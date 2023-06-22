Трансфер Маунта в «МЮ» может быть оформлен к концу следующей недели. «Челси» продаст хавбека за 60-65 млн фунтов
Мэйсон Маунт может присоединиться к «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время.
Источники в клубе полагают, что сделка может быть закрыта к концу следующей недели, сообщает Фабрицио Романо.
Манкунианцы сделают новое предложение о трансфере полузащитника, но не будет вести переговоры слишком долго. 60-65 миллионов фунтов будет достаточно, чтобы убедить «Челси» продать игрока.
Условия личного контракта Маунта с «Юнайтед» уже согласованы.
В прошедшем сезоне АПЛ Маунт провел 24 матча, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Подробную статистику хавбека можно найти здесь.
Не знаю, что уж там происходило внутри команды за этот год, но судя по всему за время переговоров отношения игрока с Боулингом заметно испортились и оставаться в клубе он явно не хочет.
Игрок от бога.
Давайте заворачивайте ЦФ скорее.