Бах об отказе Польши выдавать визы российским спортсменам: «Настоящая дискриминация. Это идет против того, за что мы сражаемся»

Томас Бах назвал дискриминацией отказ Польши предоставить визы российским фехтовальщикам.

Польша отказалась давать визы российским спортсменам для участия в соревнованиях после того, как Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиян в нейтральном статусе.

«Это все идет против того, что мы хотим, и против того, за что мы сражаемся. Большинство спортсменов поддерживает или как минимум уважает то, что мы сейчас делаем. Хочу поблагодарить их за это.

Индивидуальный турнир по фехтованию по Болгарии прошел в минувшие выходные, изначально он должен был пройти в Польше, но польское правительство отказалось выдавать визы россиянам, что было настоящей дискриминацией.

Никто не хочет видеть, чтобы спортсмены страдали из-за действий своего правительства. Хочу поблагодарить международные федерации тхэквондо и дзюдо за то, что следовали нашим рекомендациям.

Мне понравилось, как прошли соревнования с участием российских спортсменов. Хочется, чтобы и другие федерации тоже приняли это к сведению», – заявил глава МОК.

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