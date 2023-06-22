Крис Пол продолжит карьеру в «Голден Стэйт». Джордан Пул – в «Вашингтоне»

Теги переходы Голден Стэйт Крис Пол НБА Вашингтон Джордан Пул Райан Роллинз Баскетбол

«Вашингтон» и «Голден Стэйт» договорились об обмене, в результате которого опытный разыгрывающий Крис Пол (38 лет, 183 см) перейдет в «Уорриорз», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Уизардс» получат атакующих защитников Джордана Пула (24 года, 196 см) и Райана Роллинза (20 лет, 193 см), а также защищенный в Топ-20 пик первого раунда драфта-2030 и выбор во втором раунде драфта-2027.

Ранее Пол перешел из «Финикса» в «Вашингтон» в результате обмена с участием звездного защитника Брэдли Била. В обмен на Била «Уизардс» получили Пола, защитника Лэндри Шэмета, несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.

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129 комментариев

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Febanacci-88
Чего?????

А что так можно было?😄😄😄
+70
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+70
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Прогресс Восточной конференции
Данливи пришел и решил вопрос с хреновым контрактом моментально.
+68
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+68
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ГРУПА ЗИСК
Вот это поворот. ГМу ГСВ респектище просто в этой ситуации...
+55
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+54
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ГРУПА ЗИСК
Ответ кандид
Чёт, первая мысль - двинут его дальше. Поскольку в нынешнем ГСВ неясно чем он может быть.
Даже если двинут Пола дальше - так мастерски сбросить ещё не начавшийся конский контракт Пула достойно оваций
+47
-2
+45
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Аморалинни
Данливи три дня назад: Пул будет здесь еще четыре года, как минимум
Быстро же у него года летят))
+42
-3
+39
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fhneh
В итоге суперзвезда Брэдли Бил оказался равен стоимости переплаченного ролевика Пула на столь же длинном контракте. Удивительно
+41
-4
+37
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кандид
Чёт, первая мысль - двинут его дальше. Поскольку в нынешнем ГСВ неясно чем он может быть.
+33
-2
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ВладиславМартынов
Ответ fhneh
В итоге суперзвезда Брэдли Бил оказался равен стоимости переплаченного ролевика Пула на столь же длинном контракте. Удивительно
Ну загнул уж. Супер в лиге человек 5, Бил супер только по зп, а Пул хотя бы молод
+21
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Kaio Ro
Данливи! это пять!!
+22
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Марсель Объелся
Ладно, ради гайки CP3 я готов потерпеть еще одно чемпионство Уорриорс
+23
-4
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XobXob
Вот это поворот!
+18
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Трёха Ника Киргиоса
Ответ fhneh
В итоге суперзвезда Брэдли Бил оказался равен стоимости переплаченного ролевика Пула на столь же длинном контракте. Удивительно
Ну это совершенно точно красивее, чем Крис Пол и Амир Коффи. Пул перспективный малый. Не сильно хуже "пулов" из Майами и Филадельфии - Хирро и Мэкси.
Ещё и пики получили от ГСВ.
А "Волшебников" то зря костерили, выходит.
Таюс Джонс, Пул, Шэмет, Галлинари, Мускала.
Команда, кажется, даже усилилась. Била разменяли на молодого Била и пики. Порзингиса на толкового разыгрывающего на хорошем контракте. Отличная работа!
+17
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+16
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Кирилл
Ну теперь Грин останется в ГСВ без каких-либо сомнений )
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Райли Карри
сколько раз за эту ночь обменяют Криса?
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Михаил Евдокимов
Как только пошел разговор, что Пол покинет Финикс сразу подумал про ГСВ. Не знаю, как по мне это идеальный же вариант для воинов. Есть надежда , что пол не сломается играя в среднем 15-20 минут. Даже сейчас он более хороший защитник чем Пул, и он может управлять второй пятеркой, там как раз Кумингу не могли пристроить, Пол это сможет. Для меня это жирный вин для ГСВ. Осталось лишь не сломаться Полу, но опять же на урезанных минутах на это есть шансы. В том же Финиксе он в старте выходил, на сколько я помню.
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Аморалинни
А я говорил: нужно менять Пула на Пола!
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Куприн
Ответ кандид
Чёт, первая мысль - двинут его дальше. Поскольку в нынешнем ГСВ неясно чем он может быть.
Идеальный бэкап для Стефа. Там вообще кроме Карри никто про дриблинг не слышал.
+10
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kazuma
Ответ Аморалинни
Данливи три дня назад: Пул будет здесь еще четыре года, как минимум Быстро же у него года летят))
день за год
+10
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Карлик на гормонах
Получается, что Пул теперь франчайз? ОМГ
+10
-1
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Никита Гусев
Ответ ГРУПА ЗИСК
Даже если двинут Пола дальше - так мастерски сбросить ещё не начавшийся конский контракт Пула достойно оваций
Мастерски? Отдать пик первого раунда за слив контракта, который продлили год назад - это точно мастерство?
+8
-1
+7
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Vitto
Майк Данливи о будущем Пула: «Он будет здесь еще четыре года, как минимум»
+7
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SpankyBoy
Не знаю, останется ли Пол в ГСВ, но контракт Пула скинули красиво
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Аморалинни
Джордан вернулся в Уизардс!!!
Но есть нюанс
+7
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ГРУПА ЗИСК
Ответ fhneh
В итоге суперзвезда Брэдли Бил оказался равен стоимости переплаченного ролевика Пула на столь же длинном контракте. Удивительно
Хм, не скажи. Контракт Пула всё же меньше почти в два раза и ещё есть шанс на то, что он поменяется в игре. С Билом таких надежд как-то питать не приходится.
Второй ключевой момент - у Била было право вето. Сейчас это не гемор Вашингтона уже.
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ГРУПА ЗИСК
Ответ bars1998
Пол скорее всего дольше пойдёт на обмен, ибо если ГСВ его оставят это будет белый флаг вообще, для борьбы за перстни 😅
а с Пулом типа ГСВ фаворитами были... Чувак, не смеши. Я больше чем уверен, что смысл этого трейда скинуть Пула, чем чтоб заполучить СиПи3. От игры Пула в ПО просто кровь из глаз даже не у болельщиков ГСВ была
+6
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