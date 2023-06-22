Глава РФС Дюков: «Слова коллег из УЕФА и ФИФА дают надежду на то, что в ближайшее время могут быть решения, которые позволят отменить международный бан»
Александр Дюков высказался о возможной отмене отстранения российских команд.
Сегодня представители УЕФА и ФИФА посетили конференцию РФС, на которой выразили надежду, что ситуация с российским футболом разрешится.
«Спасибо большое коллегам из УЕФА и ФИФА, что нашли время приехать на конференцию в этот важный для российского футбола день.
Их выступление действительно было обнадеживающим, это дает надежду на то, что в ближайшее время могут быть решения, которые позволят отменить международный бан. Но я бы все равно уж не стал слишком их переоценивать.
Наши консультации с УЕФА продолжаются. До достижения договоренностей мы договорились ничего не комментировать. Вариант с Азией опять же существует, но если вдруг будем ему следовать, то по договоренности с УЕФА», – сказал президент РФС.
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Чуть более года назад, в марте, на форуме ФИФА (бюро ФИФА формально правильно) ставился вопрос о приостановлении членства в ФИФА ряда госудрств. В том числе и России.
Я думал в то время, что с Россией будет именно так. Напрашивалось именно так и не иначе после демарша Польши, Швеции и поддержавших их стран.
На деле - приостановили членство в ФИФА Индии, Пакистана (более 20% населения всей земли в этих странах, между прочим) и еще несколько маленьких стран.. Ну как маленьких - как Украина по населению одна из них, а другие как средние европейские страны.
С Россией обошлись гораздо мягче, что наталкивает на размышления. Россия продолжает быть членом ФИФА.
То есть - да, политика решает в современном мире всё - но ФИФА поступила предельно осторожно и оставила за собой манёвр и возможность в любой момент снять временную приостанвку участия России в футбольных соревнованиях.
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