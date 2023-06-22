Гинер сказал, что Марио Фернандес вернется в ЦСКА
Защитник Марио Фернандес вернется в ЦСКА.
Об этом рассказал президент московского клуба Евгений Гинер.
– Марио возвращается?
– Да, – ответил Гинер.
Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год, в мае прошлого года футболист приостановил карьеру.
В декабре Марио на правах аренды перешел в «Интернасьонал», в апреле контракт с бразильским клубом был расторгнут.
Это имиджевый фактор, очень важный.
Ну и не думаю, что в нынешней калечной РПЛ он испортит картину, особенно с лавки.
Да!
олсо, никогда не говорил о приостановке контракта , и в Бразилии играл в платной аренде.