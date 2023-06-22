МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса

Теги МОК IBA бокс Кристоф де Кеппер Бокс/MMA/UFC

МОК отозвал признание Международной ассоциации бокса (IBA).

«Мы постоянно и терпеливо пытались помочь, но нам так и не удалось добиться улучшений в трех проблемных областях. Мы достигли точки невозврата.

Отзыв признания – единственное логичное решение», – заявил генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер в ходе внеочередной сессии.

Решение было принято почти единогласно – только один человек проголосовал «против».

Признание IBA было приостановлено в 2019 году после череды коррупционных скандалов. С 2020 года организацию возглавляет россиянин Умар Кремлев.

Кремлев – о МОК: «Им не нравится, что я жопы не лижу? Пусть даже не рассчитывают»

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29 комментариев

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Alex Nobilius
Грубо ошиблись когда господину Лутфуллоеву фамилию меняли! Надо было менять не на Кремлев, а на Лозаннский! Тогда МОК точно был бы введен в заблуждение.
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колючий ёжик
Не совсем понятно, что будет дальше с любительским боксом (и уж точно как будут отбирать на ОИ), но при IBA данный спорт полностью растерял какое-либо уважение, так еще и пришел к географическому разделу... Закономерный результат коррупции, блата и неадекватности.
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колючий ёжик
Ответ Alex Nobilius
Грубо ошиблись когда господину Лутфуллоеву фамилию меняли! Надо было менять не на Кремлев, а на Лозаннский! Тогда МОК точно был бы введен в заблуждение.
ну, выбирать главой федерации человека, который сменил фамилию на Кремлёв - это что-то из разряда Премии Дарвина (если бы она вручалась не людям, а федерациям).
+23
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+16
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Forza
Так случается когда глава международной федерации работает не на федерацию, а на то чтобы выслужится перед власть имущими в конкретно взятой стране.
+36
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Leopold Stotch
Хоть я и из Казахстана, где бокс является очень популярным видом спорта, но полностью согласен с решением МОК. Просто чудовищная коррупция и отвратительно несправедливые решения по многим боям отвернули от этого спорта многих болельщиков в мире. Перестал смотреть любительский бокс 3 года назад, и насколько мне известно, спорные решения, даже не спорные, а откровенно предвзятые до сих пор имеют место быть. Какой может быть интерес, если ты уверенно побеждаешь оппонента, просто без шансов его уничтожаешь, но никогда не можешь быть уверен, что тебе поднимут руку в конце? А если ты вышел против хозяина ринга или узбека, или россиянина, то чтобы уж наверняка, надо ронять, иначе никаких гарантий.
И то, что творит Литфуллаев с допуском россиян - тоже позор, и никакое заваливание баблом тут не поможет. Организация по сути мертва, и спорт тоже. Надеюсь, что новая ассоциация, созданная американцами, британцами и др. возродит этот на самом деле красивый вид спорта, спорт джентльменов.
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Eraser
Ответ Forza
Так случается когда глава международной федерации работает не на федерацию, а на то чтобы выслужится перед власть имущими в конкретно взятой стране.
Так случается, когда глава федерации не хочет поддерживать дискриминацию по национальному признаку.
+35
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Evgeniy Kropachev
Омар Кренделёв, а что с лицом?
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avcgloronalduMU
нужно расследование как Умар возглавил эту ассоциацию)
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Forza
Ответ Eraser
Так случается, когда глава федерации не хочет поддерживать дискриминацию по национальному признаку.
Ну теперь то всё будет хорошо, да? Я тебе открою тайну: если ты честный руководитель международной организации, и она буквально разваливается из-за твоей позиции/дейсвий, то тебе в отставку нужно уходить. В связи с несогласеи по таким то и таким то вопросам.

Это так должно работать. Поэтому в шахматах как то всё мирно и тихо, хотя там Дворкович руководит. Смекаешь?

Просто прими уже факт: этими своими выкрутасами Кремлев ничего не добьётся, кроме развала федерации. И он это прекрасно понимает. Просто для него не федерация важна, а одобрение музы для его псевдонима.

А потом да, когда в федерации останется Россия, Беларусь и Эритрея, он тебе расскажет, как он отстоял интересы страны и мирового спорта. Угу.
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Laziale67
Ответ avcgloronalduMU
нужно расследование как Умар возглавил эту ассоциацию)
Умар-то ладно, а вот Кремлев... Этого терпеть было решительно нельзя.
+6
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Андрей Балабаев
Ответ Forza
Так случается когда глава международной федерации работает не на федерацию, а на то чтобы выслужится перед власть имущими в конкретно взятой стране.
Так признание было отозвано в 2019 году ещё до нынешнего руководителя. А когда isu, iihf, fis на задних лапках ходят и выслуживаются перед своими хозяевами это нормально?
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nmnackjbxkasbk
Ответ Laziale67
Умар-то ладно, а вот Кремлев... Этого терпеть было решительно нельзя.
это творческих психданим
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Орыс-орыс онбаган
Ну все, закончилась крмелевщина. Теперь они смогут организовать только чемпионат водокачки.
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Иван Иванов
все по делу. Справедливо.
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Иван_Флягин
Давно пора эту шатию- братию под белы рученьки и за дверь.
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Сергей
Кумар Кремлев
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Иззат Туляганов
Когда выбрали главой человека близкого к Кремлю, но зато в деньгах Газпрома покупались да?
+6
-5
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Kanan Jarrus
миссию «таджик под прикрытием» по выходу из изоляции на которую были потрачены десятки миллионов из карман россиян можно официально назвать провальной
+13
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selso99
Не прошло и пяти лет, в МОК догадались.
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