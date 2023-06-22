Бах об отказе Польши выдавать визы российским спортсменам: «Настоящая дискриминация. Это идет против того, за что мы сражаемся»
Томас Бах назвал дискриминацией отказ Польши предоставить визы российским фехтовальщикам.
Польша отказалась давать визы российским спортсменам для участия в соревнованиях после того, как Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиян в нейтральном статусе.
«Это все идет против того, что мы хотим, и против того, за что мы сражаемся. Большинство спортсменов поддерживает или как минимум уважает то, что мы сейчас делаем. Хочу поблагодарить их за это.
Индивидуальный турнир по фехтованию по Болгарии прошел в минувшие выходные, изначально он должен был пройти в Польше, но польское правительство отказалось выдавать визы россиянам, что было настоящей дискриминацией.
Никто не хочет видеть, чтобы спортсмены страдали из-за действий своего правительства. Хочу поблагодарить международные федерации тхэквондо и дзюдо за то, что следовали нашим рекомендациям.
Мне понравилось, как прошли соревнования с участием российских спортсменов. Хочется, чтобы и другие федерации тоже приняли это к сведению», – заявил глава МОК.
Возвращение России в фехтовании – пустышка: звезд не пускает международная федерация, остальных – собственная
А тут такой повод...
К сожалению, ничего не меняется.
Ну и Бах не без лицемерия