Умерла жена владельца «Краснодара» Галицкого Виктория (Baza)
Умерла супруга владельца «Краснодара» Сергея Галицкого Виктория.
Как сообщает телеграм-канал Baza, Виктория Галицкая скончалась 14 июня. Ее похоронили в Краснодарском крае несколько дней назад.
Сообщается, что в последнее время Галицкая проходила лечение в Италии. Там же лечился и сам владелец «Краснодара», сообщивший о своей болезни несколько лет назад.
Подозрительно выкупили бизнес.
Любимое хобби из-за ситуации в мире накрывается.
Сам болеет.
Жена умерла.
Несправедливо к ТАКОМУ Человеку
Сергею Николаевичу соболезнования..
для тех, у кого есть возможность - выбор очевиден.
потеря близкого человека - тяжелая утрата.
Но одновременное заболевание супругов, длительный ход болезни и гибель жены все это выглядит очень подозрительно. Особенно в нашей стране и особенно если учесть обстоятельства (Магнит).
2. Семья не хотела, их чувства можно понять. Но они медийные люди, во всём мире так - ничего не поделаешь. Мы не в утопии живём, СМИ и папарацци вездесущи.