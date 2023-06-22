Томас Бах: «Мировой спорт под серьезной угрозой. Если соревноваться будут только те, кто совпадает по политическим взглядам, Олимпиада перестанет иметь смысл»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах олимпийская сборная Беларуси Политика Легкая атлетика

Глава МОК Томас Бах заявил, что мировой спорт находится под серьезной угрозой.

«Некоторые силы хотят разделить и разрушить наши усилия, мировой спорт находится под серьезной угрозой.

Если кто-то со стороны будет решать, кого допускать, а кого – нет, то все придет к тому, что соревноваться будут только те, кто совпадает по политическим взглядам.

Это приведет к тому, что будут разные соревнования, где будут выступать политически дружественные страны. Тогда Олимпиада просто перестанет иметь смысл», – сказал Бах на сессии МОК

«Несмотря на наши рекомендации, мы столкнулись с двумя конфликтующими сторонами.

Россия хочет, чтобы мы проигнорировали конфликт. Украина хочет полностью изолировать и исключить Россию везде, где только можно. Обе позиции не являются рациональными.

Одна сторона говорит, что Россия делает совершенно неправильные вещи и не может быть оправдана. В России нам говорят совсем другое.

Украина уверена, что любой человек с паспортом России или Беларуси не может быть допущен до соревнований. Огромное количество представителей федераций и спортсменов просит нас защищать права всех спортсменов и найти правильный путь выхода из ситуации.

Каждый спортсмен, соблюдающий правила, должен иметь возможность соревноваться. На кону наши ценности и сила олимпийского движения, больше ничего», – приводит слова Баха РИА Новости. 

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33 комментария

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Даня Би
Да всё равно же не хватит яиц допустить россиян, к чему эти рассуждения вообще
+12
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Nate
Он там не порвался, пытаясь усидеть на нескольких стульях сразу? 🤡🤡🤡
+10
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Олег Кузнецов
Украина считает, что любой спортсмен с российским паспортом должен сидеть дома, а еще ,что Украине все должны....Думаю, что у такой позиции нет будущего и рано или поздно другие страны от нее устанут...
+7
0
+7
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Идеальный шторм
«Если кто-то со стороны будет решать, кого допускать, а кого – нет, то все придет к тому, что соревноваться будут только те, кто совпадает по политическим взглядам.»
То есть, украина с украиной. Много маленьких украин.
Волшебно😂
+6
0
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#nikon
Политическое разделение мира оформится окончательно после Тайваня. Разделение спорта тоже неизбежено. МОК и Бах ничего не решают.
+4
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Mohnatiy
Ответ Идеальный шторм
«Если кто-то со стороны будет решать, кого допускать, а кого – нет, то все придет к тому, что соревноваться будут только те, кто совпадает по политическим взглядам.» То есть, украина с украиной. Много маленьких украин. Волшебно😂
И Польша☝🏻
+4
0
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АРХАТ
Ответ Даня Би
Да всё равно же не хватит яиц допустить россиян, к чему эти рассуждения вообще
Это называется "умелое балансирование" - очень полезное качество для чиновника)
+3
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Christian
И что же это за "силы" такие, интересно? Как бы Бах в этом расследовании не вышел на себя.
+3
0
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Alestern
вот-вот... он только сейчас это начал догонять... поздновато... олимпийского движения уже больше нет, к сожалению..
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rdyabin@icloud.com
Лицемер!
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Фёдор Кузнецов
Так по вашим же рекомендациям те кто имеют другую позицию не допускаются
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BolxoB
Да это ясно с первого дня.
И позиция "ну и что, что война" и позиция "забаньте все их спортсменов" это равные степени идиотизма.
Проблема только в том, что МОК так и не придумал способа.
Или не хочет придумывать.
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Caerly
Бах это натурально раздвоение личности. Говорит одно, делает противоположное.
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ЮИ
Ощущение, что он все время сам с собой разговаривает и пытается собеседника в чем-то убедить...
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Дмитрий Соболев
кишка тонка против америкосов пойти
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BolxoB
Ответ Дмитрий9779
Дошло что ли?
да давно до него все дошло.
Просто Бах слабый кризисный менеджер.
Только жалуется, какая тяжёлая ситуация. А рациональных предложений нет.
Страдают в итоге спортсмены. Причем от давления с обеих сторон.
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Мишаня Кашников
Бах базированый сегодня
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murzzzzzilka
Может, их два?
И один не в курсе, что говорит второй?
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Алексей Токарев
Сейчас американцы пропустят через мясорубку одно его место, и он по другому запоёт.
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Марина Иванова
Так ты ж сам эту кашу заварил, теперь расхлебывай. Все олимпийские принципы растоптал.
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Маргарита В Сафронова
Неужели дошло?!
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Сергей Павлов
Не Томас Бах, а Томас Бабах какой то. Он бы здорово влился к наш госдумовский коллектив.
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Гусеконь
а есть психиатры? Мне кажется у Баха раздвоение личности
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Criptonit
Бах продолжает считать свое бабло
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Margor
пук пук пук
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