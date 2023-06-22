Игры БРИКС планируется провести в июне 2024 года в Казани. В программу войдут 22 вида спорта

Спортивные игры БРИКС планируется провести в июне 2024 года в Казани.

Об этом сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

Игры планируется провести на 12 спортивных объектах Казани. Предварительно в программу войдут 22 вида спорта с учетом предложений стран БРИКС.

«В текущих условиях возрастает роль БРИКС в содействии решению глобальных вопросов, в том числе в спорте. Наше объединение остается примером подлинной многосторонности и уважения друг к другу.

Мы последовательно выступаем за всестороннее укрепление дружеских спортивных связей со странами БРИКС – на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации, взаимного уважения и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

Сейчас как никогда важно укреплять наше сотрудничество в БРИКС, развивать новые форматы межгосударственных спортивных мероприятий», – сказал Матыцин.

Министр отметил, что Игры БРИКС не являются альтернативными соревнованиями и не нарушат международный спортивный календарь.

«В Спортивной хартии БРИКС будут зафиксированы основные принципы развития спорта на пространстве объединения. Широкие перспективы открывает сотрудничество по линии отдельных видов спорта.

С этой целью предлагаем рассмотреть возможность учреждения чемпионатов и профессиональных лиг БРИКС», – приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта России.

БРИКС – межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

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