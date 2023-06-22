« » и «Голден Стэйт» договорились об обмене, в результате которого опытный разыгрывающий Крис Пол (38 лет, 183 см) перейдет в «Уорриорз», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Уизардс» получат атакующих защитников (24 года, 196 см) и (20 лет, 193 см), а также защищенный в Топ-20 пик первого раунда драфта-2030 и выбор во втором раунде драфта-2027.

Ранее Пол перешел из «Финикса» в «Вашингтон» в результате обмена с участием звездного защитника Брэдли Била. В обмен на Била «Уизардс» получили Пола, защитника Лэндри Шэмета, несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.

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