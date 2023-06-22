Умерла жена владельца «Краснодара» Галицкого Виктория (Baza)

Умерла супруга владельца «Краснодара» Сергея Галицкого Виктория.

Как сообщает телеграм-канал Baza, Виктория Галицкая скончалась 14 июня. Ее похоронили в Краснодарском крае несколько дней назад.

Сообщается, что в последнее время Галицкая проходила лечение в Италии. Там же лечился и сам владелец « », сообщивший о своей болезни несколько лет назад.