Гинер сказал, что Марио Фернандес вернется в ЦСКА

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Защитник Марио Фернандес вернется в ЦСКА.

Об этом рассказал президент московского клуба Евгений Гинер

– Марио возвращается?

– Да, – ответил Гинер.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год, в мае прошлого года футболист приостановил карьеру.

В декабре Марио на правах аренды перешел в «Интернасьонал», в апреле контракт с бразильским клубом был расторгнут.

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45 комментариев

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damondiamond
это Гинер все сказал
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Shuller18
А стоит ли? Уж слишком красиво его проводили, даже граффити на стадионе нарисовали, а теперь непонятно, в каком состоянии он вернется. Что-то я сомневаюсь, что потянет роль латераля, Гайич хоть и в разы более прямолинеен, зато двужильный и не ломается. Марио мог бы стать крайним ЦЗ, но и там есть Мойзес, Роша и Дивеев. Поэтому не знаю, сомнительно.
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Владислав Антипов
Ответ Оригинальный Ник
Предатель, сбежавший в тепличные условия в трудную минуту, оказался никому и не нужен и теперь как побитая бездомная собака хочет вернуться назад. Адекватные армейцы должны быть против этого фарса
ну ты 🐑 чел!!! чувак 10 лет отыграл, и мог делать все что ему хочется. а вот такие ораторы как ты, только делают что из-за пасти звуки издают!!!
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Max Zhomkov
в магазине водки нет, я уже три дня не пил, кто за это всё ответит?! это Гинер всё купил!
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Vagner01
Марио мы всегда рады!
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мутятя
Двоякое отношение. Больше все таки минусов.
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tolobas
Гинер всё купил
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Овдиенко Иван
Ждём обратно, Супер Марио!
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инок
С Марио намного больше вариативности в тактике. Ну а уж будет ли он всегда в старте, Федотову виднее.
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rusas
Хороший игрок. Лишним в ЦСКА не будет.
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Egobrain
Ответ Shuller18
А стоит ли? Уж слишком красиво его проводили, даже граффити на стадионе нарисовали, а теперь непонятно, в каком состоянии он вернется. Что-то я сомневаюсь, что потянет роль латераля, Гайич хоть и в разы более прямолинеен, зато двужильный и не ломается. Марио мог бы стать крайним ЦЗ, но и там есть Мойзес, Роша и Дивеев. Поэтому не знаю, сомнительно.
как основа, может, и не нужен, но как опция в атаке с нижней половиной турнирки - самое то. поможет не терять очки с аутсайдерами, а именно тут у нас проблема
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игорь алексеевич
никто не ждет Марио-2013.
Это имиджевый фактор, очень важный.
Ну и не думаю, что в нынешней калечной РПЛ он испортит картину, особенно с лавки.
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инок
Ответ мутятя
Двоякое отношение. Больше все таки минусов.
По моему больше плюсов - Марио никогда не давал поводов в нем сомневаться, всегда выкладывался по полной на поле.
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Жаргал Шадапов
Марио даже на одной ноге будет сильнее любого ПЗ РПЛ
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Egobrain
Ответ GrandLoG
А что у нас есть сильный правый защитник, раз в основе не нужен?
есть, и он отыграл почти все матчи.качественный в обороне и толковый, пусть и менее утонченный в атаке. простой, как лом, и такой же эффективный
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Сергей Сдобнов
Ответ Dan Kennedy
Это будет слишком жестко перед ребятами которые что-то говорили про его уход))
А кто говорил? Напомните
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Северный болельщик
Гинер всех купил?
Да!
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Dan Kennedy
Это будет слишком жестко перед ребятами которые что-то говорили про его уход))
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Go-go-love
Даже я, как болельщик Спартака, очень рад, если всё сложится. Топ-защитник для РПЛ.
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Lavochkin12
единственный вопрос в том, нахер это нужно Марио. Безбедную старость можно и менее изгойном чемпе обеспечить
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ericssons
11 Сезон Марио в ЦСКА будет!
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Egobrain
Ответ Montenegro Serbian
Не, чувак, это всё-равно мягко говоря неоднозначно всё. Если принял твёрдое решение покинуть страну из-за СВО, то будь последователен в своих действиях. Ну и плюс проводы ему отличные устроили и в общем-то обе стороны (клуб и игрок) поставили красивую точку в этой истории. А тут хлоп....я это....назад хочу. Причем всего спустя год. Делать то он может что хочет, но у всех действий есть последствия и реакция на них. Вот люди и выражают свою реакцию, а ты говоришь что пасти открывают. Так тоже нельзя.
а Марио где-то говорил про сво? он озвучивал вообще другие причины.
олсо, никогда не говорил о приостановке контракта , и в Бразилии играл в платной аренде.
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GrandLoG
Ответ Egobrain
как основа, может, и не нужен, но как опция в атаке с нижней половиной турнирки - самое то. поможет не терять очки с аутсайдерами, а именно тут у нас проблема
А что у нас есть сильный правый защитник, раз в основе не нужен?
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PieceOfBus
Если и правда вернётся, то только больше уважения будет к нему и клубу, изначально выглядело что он с концами уходил
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sbvinn
Ответ Жаргал Шадапов
Марио даже на одной ноге будет сильнее любого ПЗ РПЛ
Но-но-но, Николя Рассказов вам шутка что ли?!
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