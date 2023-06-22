Гинер сказал, что Марио Фернандес вернется в ЦСКА

Защитник Марио Фернандес вернется в ЦСКА.

Об этом рассказал президент московского клуба .

– Марио возвращается?

– Да, – ответил Гинер.

Фернандес выступал за с 2012 по 2022 год, в мае прошлого года футболист приостановил карьеру.

В декабре на правах аренды перешел в «Интернасьонал», в апреле контракт с бразильским клубом был расторгнут.