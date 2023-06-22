Сестра Роналду рассказала, что мать планировала аборт, будучи беременной Криштиану: «Еды не хватало, чтобы прокормить столько ртов. Что-то остановило Долореш в последний момент»

Сестра Криштиану Роналду рассказала, что футболист мог не родиться – мать планировала аборт.

« родился тогда, когда не должен был родиться. Мама Долореш не могла родить этого ребенка – еды было мало, сил тратилось много, а иногда и того, что было, не хватало, чтобы прокормить столько ртов. хотела сделать аборт.

Но что-то остановило ее в последний момент, и этот ребенок родился. 39 лет назад мама Долореш приняла это решение. Против всего и против всех. И ребенок появился на свет», – написала в своем инстаграме.