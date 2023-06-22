Дмитрий Васильев выступил против участия россиян в Олимпиаде-2024: «Нашим спортсменам предлагают стать иудами, но мы живем по библейским принципам»

Теги МОК Олимпийская сборная России Дмитрий Васильев Париж-2024 Р-Спорт Биатлон

Дмитрий Васильев считает, что российским спортсменам не надо выступать на Олимпиаде в Париже.

«Даже если они (МОК) завтра скажут возвращаться на равных условиях со всеми остальными, я в данном случае не доверяю им.

Будут обязательно провокации против наших спортсменов – по национальному признаку разделили на правильных и неправильных, то есть все русские априори враги и душегубы.

Туда ехать смысла никакого нет, а потом нас субъективно засудят, я даже не сомневаюсь. А кто нам обеспечит безопасность? Будут даже теракты.

Они предлагают нашим спортсменам стать иудами. Для них это привычное дело, главное – деньги, поэтому можно предать и мать родную, и всех остальных, но мы живем по библейским принципам.

Не надо искушать судьбу и заставлять наши спецслужбы потом вызволять наших спортсменов оттуда из-за каких-то происшествий», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону. 

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25 комментариев

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Barry_Cadny
Библейсктие принципы - это не убий?
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Вечно в бане
Иуды, теракты, даже если позовут на равных, спецслужбы, библейские принципы.

Какая-то речь Шарикова, право слово.
Этому столику больше не наливать.
+53
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Лев Каменев
А спортсмены мусульмане тоже живут по библейским принципам? А иудеи? А буддисты? Какие же недалекие люди без ума и совести пытаются диктовать свои условия
+28
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pyr0techn1c
Так чего же ты воруешь, и все вы, рожи, воруете, если по библейским принципам живете?
+23
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Andreas Soffliggare
Ответ Barry_Cadny
Библейсктие принципы - это не убий?
Нет, он, видимо имеет в виду ветхозаветные - око за око и так далее. Кровная месть.
+9
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Dr. Heisenberg
Уровень неадекватности сабжа можно оценить по последнему предложению - такое мог сказать только человек, находящийся в своем понимании реальности где-то между Дмитрием Медведевым и Джигурдой. Про Библию ляпнул чисто для кликбейта и перпостов на сайтах всевозможных патриархий и православных форумов.
+7
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Pitts
Ответ Вечно в бане
Иуды, теракты, даже если позовут на равных, спецслужбы, библейские принципы. Какая-то речь Шарикова, право слово. Этому столику больше не наливать.
Иуды, теракты, жилые массивы
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Второй эксперт
И питаться наши спортсмены будут гордостью и патриотизмом, а не премиальными за победы; детям же и внукам расскажут, что участие в Олимпиаде и десятой части не стоит чувства идейного единства с Дмитрием Васильевым.
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Александр Рыбаков
Ответ Вечно в бане
Иуды, теракты, даже если позовут на равных, спецслужбы, библейские принципы. Какая-то речь Шарикова, право слово. Этому столику больше не наливать.
этот стол больше не обслуживается
+3
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Bdv68
точно 2022?😲
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Alexandr Tarakanoff
Кто, а главное - зачем безостановочно названивает этому бедолаге? Дед очевидно напрочь оторвался от реальности и бороздит космос на волне библейских заветов. Ну раз поржали, ну два...
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Ale_x_@ndro
Ответ Pitts
Иуды, теракты, жилые массивы
Своему вождю подлизнул красиво
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Сергей Николаенко
Ответ Barry_Cadny
Библейсктие принципы - это не убий?
В Библии нет принципов, поэтому при желании любое действие аналогичное библейскому можно подвести под данное определение. Промес по библейским принципам пытался брата убить, Дзюба дрочил по ним же самым (кто не в курсе Онан второй сын Иуды), Гиггз с женой брата тоже не просто так спал, а соблюдал те же принципы.
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Дмитрий Шелема
Ответ Barry_Cadny
Библейсктие принципы - это не убий?
не возжелай жены друга/соседа своего, туда же))
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sled
Ответ Barry_Cadny
Библейсктие принципы - это не убий?
где Авель, брат твой?
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Александр Рыбаков
Ответ Fullhouse
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Если руководство ###### напропалую, показывая пример, тогда значит это нормально, так и надо поступать.
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Александр Рыбаков
Ответ Александр Рыбаков
когда-то, где-то говорили, что существуют конторы графоманов писателей для чтивочитателей. ротенберги, тихоновы, васильевы тексты не пишут. их льют в уши от их имени.
кроме ромки, этот сам справляется
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Alexander2022
Теракты будут, если "ваши" спецслужбы постараются
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Кавабунга Шреддоголовый
Нет, этот гражданин не дожидался отстоя пены и бахнул залпом
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Ilya Kurepa
Интересно о каких библейских приниципах говорит этот еретик - не об этих ли :

-Не делай себе кумира
-Не убивай.
Не кради.
-Не желай дома ближнего твоего
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Александр Рыбаков
когда-то, где-то говорили, что существуют конторы графоманов писателей для чтивочитателей. ротенберги, тихоновы, васильевы тексты не пишут. их льют в уши от их имени.
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Pikachu Pikachu
Он имеет ввиду - подставь другую щеку или прощать семежды раз по семь?
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GMF
🤡🧱
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Владимир Романов
Почему ОН считает, что "все" русские плохие? Я на этом сайте ПОКА плохих не вижу! Кроме него.
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Fullhouse
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