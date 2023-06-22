Крис Пол продолжит карьеру в «Голден Стэйт». Джордан Пул – в «Вашингтоне»
«Вашингтон» и «Голден Стэйт» договорились об обмене, в результате которого опытный разыгрывающий Крис Пол (38 лет, 183 см) перейдет в «Уорриорз», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
«Уизардс» получат атакующих защитников Джордана Пула (24 года, 196 см) и Райана Роллинза (20 лет, 193 см), а также защищенный в Топ-20 пик первого раунда драфта-2030 и выбор во втором раунде драфта-2027.
Ранее Пол перешел из «Финикса» в «Вашингтон» в результате обмена с участием звездного защитника Брэдли Била. В обмен на Била «Уизардс» получили Пола, защитника Лэндри Шэмета, несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.
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А что так можно было?😄😄😄
Быстро же у него года летят))
Ещё и пики получили от ГСВ.
А "Волшебников" то зря костерили, выходит.
Таюс Джонс, Пул, Шэмет, Галлинари, Мускала.
Команда, кажется, даже усилилась. Била разменяли на молодого Била и пики. Порзингиса на толкового разыгрывающего на хорошем контракте. Отличная работа!
Но есть нюанс
Второй ключевой момент - у Била было право вето. Сейчас это не гемор Вашингтона уже.