Каррагер против трансферов в Саудовскую Аравию: «Они хотят захватить футбол. Отмывание репутации через спорт необходимо остановить!»
Джейми Каррагер выступил против перехода футбольных звезд в лигу Саудовской Аравии.
Недовольство экс-защитника «Ливерпуля» вызвала информация о том, что полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва близок к переходу в один из местных клубов.
«Бернарду Силва находится на пике карьеры и является одним из лучших игроков Европы последних пяти лет! Я не переживал, когда Саудовская Аравия забирала игроков за 30. Немного переживал из-за трансферов игроков не топ-уровня (Рубен Невеш). Но если это [трансфер Бернарду] произойдет, то это изменит правила игры.
Саудовская Аравия захватила гольф, главные боксерские бои, а теперь они хотят захватить футбол! Это отмывание [репутации] через спорт необходимо остановить!» – написал Каррагер в твиттере, тегнув АПЛ и УЕФА.
Ранее бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл призвал АПЛ наложить эмбарго на трансферы в Саудовскую Аравию.
Отмывать репутацию - только ваша привилегия.
Не США ли бомбило Йемен? Не Испания ли в период инквизиции выгнала боллее 3 миллионов арабов со своих земель?
А вот Англия со своими колониями, как раз имеет,то что надо отмыть.
Все, что нужно знать о лицемерной европке. Нет, ребят, процесс уже необратим. Арабский мир пришел и нагнет вас по полной!