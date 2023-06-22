Сестра Роналду рассказала, что мать планировала аборт, будучи беременной Криштиану: «Еды не хватало, чтобы прокормить столько ртов. Что-то остановило Долореш в последний момент»
Сестра Криштиану Роналду рассказала, что футболист мог не родиться – мать планировала аборт.
«Криштиану родился тогда, когда не должен был родиться. Мама Долореш не могла родить этого ребенка – еды было мало, сил тратилось много, а иногда и того, что было, не хватало, чтобы прокормить столько ртов. Долореш хотела сделать аборт.
Но что-то остановило ее в последний момент, и этот ребенок родился. 39 лет назад мама Долореш приняла это решение. Против всего и против всех. И ребенок появился на свет», – написала Катя Авейру в своем инстаграме.
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