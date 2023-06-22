Ярошик стал главным тренером «Оренбурга». Контракт с экс-игроком ЦСКА – на 2 года

Теги ЦСКА Иржи Ярошик премьер-лига Россия Оренбург Дмитрий Андреев Спорт-Экспресс Футбол

Экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик возглавил «Оренбург».

Чешский специалист подписал контракт на 2 года, сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

«Мы подписали контракт с Иржи Ярошиком. Договор будет действовать минимум два года.

Есть ли опция продления контракта? Нет, просто как минимум на года заключен трудовой договор с Ярошиком», – сказал Андреев.

Ранее из «Оренбурга» ушел тренер Марцел Личка, возглавивший «Динамо».

Последним клубом бывшего полузащитника ЦСКА и «Крыльев Советов» был чешский «Теплице», который Ярошик тренировал с 2021 по 2023 год.

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19 комментариев

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smiakishev
Гашек в курсе?
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Григорий Геник
Ого! Старый знакомый)
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Владимир Самсонов
Ответ smiakishev
Гашек в курсе?
У него крыша протекла. Не удивлюсь, если он предложит лишить Ярошика гражданства или что-то в таком роде
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Тиджани Бабангида
Неожиданный выбор. Будет интересно понаблюдать за его тренерскими подходами. «Оренбург» после Лички добился оптимального сочетания цена-качество по составу и результатам
+9
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Trendmind
внезапно!
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Dmitry Orlov
Ответ Орыс-орыс онбаган
помнится, как перед приходом в цска в качестве футболиста, его туда не хотела пускать мать из за танков в 1968. Интересно, почему он сейчас то решился?)
У него жена русская, сестра игрока Ахмата, Антона Швеца. Так что тут не настолько сложное решение.
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Брэд Либил
Именно с покупкой Ярошика ассоциируется начало подъёма нашего футбола в нулевые. Интересно будет посмотреть.
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Dmitry Orlov
Ожидаемо, он сам это подтвердил, когда про переговоры Лички и Динамо только речь зашла.
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Peter Parker
Удачи
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Soames Forsyte
Удачи ему и успехов, в любом случае. Надеюсь на свежие мысли и красивый футбол.
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forward1988
отличный игрок был,на поле отдавался полностью
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Орыс-орыс онбаган
помнится, как перед приходом в цска в качестве футболиста, его туда не хотела пускать мать из за танков в 1968. Интересно, почему он сейчас то решился?)
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Гусеконь
что-то сомнительно
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sancho81
Был здесь недавно материал, из которого следовало, что, как тренер ничего не добился. Посмотрим...В любом случае, лучше, чем кого-то из нашего болота брать.
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riverman1980
Комментарий удален пользователем
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nikmen2009
Ответ smiakishev
Гашек в курсе?
Если Ярошик забыл попросить разрешения у Гашека......
Это провал и крест на всей последующей жизни)))
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Сергей Самоделов
Ответ riverman1980
Комментарий удален пользователем
Скорее всего да. Уровень его команды в чешском чемпионате ужасный
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zohan163
Ответ Брэд Либил
Именно с покупкой Ярошика ассоциируется начало подъёма нашего футбола в нулевые. Интересно будет посмотреть.
помню был самым дорогим трансфером в истории РПЛ-два миллиона двести тысяч
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Брэд Либил
Ответ zohan163
помню был самым дорогим трансфером в истории РПЛ-два миллиона двести тысяч
Не совсем, сумма там под 4 ляма была.
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