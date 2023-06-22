Де ла Фуэнте о криках «лысый» в его адрес: «Неприятно и предосудительно. А если бы кричали «черный»?
Тренеру сборной Испании не понравилось, что его называли «лысым».
Во время речи Луиса де ла Фуэнте после победы сборной Испании в Лиге наций фанаты начали скандировать «calvo, calvo» («лысый, лысый» – Sports.ru). 61-летний тренер сперва рассмеялся, а затем стал серьезным и продолжил свое выступление.
«Грубость и неуважение беспокоят меня. Было 20 сумасшедших, которые отвлекали. В таких ситуациях всегда бывает, что кто-то нарушает спокойствие, а остальные молчат.
Атмосфера была волшебной, но эти крики неприятны и предосудительны. Что было бы, если бы кто-то закричал «черный, черный, черный»?
Я лысый. И я счастлив. Нужно воспитывать у людей уважение», – заявил де ла Фуэнте.
всего одно слово полностью меняет смысл и последствия сказанного.
(Кстати, а что за ’-изм"? Вот мой пост - это эйджизм и расизм)
непохожий на меня
просто так прохожий
лысый чернокожий"
скандировали волосатые белые...