесойе Ойеволе, аналитик Алексей Радевич.

С 2020 года Личка возглавлял «Оренбург». В сезоне-2022/23 команда под его руководством заняла 7-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

Материалы по теме

50 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тиджани Бабангида
Хорошая новость для болельщиков «Динамо». Грамотный и профессиональный тренер наведет порядок и поможет реализовать молодежный потенциал
+29
0
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Брэд Либил
Ответ Егор Егор
Ну вот, опять московские клубы грабят регионы. Федотов из Сочи, Личка из Оренбурга, Семак из Уфы...
прям так и за бесплатно Личку из Оренбурга забрали?
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
хорошего тренера Динамики ухватили
+21
-4
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
krasno-siniyman
Ответ DroDmit11
Очень непонятный выбор со стороны тренера
Москва, повышение в зп. состав довольно неплохой, выше Оренбург навряд ли выпрыгнет
По мне, так вполне логично
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Егор
Ну вот, опять московские клубы грабят регионы. Федотов из Сочи, Личка из Оренбурга, Семак из Уфы...
+17
-10
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталии Пархоменко
Гусев Домой вернулся!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
argentina10
ну вот теперь можно успокоиться и начинать уже работать, давайте уже подписывать сильных и дорогих, опытных игроков, как обещали, а не пионеров опять собирайте для молодежки..
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
argentina10
Ответ Тиджани Бабангида
Хорошая новость для болельщиков «Динамо». Грамотный и профессиональный тренер наведет порядок и поможет реализовать молодежный потенциал
рано об этом говорить, Динамо, все таки, совсем не Оренбург и Личка с подобной командой тоже никогда не работал....будем посмотреть..
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Senchas
Ответ Serge Vendino
Думаю, довольно-таки приличная)
приличка
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марат Буркиев
Ответ Сергей Денисов
a чего б добился Семак в Уфе и личка а Оренбурге
закончил ЧР выше чем Динамо например
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Писали, что на три года. Но такая схема тоже неплохой вариант. Удачи .
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Orlov
Ответ Алексей Ларин
Можно сказать до свидание Оренбургу, низ таблицы обеспечен.
1. Самый реальный вариант, что Оренбург возглавит небезызвестный Иржи Ярошик, об этом сообщали, когда ещё с Личкой не всё ясно было. В этом случае может и неплохо продолжиться дело предшественника.
2. Не "до свидание", а "до свидания".
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил1970
Ответ Егор Егор
Ну вот, опять московские клубы грабят регионы. Федотов из Сочи, Личка из Оренбурга, Семак из Уфы...
Галактионова забыл из Нижнего Новгорода. А Семак, как тренер - питерский воспитанник, он в Уфе в аренде был)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Islam Gasanov
Смущает срок контракта на один год с возможностью продления на 2 года. Обычно наоборот делают
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Букин
Марцел , желаем удачи и успехов!
А мы будем поДДерживать!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Recreated
Добро пожаловать в Динамо!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталии Пархоменко
Аргентиныч, а ты переживал!))) Личка дома!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Громов
Вариант вроде бы неплохой. Но надо бы ещё и всё руководство заменить на профессионалов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavel Vaishvilo
Ответ Егор Егор
Ну вот, опять московские клубы грабят регионы. Федотов из Сочи, Личка из Оренбурга, Семак из Уфы...
Ну Семак так-то не Московский клуб тренирует...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a2wai
Если молодежь при нем заиграет - будет благость. Тренер хороший, в прошлом сезоне он это наглядно показывал. Чеху можно пожелать только удачи в следующем сезоне и понадеяться, что под него будет все же сделана грамотная селекция.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a2wai
Ответ Егор Егор
Ну вот, опять московские клубы грабят регионы. Федотов из Сочи, Личка из Оренбурга, Семак из Уфы...
>грабят

Грабят это когда забирают по звонку из Кремля. А здесь выплатили компенсацию, причем не самую маленькую.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
валя_стакан
Ответ Islam Gasanov
Смущает срок контракта на один год с возможностью продления на 2 года. Обычно наоборот делают
Чтоб не платить неустойку видимо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
verhowen
Считаю что Динамо поступило правильно подписав Личку. Других кандидатур, не видно. Удачи!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rundatgame
Оренбург с Личкой были командой, чьи матчи в прошлом сезоне можно было включать и получать зрелищный футбол практически против любого соперника. Будет ли такой командой Динамо - сомнения.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ГЛЕБ
Хороший выбор. Добро пожаловать в Динамо . Верим !!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий