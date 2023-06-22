Каррагер против трансферов в Саудовскую Аравию: «Они хотят захватить футбол. Отмывание репутации через спорт необходимо остановить!»

Теги Джейми Каррагер премьер-лига Англия УЕФА возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Футбол

Джейми Каррагер выступил против перехода футбольных звезд в лигу Саудовской Аравии.

Недовольство экс-защитника «Ливерпуля» вызвала информация о том, что полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва близок к переходу в один из местных клубов.

«Бернарду Силва находится на пике карьеры и является одним из лучших игроков Европы последних пяти лет! Я не переживал, когда Саудовская Аравия забирала игроков за 30. Немного переживал из-за трансферов игроков не топ-уровня (Рубен Невеш). Но если это [трансфер Бернарду] произойдет, то это изменит правила игры.

Саудовская Аравия захватила гольф, главные боксерские бои, а теперь они хотят захватить футбол! Это отмывание [репутации] через спорт необходимо остановить!» – написал Каррагер в твиттере, тегнув АПЛ и УЕФА.

Ранее бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл призвал АПЛ наложить эмбарго на трансферы в Саудовскую Аравию.

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111 комментариев

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Гусеконь
только англичане репутацию через футбол могут отмывать?
+164
-21
+143
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DolJun
что за лицемерие. т.е. самому карагеру не зазорно работать там, где по его мнению лучше условия, а другим должно быть зазорно. отличная парочка с невилом, биба и боба.
+111
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+99
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blaugrano
Да-да, все деньги должны быть у вас, в Британии.
Отмывать репутацию - только ваша привилегия.
+83
-10
+73
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Lux_Vid Александров
то есть сначала они зарабатывали на неграх на плантациях, теперь на неграх на зеленых полях. А репутацию отмывают арабы. Любопытно
+76
-11
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Alexander Tryapyshko
Ого, британцы что-то говорят про отмывание репутации, интересно
+37
-4
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Axmat Cecenov
А, непошёл бы на ... этот Каррагер? Сами большими деньгами покупают игроков,любая лига имеют право покупать игроков. Пусть сами откажутся от Катарских, американских, владельцев. Зачем одобрили покупку Ньюкасла саудитами, или это другое когда за их деньги игроки приходят в Англии, а не в СА?ЛИЦЕМЕР херов
+26
-3
+23
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Георгий Большаков
Когда топ-5 Европы начали всех скупать, это не изменило правила игры?
+23
-3
+20
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Акира_1
Не знаю, что несёт этот товарищ, но спасибо Аравии, что забирает неликвид из Челси по максимально выгодным ценам.
+20
-4
+16
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aleksejsencov7@gmail.com
У бритов бомбить начало, оттого, что ещё кто-то может засыпать деньгами футболистов, т. е. составить конкуренцию в фин. плане, так называемой "лучшей лиге мира".
+18
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+15
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#SharkTeam
Ответ Акира_1
Не знаю, что несёт этот товарищ, но спасибо Аравии, что забирает неликвид из Челси по максимально выгодным ценам.
Забирают более менее толковых, Мудрика то не забирают)
+18
-3
+15
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CaSpeR-13
Вот она европейская демократия, где одни себя пупами земли считают а других людьми второго сорта?
+21
-8
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liv6
Ответ tampa-bay
Только в случае с зелеными полями никто негра не принуждает, он сам наоборот к ним мечтает попасть
Ну, как бы "негров" из европы никто не принуждает работать на зеленых полях арабов
+13
-2
+11
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makes
Ответ Гусеконь
только англичане репутацию через футбол могут отмывать?
там не отмоешься...
+11
-1
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Гоша Петров
Ответ makes
там не отмоешься...
Куча колоний,войн,саудовцы по сравнению с бритишами первоклассники.
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Пепси пеналдувич
А что собстна отмывать Арабам? Чего они такого сделали?
Не США ли бомбило Йемен? Не Испания ли в период инквизиции выгнала боллее 3 миллионов арабов со своих земель?
А вот Англия со своими колониями, как раз имеет,то что надо отмыть.
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&_Bishep_&
Представляю, Каррегер вечером получает предложение тренировать Аль-Хилаль за 60 млн в год.
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Mortimer1
Ответ Марат Люсьеныч
ты понимаешь разницу между созданием продукта и отмыванием репутации?
Саудовская Аравия тоже создает продукт)
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карабашка
А у вас не отмывание?Те же шейхи только в профиль и отмывают.
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Марат Люсьеныч
Ну вообще это реально стремно, когда страна с диктатором и кучей преступлений пытается потом замолить грехи. Но Саудиты все же не такие стремные, чтобы на них прям гнать. Да внутренняя кухня адовая, но это их дела. С Йеменом они все же тормознулись и оплачивают свои грехи. Тут даже похвалить можно
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Maxximus
Ответ #SharkTeam
Забирают более менее толковых, Мудрика то не забирают)
Мудрик это будущее Челси и премьершипа 😂
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Матрос Кот
Сколько защитников мракобесов саудитов,которые живут по меркам самого темного средневековья. И сколько реальных комментариев,что можно купить любого, то есть и их оптом. Так пишут люди с мировозрением скажем мягко куртизанок.
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Alan_LS
Видимо колонии Королевства 100-200 лет назад были захвачены уговорами, и чаем с печеньками. Ничего, с помощью денег/пропаганды/реформ отмылись от всех преступлений против человечества по всей планете, стали цивилизованной страной и даже воду иногда пьют вместо эля, и Саудиты отмоются и станут цивилизованными лет через 50-100.
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Второй эксперт
Я думаю, с Каррагером не согласятся как минимум 2 обладателя "Золотого мяча"
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tampa-bay
Крестовый поход, Мусульманская версия
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rdyabin@icloud.com
Ая яй яй, как бабки коррупционные от них грести, так в путь. А как обратная сторона медали началась - так КУКАРЕКУ! У европки отжимают футбол!! Надо это остановить!!
Все, что нужно знать о лицемерной европке. Нет, ребят, процесс уже необратим. Арабский мир пришел и нагнет вас по полной!
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