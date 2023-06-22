Дмитрий Васильев выступил против участия россиян в Олимпиаде-2024: «Нашим спортсменам предлагают стать иудами, но мы живем по библейским принципам»

Дмитрий Васильев считает, что российским спортсменам не надо выступать на Олимпиаде в Париже.

«Даже если они ( ) завтра скажут возвращаться на равных условиях со всеми остальными, я в данном случае не доверяю им.

Будут обязательно провокации против наших спортсменов – по национальному признаку разделили на правильных и неправильных, то есть все русские априори враги и душегубы.

Туда ехать смысла никакого нет, а потом нас субъективно засудят, я даже не сомневаюсь. А кто нам обеспечит безопасность? Будут даже теракты.

Они предлагают нашим спортсменам стать иудами. Для них это привычное дело, главное – деньги, поэтому можно предать и мать родную, и всех остальных, но мы живем по библейским принципам.

Не надо искушать судьбу и заставлять наши спецслужбы потом вызволять наших спортсменов оттуда из-за каких-то происшествий», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.