Глава РФС Дюков: «Слова коллег из УЕФА и ФИФА дают надежду на то, что в ближайшее время могут быть решения, которые позволят отменить международный бан»

Александр Дюков высказался о возможной отмене отстранения российских команд.

Сегодня представители УЕФА и ФИФА посетили конференцию РФС, на которой выразили надежду, что ситуация с российским футболом разрешится.

«Спасибо большое коллегам из УЕФА и ФИФА, что нашли время приехать на конференцию в этот важный для российского футбола день.

Их выступление действительно было обнадеживающим, это дает надежду на то, что в ближайшее время могут быть решения, которые позволят отменить международный бан. Но я бы все равно уж не стал слишком их переоценивать.

Наши консультации с УЕФА продолжаются. До достижения договоренностей мы договорились ничего не комментировать. Вариант с Азией опять же существует, но если вдруг будем ему следовать, то по договоренности с УЕФА», – сказал президент РФС.

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