Трансфер Маунта в «МЮ» может быть оформлен к концу следующей недели. «Челси» продаст хавбека за 60-65 млн фунтов

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Мэйсон Маунт Футбол

Мэйсон Маунт может присоединиться к «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время.

Источники в клубе полагают, что сделка может быть закрыта к концу следующей недели, сообщает Фабрицио Романо. 

Манкунианцы сделают новое предложение о трансфере полузащитника, но не будет вести переговоры слишком долго. 60-65 миллионов фунтов будет достаточно, чтобы убедить «Челси» продать игрока. 

Условия личного контракта Маунта с «Юнайтед» уже согласованы. 

В прошедшем сезоне АПЛ Маунт провел 24 матча, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Подробную статистику хавбека можно найти здесь

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48 комментариев

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maxpaley
Маунт один из немногих,кого продавать не стоило
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Жирный Лукаку
Ответ LaffyTaffy
Когда пишут про Маунта, сразу вспоминается его чудо-пас в финале ЛЧ. Затащил тогда в соло финал против мощного Сити. Игрок от бога.
Маунт? В соло финал? Канте такой: 🗿🗿🗿
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answer89
Учитывая количество травм в мю последние годы, то ему всегда будет место на поле. А если сможет заиграть на позиции Эриксона, то сообщи как влитой зайдет
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Etcetera
Ещё вчера Маунт отказался даже от разговора с директорами клуба о новом контракте. И это уже второй ликвидный игрок после Хавертца, который довольно быстро уходит, тем более воспитанник. И обсуждать ничего хочет, даже не смотря на усилия Лэмпарда и заверения Почеттино о том, что на него рассчитывают. Из чего понятно, что дело далеко не в деньгах, ведь в последний раз ему предлагали довольно большую з/п.
Не знаю, что уж там происходило внутри команды за этот год, но судя по всему за время переговоров отношения игрока с Боулингом заметно испортились и оставаться в клубе он явно не хочет.
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Чёрный тюльпан
Ответ maxpaley
Маунт один из немногих,кого продавать не стоило
Он сам хочет уйти, отказавшись продлять контракт, причём именно в МЮ, потому что Арсеналу и ЛФК отказал, от чего они и не стали дальше лезть в переговоры, когда игрок не горит желанием.
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mj23.net
Ответ answer89
Учитывая количество травм в мю последние годы, то ему всегда будет место на поле. А если сможет заиграть на позиции Эриксона, то сообщи как влитой зайдет
А Маунт типа здоров как бык? У него в этом сезоне была травма таза и рецидив. Делали операцию. Закончил сезон травмированным.
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LaffyTaffy
Когда пишут про Маунта, сразу вспоминается его чудо-пас в финале ЛЧ. Затащил тогда в соло финал против мощного Сити.
Игрок от бога.
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quaterbackathome
Ответ LaffyTaffy
Когда пишут про Маунта, сразу вспоминается его чудо-пас в финале ЛЧ. Затащил тогда в соло финал против мощного Сити. Игрок от бога.
маунт мой любимый игрок Челси, но вы перегибаете)
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waleri
Ответ LaffyTaffy
Когда пишут про Маунта, сразу вспоминается его чудо-пас в финале ЛЧ. Затащил тогда в соло финал против мощного Сити. Игрок от бога.
Ирония судьбы, Хавертц тоже на распродаже.
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Alexander Yavriantz
Ответ Lux_Vid Александров
а если учитывать травмы, то 40 за него потолок
Посмотрел, травмы таза этой весной и больше ничего особенного. Этот вид травмы как-то влияет на будущее игрока? Думаю не очень, иначе его не стали бы брать.
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The Best
Ответ maxpaley
Маунт один из немногих,кого продавать не стоило
Он сам не захотел оставаться и продлевать контракт,если так хочет то пусть идёт.Его называли вторым Лэмпардом но он до него вообще не дотягивает.
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DolJun
Ответ Alexander Yavriantz
Год назад могли бы и 80-90 требовать, но не за год до конца контракта. А с 3 годами контракта и соточку могли бы зарядить..)
а можно отправить его в аренду в страсбур, а потом смотреть на то, как он свободным агентом будет рассказывать сказки что хотел только в мю)
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edward_freeman
Ответ Alexander Yavriantz
Год назад могли бы и 80-90 требовать, но не за год до конца контракта. А с 3 годами контракта и соточку могли бы зарядить..)
Год назад его продлевать надо было.
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Alexander Yavriantz
Ответ DolJun
у челси в полузащите остались энцо и галлахеры с лофтусчиками, если уж отдавать маунта - то нужно было жать хотя бы до 70, потому что брайтон за условного кайседо будет явно жать в районе сотки, не меньше. а мейсон - паспортист, работоспособный, который и на пик свой еще не вышел.
А что не так с Энцо, думал он хорош.
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charly_54
Ответ maxpaley
Маунт один из немногих,кого продавать не стоило
Игрок хороший, но не продлевает контракт, хотя если сейчас не уйдёт может ещё и договорятся
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Quintin07
Ответ Etcetera
Ещё вчера Маунт отказался даже от разговора с директорами клуба о новом контракте. И это уже второй ликвидный игрок после Хавертца, который довольно быстро уходит, тем более воспитанник. И обсуждать ничего хочет, даже не смотря на усилия Лэмпарда и заверения Почеттино о том, что на него рассчитывают. Из чего понятно, что дело далеко не в деньгах, ведь в последний раз ему предлагали довольно большую з/п. Не знаю, что уж там происходило внутри команды за этот год, но судя по всему за время переговоров отношения игрока с Боулингом заметно испортились и оставаться в клубе он явно не хочет.
учитывая распродажу игроков, хорошие времена возможно ещё не скоро настанут, не факт что Поч продержится до следующего сезона, кто знает что там в голову дурню Боуэли влезет.
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З А
на следующей неделе появится новость что МЮ никогда не интересовался, просто мимо проходил, а игрок одной ногой уже скаузер
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Supreme Allah
Даже арабские мешки разводят Челси как л…в , но мю как всегда платит оверпрайс за год контракта
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ZarvuR2020
Ответ maxpaley
Маунт один из немногих,кого продавать не стоило
Он контракт не продлевает, а остался год. Где-то пишут, что из-за срока действия, где-то что имедживые права. Но очень обидно, что уходит.
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Манковский
Ответ DolJun
жаль, надеялся дожмут мю до 70 хотя бы
Это был бы развод похуже Мудрика и Лакака.
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The Best
Почеттино мог бы реанимировать его карьеру и поднять на новый уровень,как сделал это в своё время с Деле Алли но Маунт видимо сильно посрался с руководством клуба раз даже говорить о продлении контракта не хочет.Удачи ему,но не в матчах с нами.
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The Best
Ответ Supreme Allah
Даже арабские мешки разводят Челси как л…в , но мю как всегда платит оверпрайс за год контракта
Какой развод от арабских мешков?Челси нужно было куда-то слить шлак и они с этим справляются,то что они получат хоть какие-то деньги это уже неплохо учитывая что могли вообще этих игроков отпустить бесплатно,+ у некоторых была огромная личка.
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NikoVinkovic
Каземиро - Бруно - Маунт потенциально топарская полузащита.
Давайте заворачивайте ЦФ скорее.
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Andy93
Ковачич, Хаверц, Маунт - каждому претенденту на титул по топ-игроку. Все честно!
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Токсик
Разводят МЮ, как по мне. 45 млн - красная цена этому Маунту
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