Ярошик стал главным тренером «Оренбурга». Контракт с экс-игроком ЦСКА – на 2 года

Экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик возглавил «Оренбург».

Чешский специалист подписал контракт на 2 года, сообщил спортивный директор клуба .

«Мы подписали контракт с Иржи Ярошиком. Договор будет действовать минимум два года.

Есть ли опция продления контракта? Нет, просто как минимум на года заключен трудовой договор с Ярошиком», – сказал Андреев.

Ранее из « » ушел тренер Марцел Личка, возглавивший «Динамо».

Последним клубом бывшего полузащитника и «Крыльев Советов» был чешский «Теплице», который Ярошик тренировал с 2021 по 2023 год.