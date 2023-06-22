Бах об отказе Польши выдавать визы российским спортсменам: «Настоящая дискриминация. Это идет против того, за что мы сражаемся»

Теги МОК сборная России сборная России жен Томас Бах FIE Фехтование

Томас Бах назвал дискриминацией отказ Польши предоставить визы российским фехтовальщикам.

Польша отказалась давать визы российским спортсменам для участия в соревнованиях после того, как Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиян в нейтральном статусе. 

«Это все идет против того, что мы хотим, и против того, за что мы сражаемся. Большинство спортсменов поддерживает или как минимум уважает то, что мы сейчас делаем. Хочу поблагодарить их за это.

Индивидуальный турнир по фехтованию по Болгарии прошел в минувшие выходные, изначально он должен был пройти в Польше, но польское правительство отказалось выдавать визы россиянам, что было настоящей дискриминацией.

Никто не хочет видеть, чтобы спортсмены страдали из-за действий своего правительства. Хочу поблагодарить международные федерации тхэквондо и дзюдо за то, что следовали нашим рекомендациям.

Мне понравилось, как прошли соревнования с участием российских спортсменов. Хочется, чтобы и другие федерации тоже приняли это к сведению», – заявил глава МОК. 

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24 комментария

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Роман
Да по комментариям поляков по типу Левандовского становится всё понятно, времена меняются — гадливость и злоба поляков нет
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Darth_Malice
а когда сам говорил год назад, что российских спортсменов на соревнования принимать не надо, нормально было
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Антон Колесников
лицемер
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Mortimer1
Ответ Денис Давыдов
Польша сама должна решать кому им давать визу, а кому нет. Если простые россияне не могут получить их визу, то с какого перепугу должны давать спортсменам?
Потому что они подписались организовать соревнования у себя в стране. А одной из обязанностей как раз является выдача виз участникам
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СержМиранэн
Это как раз соответствует тому, что вы делаете.
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Margor
так исключи польшу
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bel01
Шляхтичи уже тысячу лет дико завидуют России, и едва не погубили её во время Смуты.
А тут такой повод...
К сожалению, ничего не меняется.
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dmitry79
Поляки - что с них взять? Шляхетское "достоинство" всё никак не отвалится.
Ну и Бах не без лицемерия
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fenix3020
Ответ Роман
Да по комментариям поляков по типу Левандовского становится всё понятно, времена меняются — гадливость и злоба поляков нет
Как можно гадить и злиться на страну "которая никогда в истории ни на кого не нападала"???
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Олег Кузнецов
Ответ СержМиранэн
Это как раз соответствует тому, что вы делаете.
Ага, можете пробовать и дальше не пускать. Вон Уимблдон попробовал в прошлом году не пустить, а в этом чето передумал уже...
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Таир Бакиев
Ого как осмелел. Скоро скинут
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Ваня-председатель
Все-тки Бах молодец, прет как танк. Прикончат скорее всего
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Mohnatiy
Вы посмотрите, как он заговорил...
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Павел Павлов
Комментарий удален пользователем
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#nikon
Характеристика Польши, которую ей дал Черчилль, верна и сегодня, но с небольшой добавкой, - она "гиена Европы", но с короной на голове.
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murzzzzzilka
Ответ Денис Давыдов
можно было подумать, что война идёт, ибо Польша приняла около миллиона беженцев из Украины, но нет это все конечно гадливость и злоба поляков.
Можно было подумать, что только один военный конфликт идет сейчас в мире, но нет. Для этого надо обладать головой и объективностью.
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murzzzzzilka
Ответ Геннадий Тимченко
а есть в России футболист уровня Левандовского❓
Быть хорошим спортсменом не значит по умолчанию быть хорошим и умным человеком.
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Геннадий Тимченко
Ответ Ваня-председатель
Все-тки Бах молодец, прет как танк. Прикончат скорее всего
сражается Бах, причём не один, раз говорит "мы"🤔
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