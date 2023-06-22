МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса
МОК отозвал признание Международной ассоциации бокса (IBA).
«Мы постоянно и терпеливо пытались помочь, но нам так и не удалось добиться улучшений в трех проблемных областях. Мы достигли точки невозврата.
Отзыв признания – единственное логичное решение», – заявил генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер в ходе внеочередной сессии.
Решение было принято почти единогласно – только один человек проголосовал «против».
Признание IBA было приостановлено в 2019 году после череды коррупционных скандалов. С 2020 года организацию возглавляет россиянин Умар Кремлев.
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И то, что творит Литфуллаев с допуском россиян - тоже позор, и никакое заваливание баблом тут не поможет. Организация по сути мертва, и спорт тоже. Надеюсь, что новая ассоциация, созданная американцами, британцами и др. возродит этот на самом деле красивый вид спорта, спорт джентльменов.
Это так должно работать. Поэтому в шахматах как то всё мирно и тихо, хотя там Дворкович руководит. Смекаешь?
Просто прими уже факт: этими своими выкрутасами Кремлев ничего не добьётся, кроме развала федерации. И он это прекрасно понимает. Просто для него не федерация важна, а одобрение музы для его псевдонима.
А потом да, когда в федерации останется Россия, Беларусь и Эритрея, он тебе расскажет, как он отстоял интересы страны и мирового спорта. Угу.