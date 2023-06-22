Умерла жена владельца «Краснодара» Галицкого Виктория (Baza)

Теги премьер-лига Россия происшествия Краснодар Сергей Галицкий Футбол

Умерла супруга владельца «Краснодара» Сергея Галицкого Виктория.

Как сообщает телеграм-канал Baza, Виктория Галицкая скончалась 14 июня. Ее похоронили в Краснодарском крае несколько дней назад.

Сообщается, что в последнее время Галицкая проходила лечение в Италии. Там же лечился и сам владелец «Краснодара», сообщивший о своей болезни несколько лет назад.

120 комментариев

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marchellinos
Жаль! Сил и здоровья Сергею Галицкому!
+362
-5
+357
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Аморалинни
Жестоко конечно жизнь обходится с Галицким:
Подозрительно выкупили бизнес.
Любимое хобби из-за ситуации в мире накрывается.
Сам болеет.
Жена умерла.
Несправедливо к ТАКОМУ Человеку
+311
-16
+295
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dr. cage
Даже с состоянием Галицкого не всегда можно купить здоровье.. Цените жизнь, ребята

Сергею Николаевичу соболезнования..
+248
-7
+241
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Иван Алейников
Ответ marchellinos
Жаль! Сил и здоровья Сергею Галицкому!
И детям тоже
+100
-3
+97
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Трент Резнор
Земля пухом…Галицкому сил
+72
-6
+66
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Криштиану Роналду
Глубокие соболезнования Галицкому!
+59
-5
+54
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Alexander Zubkov
Очень уважаю Галицкого, просто как достойного человека. Хоть я и чужой им человек и он меня никогда не узнает, но я ему сочувствую. Грустно очень.
+43
-1
+42
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oka79410
ух... сам в непростой ситуации, еще и жена покинула мир. сил галицкому и его семье. очень жаль
+29
-2
+27
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Gustav Forsberg
Ответ Фифа Алекс
а почему лечение проходят в Италии?в загнивающей стране?почему не у нас где как говорят хоть и зарубежное оборудование,но....методики уже наши!
люди сами вправе выбирать, где лечиться и как.
для тех, у кого есть возможность - выбор очевиден.
+24
-3
+21
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василий иванов
Ответ Фифа Алекс
а почему лечение проходят в Италии?в загнивающей стране?почему не у нас где как говорят хоть и зарубежное оборудование,но....методики уже наши!
а ты слышал что-то подобное от него? он говорил так про запад? по тебе видно что не сталкивался с подобным, иначе не нагадил бы здесь своим ...
+24
-5
+19
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titon23
искренние соболезнования владельцу "Краснодара" Сергею Галицкому и его семье.
потеря близкого человека - тяжелая утрата.
+18
-1
+17
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waleri
Сергей Николаевич, искренние соболезнования...
+13
0
+13
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доктор Ливси
Сил мужику. И желания жить
+14
-2
+12
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Jii Gee
Емае, соболезнования. Такие приличные люди, таких мало в стране.
Но одновременное заболевание супругов, длительный ход болезни и гибель жены все это выглядит очень подозрительно. Особенно в нашей стране и особенно если учесть обстоятельства (Магнит).
+11
0
+11
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Алексей Ильин
Ответ Фифа Алекс
передача дудя с тиньковым где тот рассказывает как Галицкий полностью все поддержал!
Сейчас бы Дудя с Тиньковым слушать, у которого любой кто не иноагент это поддерживающий. Тьфу на вас
+14
-3
+11
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garp
Ответ Аморалинни
Жестоко конечно жизнь обходится с Галицким: Подозрительно выкупили бизнес. Любимое хобби из-за ситуации в мире накрывается. Сам болеет. Жена умерла. Несправедливо к ТАКОМУ Человеку
бизнес там не выкупали, а отжали
+11
-2
+9
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Alina_77
Совесть за клики продали? Семья не хотела огласки.
+27
-18
+9
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Александр Ganzhin
Мои соболезнования . Светлая память .
+11
-2
+9
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Санитар-волк
Ответ Сквиди Комаров
Комментарий удален пользователем
Не завидуй так явно. От него останется много хорошего, а от тебя - ничего.
+11
-3
+8
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расформировать московские кабинеты
Ответ Shantaar
Тут впору про заговор и отравление подумать,у мужа с женой онкология в одно и тоже время
согласен,таких совпадений не бывает,учитывая процесс продажи магнита
+11
-3
+8
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FinishedBreakfast
Ответ Alina_77
Совесть за клики продали? Семья не хотела огласки.
а зачем вы зашли и коммент оставили? прошли бы мимо, так принесли клики и доказали, что всё сделано правильно
+17
-9
+8
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charly_54
Ответ Аморалинни
Жестоко конечно жизнь обходится с Галицким: Подозрительно выкупили бизнес. Любимое хобби из-за ситуации в мире накрывается. Сам болеет. Жена умерла. Несправедливо к ТАКОМУ Человеку
Справедливости нет
+7
0
+7
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Алексѣй Пестовъ
Ответ Фифа Алекс
а почему лечение проходят в Италии?в загнивающей стране?почему не у нас где как говорят хоть и зарубежное оборудование,но....методики уже наши!
Уж один из последних, кому это можно предъявить - это Галицкий
+10
-3
+7
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fbd
Ответ Сквиди Комаров
Комментарий удален пользователем
Что Галицкий своровал у народа? Или для тебя все крупные бизнесмены у тебя что-то украли?
+10
-4
+6
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Дмитрий Бервинов
Ответ Alina_77
Совесть за клики продали? Семья не хотела огласки.
1. Эту новость придумал не спортс - написано же даже в заголовке, что информацию о смерти опубликовала baza.
2. Семья не хотела, их чувства можно понять. Но они медийные люди, во всём мире так - ничего не поделаешь. Мы не в утопии живём, СМИ и папарацци вездесущи.
+7
-1
+6
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