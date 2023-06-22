Ярошик стал главным тренером «Оренбурга». Контракт с экс-игроком ЦСКА – на 2 года
Экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик возглавил «Оренбург».
Чешский специалист подписал контракт на 2 года, сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.
«Мы подписали контракт с Иржи Ярошиком. Договор будет действовать минимум два года.
Есть ли опция продления контракта? Нет, просто как минимум на года заключен трудовой договор с Ярошиком», – сказал Андреев.
Ранее из «Оренбурга» ушел тренер Марцел Личка, возглавивший «Динамо».
Последним клубом бывшего полузащитника ЦСКА и «Крыльев Советов» был чешский «Теплице», который Ярошик тренировал с 2021 по 2023 год.
Это провал и крест на всей последующей жизни)))