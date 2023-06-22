МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса

МОК отозвал признание Международной ассоциации бокса (IBA).

«Мы постоянно и терпеливо пытались помочь, но нам так и не удалось добиться улучшений в трех проблемных областях. Мы достигли точки невозврата.

Отзыв признания – единственное логичное решение», – заявил генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер в ходе внеочередной сессии.

Решение было принято почти единогласно – только один человек проголосовал «против».

Признание IBA было приостановлено в 2019 году после череды коррупционных скандалов. С 2020 года организацию возглавляет россиянин Умар Кремлев.

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