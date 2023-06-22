Де ла Фуэнте о криках «лысый» в его адрес: «Неприятно и предосудительно. А если бы кричали «черный»?

Теги Ла Лига Сборная Испании по футболу болельщики Лига наций УЕФА дискриминация Луис де ла Фуэнте Футбол

Тренеру сборной Испании не понравилось, что его называли «лысым».

Во время речи Луиса де ла Фуэнте после победы сборной Испании в Лиге наций фанаты начали скандировать «calvo, calvo» («лысый, лысый» – Sports.ru). 61-летний тренер сперва рассмеялся, а затем стал серьезным и продолжил свое выступление.

«Грубость и неуважение беспокоят меня. Было 20 сумасшедших, которые отвлекали. В таких ситуациях всегда бывает, что кто-то нарушает спокойствие, а остальные молчат.

Атмосфера была волшебной, но эти крики неприятны и предосудительны. Что было бы, если бы кто-то закричал «черный, черный, черный»?

Я лысый. И я счастлив. Нужно воспитывать у людей уважение», – заявил де ла Фуэнте.

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38 комментариев

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v.belorussky
Кажется, до них начинает доходить, что оскорбляющие просто цепляются к любой характерной детали, а не именно к расе.
+61
-4
+57
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Кан и Баллак сидят в баре
Какие все бесчувственные. Может физически он и лысый, а по гендеру отождествляет себя длинноволосым знойным Хорхе из бразильских сериалов.
+49
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DolJun
болд лайвс меттер!
+35
-4
+31
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Ужратый Гусениц
Предлагаю испанцам сыграть в лысой форме, в знак протеста против ущемления лысых! Ну и на колено всем стать конечно
+27
-1
+26
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Pushkin_CR7
Ответ v.belorussky
Кажется, до них начинает доходить, что оскорбляющие просто цепляются к любой характерной детали, а не именно к расе.
Да не, не может быть))
+10
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паяльная лампа
А если бы кричали лысый черный?
+6
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Budabuda
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Какие все бесчувственные. Может физически он и лысый, а по гендеру отождествляет себя длинноволосым знойным Хорхе из бразильских сериалов.
Дуровым из принц оф пержа
+5
0
+5
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Blaumerc
А если бы кричали "лысый шарлатан", было бы уже не так обидно, ведь это своего рода комплимент.
всего одно слово полностью меняет смысл и последствия сказанного.
+5
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ganso 10
если бы тебе кричали черный, старина де ла фуэнте, то нужно было б выписать массовое назначение к окулисту этим ребятам. следующий вопрос
+4
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+4
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Isshin88
То есть он всё-таки переживает из-за лысины. Иначе бы не обижался.
+3
-1
+2
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Edo Milanian
Ответ v.belorussky
Кажется, до них начинает доходить, что оскорбляющие просто цепляются к любой характерной детали, а не именно к расе.
Как из этого текста можно сделать такой вывод? Наоборот, лысый пытается сыграть на черной волне.
+2
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**Iscander**
Даже на спортсе лысого гоняют.
+1
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krealpmoney
Ответ Ужратый Гусениц
Предлагаю испанцам сыграть в лысой форме, в знак протеста против ущемления лысых! Ну и на колено всем стать конечно
зачем на колено? на голову же
+1
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Назар Игорь
Коллина никогда не обижался на прозвище "Фантомас".
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Michael Boldyrev
Если бы он был моложе и цветней, то прервал бы речь, заплакал и ушел под трибуны, а сейчас бы не просто параллель провёл, но и потребовал бы наказать виновных и создать комиссию УЕФА для борьбы с этим "-измом".

(Кстати, а что за ’-изм"? Вот мой пост - это эйджизм и расизм)
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Алексей Ильин
Де ла Фуэнте явно Форсажи не смотрел. Лысина теперь в почёте.
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Teodrakis
Теперь его посадят за слово "чёрный"?
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Спартак Уокер
Он должен гордиться что такой же лысый как и Гвардиола
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Антон Абызов
"Непохожий на тебя
непохожий на меня
просто так прохожий
лысый чернокожий"
скандировали волосатые белые...
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VMX1389
Вспоминается Дро...ла, Дро...ла из Лассо
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Groondler
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Какие все бесчувственные. Может физически он и лысый, а по гендеру отождествляет себя длинноволосым знойным Хорхе из бразильских сериалов.
с Джейсоном МОмоа:)
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Alex_V69
Ответ Michael Boldyrev
Если бы он был моложе и цветней, то прервал бы речь, заплакал и ушел под трибуны, а сейчас бы не просто параллель провёл, но и потребовал бы наказать виновных и создать комиссию УЕФА для борьбы с этим "-измом". (Кстати, а что за ’-изм"? Вот мой пост - это эйджизм и расизм)
Да, надо бороться и наказывать за любые оскорбления. За базар надо отвечать.
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Alex1104
Какой-то парад обиженных.
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Рахил Тагиев
у тогда иди играй в гольф или шахматы. у каждого вида спорта своя специфика
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Геннадий Гусев
Ответ v.belorussky
Кажется, до них начинает доходить, что оскорбляющие просто цепляются к любой характерной детали, а не именно к расе.
Да, ведь кричащий "черный" не "цепляется" к цвету кожи. это он про чёрному души, ага
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