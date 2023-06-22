Глава РФС Дюков: «Слова коллег из УЕФА и ФИФА дают надежду на то, что в ближайшее время могут быть решения, которые позволят отменить международный бан»

Теги премьер-лига Россия УЕФА ФИФА РФС Александр Дюков Чемпионат.com Футбол

Александр Дюков высказался о возможной отмене отстранения российских команд.

Сегодня представители УЕФА и  ФИФА посетили конференцию РФС, на которой выразили надежду, что ситуация с российским футболом разрешится.

«Спасибо большое коллегам из УЕФА и ФИФА, что нашли время приехать на конференцию в этот важный для российского футбола день.

Их выступление действительно было обнадеживающим, это дает надежду на то, что в ближайшее время могут быть решения, которые позволят отменить международный бан. Но я бы все равно уж не стал слишком их переоценивать.

Наши консультации с УЕФА продолжаются. До достижения договоренностей мы договорились ничего не комментировать. Вариант с Азией опять же существует, но если вдруг будем ему следовать, то по договоренности с УЕФА», – сказал президент РФС.

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20 комментариев

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Альтависта
А ребята из УЕФА и ФИФА в курсе про крымские клубы во Второй лиге?
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Dinamik1
Эти питерскогазпромовские клерки врут не мигая.не светит нам ни чего.
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Peter Parker
Слова Дюкова, как и слова УЕФА и ФИФА, это всего лишь слова
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a2wai
Такие комментарии от Дюкова читаешь с улыбкой - ему ведь, по сути, нассали в уши, а он только и рад это транслировать для народа.
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tony
Ответ Альтависта
А ребята из УЕФА и ФИФА в курсе про крымские клубы во Второй лиге?
Вторую лигу как-то разделили и сделали полупрофессиональной, а на такие лиги УЕФА и ФИФА плевать.
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Bashibuzuck
Дай то Бог. Будем надеятся, что это не очередное вранье от парня из Питера
+5
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Mayer
А что путинцы скоро уберутся с территории Украины и будут платить репарации?
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Сергей Жарковский
Верю каждому зверю, а тебе - ежу погожу!
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damondiamond
ребята, эти чуваки как боты - у них есть запланированные отправки твитов (интервью), в которых необходимо подбодрить лояльную аудиторию
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Виталий Желтоусов
он сам хоть понял что хотел сказать. вода вода - кругом вода.
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Dvapyatdesyat
Ой да лаааадно
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Ковид 07.10.52
Как не устают от бла бла бла....тьфу...надоели..
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Karel
Ответ Bashibuzuck
Дай то Бог. Будем надеятся, что это не очередное вранье от парня из Питера
Основания для сдержанного оптимизма есть. Еще раз озвучу себя же..

Чуть более года назад, в марте, на форуме ФИФА (бюро ФИФА формально правильно) ставился вопрос о приостановлении членства в ФИФА ряда госудрств. В том числе и России.

Я думал в то время, что с Россией будет именно так. Напрашивалось именно так и не иначе после демарша Польши, Швеции и поддержавших их стран.

На деле - приостановили членство в ФИФА Индии, Пакистана (более 20% населения всей земли в этих странах, между прочим) и еще несколько маленьких стран.. Ну как маленьких - как Украина по населению одна из них, а другие как средние европейские страны.

С Россией обошлись гораздо мягче, что наталкивает на размышления. Россия продолжает быть членом ФИФА.

То есть - да, политика решает в современном мире всё - но ФИФА поступила предельно осторожно и оставила за собой манёвр и возможность в любой момент снять временную приостанвку участия России в футбольных соревнованиях.
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Ярик01
Ответ tony
Вторую лигу как-то разделили и сделали полупрофессиональной, а на такие лиги УЕФА и ФИФА плевать.
Нет никаких полупрофессиональных лиг в России.
Если крымский клуб проходит лицензирование в РФС, это достаточная причина выкинуть РФС из правового поля ФИФА
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