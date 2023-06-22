Томас Бах: «Мировой спорт под серьезной угрозой. Если соревноваться будут только те, кто совпадает по политическим взглядам, Олимпиада перестанет иметь смысл»

Глава МОК Томас Бах заявил, что мировой спорт находится под серьезной угрозой.

«Некоторые силы хотят разделить и разрушить наши усилия, мировой спорт находится под серьезной угрозой.

Если кто-то со стороны будет решать, кого допускать, а кого – нет, то все придет к тому, что соревноваться будут только те, кто совпадает по политическим взглядам.

Это приведет к тому, что будут разные соревнования, где будут выступать политически дружественные страны. Тогда Олимпиада просто перестанет иметь смысл», – сказал Бах на сессии .

«Несмотря на наши рекомендации, мы столкнулись с двумя конфликтующими сторонами.

Россия хочет, чтобы мы проигнорировали конфликт. Украина хочет полностью изолировать и исключить Россию везде, где только можно. Обе позиции не являются рациональными.

Одна сторона говорит, что Россия делает совершенно неправильные вещи и не может быть оправдана. В России нам говорят совсем другое.

Украина уверена, что любой человек с паспортом России или Беларуси не может быть допущен до соревнований. Огромное количество представителей федераций и спортсменов просит нас защищать права всех спортсменов и найти правильный путь выхода из ситуации.

Каждый спортсмен, соблюдающий правила, должен иметь возможность соревноваться. На кону наши ценности и сила олимпийского движения, больше ничего», – приводит слова Баха РИА Новости.

Россия готова бойкотировать Олимпиаду? Кажется, наш спорт шагнул в этом направлении