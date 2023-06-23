«Сан-Антонио» выбрал Виктора Вембаньяму под 1-м номером на драфте-2023

« » выбрал французского «большого» под 1-м номером на драфте НБА 2023 года.

Вембаньяма считался безусловным фаворитом на 1-й пик. 19-летнего экс-игрока « » называют «талантом поколения» и лучшим баскетболистом на драфте со времен Леброна Джеймса (2003).

221-сантиметровый Вембаньяма в завершившемся чемпионате Франции набирал 20,6 очка, 10,1 подбора, 2,4 передачи и 3,0 блок-шота в среднем за игру. Он помог команде дойти до финальной серии, в которой «Мерополитан» уступил «Монако» (0-3).

Вембаньяма – первый, «Шарлотт» все-таки берет Миллера, оба Томпсона – в топ-5. Онлайн драфта НБА-2023

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала