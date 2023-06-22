Сестра Роналду рассказала, что мать планировала аборт, будучи беременной Криштиану: «Еды не хватало, чтобы прокормить столько ртов. Что-то остановило Долореш в последний момент»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Долореш Авейру Катя Авейру Футбол

Сестра Криштиану Роналду рассказала, что футболист мог не родиться – мать планировала аборт.

«Криштиану родился тогда, когда не должен был родиться. Мама Долореш не могла родить этого ребенка – еды было мало, сил тратилось много, а иногда и того, что было, не хватало, чтобы прокормить столько ртов. Долореш хотела сделать аборт.

Но что-то остановило ее в последний момент, и этот ребенок родился. 39 лет назад мама Долореш приняла это решение. Против всего и против всех. И ребенок появился на свет», – написала Катя Авейру в своем инстаграме.

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73 комментария

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TiGra
Не понимаю, зачем такие истории выносят из семьи и тем более на общее обсуждение.
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АРТУР АЛИЕВ
ее остановил звонок мамы Пирса Моргана
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Donnie
Зачем вообще о таком рассказывать? Это что повод для гордости? Умом, конечно, семья Криштиано не блещет.
+54
-5
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Нурлан Агзамов
Мне кажется если это постояно в семье напоминать что тебя не хотели,то психика может нарушится. Это очень неприятно слышать.
+28
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corazón blanco
Эту историю наверное слышали уже абсолютно все, кто интересуется футболом.
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Lionel Andres Messi 10
Акушер-гинеколог спросила мать Роналду: «Вы оставляете ребёнка?», и та уже собиралась сказать «Нет», как вдруг непонятно откуда раздался громкий крик «Siii!»
+15
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Muhammad Juraev
Ответ TiGra
Не понимаю, зачем такие истории выносят из семьи и тем более на общее обсуждение.
Все давно в курсе, что у него семейка 🤡
+28
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Заяцволк
Ответ Нурлан Агзамов
Мне кажется если это постояно в семье напоминать что тебя не хотели,то психика может нарушится. Это очень неприятно слышать.
Да, с Кришти так и случилось, отсюда и удушающие на сопернике, и разбитые телефоны детей, и швыряния и пинания капитанской повязки, и неприличные жесты болельщикам, и уходы в раздевалку до финального свистка и многое другое. Ну ладно уж, спасибо родителям, что хотя бы родили его
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NIK7478
И зачем об этом знать всему мировому сообществу?! У сестры Роналду явные проблемы с головой, и уже давно.
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Mayer
Родной брат потерял ребёнка совсем недавно

Тупая мышь рассказывает, что самого Роналду хотели бортануть от жизни

Чего не сделаешь ради пиара на имени звёздного братца, на горбу своем держит всю эту грязь, хотя и сам ещё тот пустозвон
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luu
Ответ corazón blanco
Эту историю наверное слышали уже абсолютно все, кто интересуется футболом.
Я вот интересуюсь футболом и мне такие истории в принципе не интересны и я её увидел в первый раз сегодня
+7
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Yury Fedoseev
Ответ TiGra
Не понимаю, зачем такие истории выносят из семьи и тем более на общее обсуждение.
Новые методы воздействия на общество для получения золотого мяча
+13
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Дмитрий
Ответ TiGra
Не понимаю, зачем такие истории выносят из семьи и тем более на общее обсуждение.
Детская травма Кати. Очевидно, она до сих пор подсознательно переживает, что этот лишний рот мог лишить ее ужина, булки, кекса, печенья и тд. А сейчас ей стыдно, нос страхи остались. Как еще объяснить эту дурь?)
+5
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Go-go-love
Ответ TiGra
Не понимаю, зачем такие истории выносят из семьи и тем более на общее обсуждение.
Потому что это не правда, от начала и до конца, чистый пиар. Можно что угодно сказать, но это не проверишь.
+3
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Мукунку хороший
- Имя сестра!!! имя!!!(с)
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Антимосковский
Ответ Ussaev M
лучшее решение в ее жизни
могло бы быть)))
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Кашшай Чакырович
Те мозгов рожать детей хватало ,а прокормить нет ? У моей бабушки 12 детей в семье было и никто никогда не думал , ни о каких абортах, всех кормили и все выросли самая старшая сестра дожила до 92 лет, моей бабушке 83 ,это ещё один раз подтверждает насколько люди стали слабее и морально и физически ! Моя 83 летняя бабушка до сих высаживает плантации целые ,всей семье Роналду и не снился такой объем работы ,это не мячик пинать !
+6
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bevooch
>Но что-то остановило ее в последний момент, и этот ребенок родился.

Известно что. Пользователь спортса Великий Алонсо и ещё пара его собратьев построили машину времени и метнулись в прошлое, чтобы объяснить, что аборт такой делать нельзя.
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Dr. J 24
Ответ Rakhim02
а подскажите пожалуйста почему я не могу минусовать ?
может минусовалка еще не выросла?
+2
0
+2
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FilinMD
Ответ Donnie
Зачем вообще о таком рассказывать? Это что повод для гордости? Умом, конечно, семья Криштиано не блещет.
Скорее просто горькая ирония. Его хотели убить в зародыше, потому что семье было нечего жрать а он стал миллиардером, и всех вытянул туда, куда они бы никогда не добрались
+6
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Bakhytzhan Babashev
Старые песни на новый лад. С какого места пускать слезу?
+1
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SaH4r.
Ответ Donnie
Зачем вообще о таком рассказывать? Это что повод для гордости? Умом, конечно, семья Криштиано не блещет.
как и его фанаты
+4
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Кашшай Чакырович
Она прям из нарцисса закомплексованного ,в котором собраны все грехи человеческие ,хочет сделать святого , и из своей семейки ,ой как тяжело живётся паразитам миллионерам ,ой какие бедные и несчастные ,давай плакать все вместе ,ведь к нам спустился святой Роналду !
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PIT-BUL
Я чуть не расплакался ))
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Chernoy
Хорошо. В следующем сезоне: накануне аборта Долореш было видение. Бог говорил с ней.
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