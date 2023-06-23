«Сан-Антонио» выбрал Виктора Вембаньяму под 1-м номером на драфте-2023

Теги Сан-Антонио НБА видео драфт НБА Метрополитан Адам Сильвер Виктор Вембаньяма Баскетбол

«Сан-Антонио» выбрал французского «большого» Виктора Вембаньяму под 1-м номером на драфте НБА 2023 года.

Вембаньяма считался безусловным фаворитом на 1-й пик. 19-летнего экс-игрока «Метрополитана» называют «талантом поколения» и лучшим баскетболистом на драфте со времен Леброна Джеймса (2003).

221-сантиметровый Вембаньяма в завершившемся чемпионате Франции набирал 20,6 очка, 10,1 подбора, 2,4 передачи и 3,0 блок-шота в среднем за игру. Он помог команде дойти до финальной серии, в которой «Мерополитан» уступил «Монако» (0-3).

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3 комментария

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Azamat Abdukadyroff
Вот это поворот!!!
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Bashibuzuck
Огромный парень, посмотрим что покажет в лучшей лиге мира
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Перстень Уэстбрука
надеюсь Данкан 2.0
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