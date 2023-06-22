Трансфер Маунта в «МЮ» может быть оформлен к концу следующей недели. «Челси» продаст хавбека за 60-65 млн фунтов

Мэйсон Маунт может присоединиться к «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время.

Источники в клубе полагают, что сделка может быть закрыта к концу следующей недели, сообщает Фабрицио Романо.

Манкунианцы сделают новое предложение о трансфере полузащитника, но не будет вести переговоры слишком долго. 60-65 миллионов фунтов будет достаточно, чтобы убедить « » продать игрока.

Условия личного контракта Маунта с « » уже согласованы.

В прошедшем сезоне АПЛ Маунт провел 24 матча, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Подробную статистику хавбека можно найти здесь.