Игры БРИКС планируется провести в июне 2024 года в Казани. В программу войдут 22 вида спорта

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Игры БРИКС Легкая атлетика

Спортивные игры БРИКС планируется провести в июне 2024 года в Казани.

Об этом сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

Игры планируется провести на 12 спортивных объектах Казани. Предварительно в программу войдут 22 вида спорта с учетом предложений стран БРИКС. 

«В текущих условиях возрастает роль БРИКС в содействии решению глобальных вопросов, в том числе в спорте. Наше объединение остается примером подлинной многосторонности и уважения друг к другу.

Мы последовательно выступаем за всестороннее укрепление дружеских спортивных связей со странами БРИКС – на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации, взаимного уважения и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

Сейчас как никогда важно укреплять наше сотрудничество в БРИКС, развивать новые форматы межгосударственных спортивных мероприятий», – сказал Матыцин.

Министр отметил, что Игры БРИКС не являются альтернативными соревнованиями и не нарушат международный спортивный календарь. 

«В Спортивной хартии БРИКС будут зафиксированы основные принципы развития спорта на пространстве объединения. Широкие перспективы открывает сотрудничество по линии отдельных видов спорта.

С этой целью предлагаем рассмотреть возможность учреждения чемпионатов и профессиональных лиг БРИКС», – приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта России. 

БРИКС – межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. 

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47 комментариев

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Вечно в бане
«Спортивная хартия БРИКС»
«Возможность учреждения чемпионатов и профессиональных лиг БРИКС»
«Широкие перспективы сотрудничества»

Господи, ну какая же бутафория.
+28
-12
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ABIBAS
Ответ fbd
Мне даже интересно, а как бы наши власти и депутаты отреагировали на, например, игры НАТО? Мне кажется, что было бы много слов про политизацию спорта.
БРИКС - экономический блок
+12
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rdyabin@icloud.com
Отличная новость!
+21
-12
+9
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catcher69
Ответ Вечно в бане
«Спортивная хартия БРИКС» «Возможность учреждения чемпионатов и профессиональных лиг БРИКС» «Широкие перспективы сотрудничества» Господи, ну какая же бутафория.
главное это не дела...главное это слова...
+7
-1
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kutavlik
Ответ catcher69
главное это не дела...главное это слова...
Как и по всем каналам ТВ!!!! Ни грамма правды!!!
+4
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Viks
С какого российский бюджет должен оплачивать призовые иностранцам БРИКС ??? --- На олимпиаде призовые платит МОК из денег от продажи прав на телетрансляции, то есть фактически призовые оплачивают все страны.
+7
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Иван Иванов
МОК просто выпишет странам бан которые туда поедут даже 10 составами и не допустит до ОИ основных.
Так что сильно сомневаюсь что кто то будет рисковать.
+4
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Viks
Ответ Александр Сачков
А вот по мере того, как будет определяться состав, и будет понятно, кому это будет интересно.
МОКу платят сотни стран, а здесь только пять, в лучшем случае - на призовые денег не хватит, по 22 видам спорта.
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Viks
Ответ Александр Сачков
А из этого вытекает другой вопрос. Кто будет заниматься продажей телетрансляций? Сколько на этом можно заработать?
Вопрос в другом: захочет ли кто купить эти телетрансляции? Мероприятие новое, состав участников не понятен, интерес телезрителей не понятен.
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Александр Митраков
Ответ Иван Иванов
МОК просто выпишет странам бан которые туда поедут даже 10 составами и не допустит до ОИ основных. Так что сильно сомневаюсь что кто то будет рисковать.
Да даже это не обязательно. Мертворождённые гомункулы для распила средств
+2
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Marky777
Ответ rdyabin@icloud.com
Отличная новость!
Чего отличного? Лучшие спортсмены из РФ будут соревноваться с толстыми полулюбителеми. Приезжали уже подобные из Эквадора
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Сим Сим
Стопроцентово сей банкетик за счёт нашего бюджета.
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БляхаджинсКарпина
Забавно, но буквально два часа назад я думал почему бы сейчас России не замутить спорт игры с странами БРИКС))
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Андрей Романов
Бюджетники и студенты в зрителях...Потрясающая атмосфера с наложением звука МатчТВ.
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R Kukhov
Будет ли кодекс этики брикс?
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haymaker
Ответ rdyabin@icloud.com
Увы, больше не с кем. Все международные организации полностью контролируются америкой, которая стремится отменить Россию везде
С таким ником только про Америку скулить 🤣
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catcher69
Ответ kutavlik
Как и по всем каналам ТВ!!!! Ни грамма правды!!!
https://youtu.be/JLgjVudb_RM
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Viks
Ответ Андрей Романов
Бюджетники и студенты в зрителях...Потрясающая атмосфера с наложением звука МатчТВ.
Студентов не будет - сессия.
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Удар Кержакова
Ответ Вечно в бане
«Спортивная хартия БРИКС» «Возможность учреждения чемпионатов и профессиональных лиг БРИКС» «Широкие перспективы сотрудничества» Господи, ну какая же бутафория.
Я думаю тоже самое писали и про сам БРИКС 15 лет назад. У людей, как правило, всё новое вызывает отторжение. Интерес к этим спортивным событиям будет не раньше, чем через 5-10 лет, но начинать надо, так как в других ассоциациях люди из стран БРИКС ничего не решают и решать не могут.
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haymaker
Ответ Удар Кержакова
Я думаю тоже самое писали и про сам БРИКС 15 лет назад. У людей, как правило, всё новое вызывает отторжение. Интерес к этим спортивным событиям будет не раньше, чем через 5-10 лет, но начинать надо, так как в других ассоциациях люди из стран БРИКС ничего не решают и решать не могут.
А что изменилось с самим бриксом? Эта организация, именно как организация, что-то значит в мире? Каждый член по отдельности, да, а брикс как таковой - ничто
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Marky777
Ответ Viks
Каким образом владельцы спортсооружений планинируют окупить свои затраты на проведение мероприятий игр БРИКС? - Планируется ажиотажный спрос зрителей на билеты?
Все платится из гос бюджета. Как будто сам не знаешь
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Atsuktuvas
22 вида спорта - не очень удачный выбор.
"Ведь не очко обычно губит, а к 11 - туз..."
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Александр Сачков
Ответ Viks
С какого российский бюджет должен оплачивать призовые иностранцам БРИКС ??? --- На олимпиаде призовые платит МОК из денег от продажи прав на телетрансляции, то есть фактически призовые оплачивают все страны.
А из этого вытекает другой вопрос. Кто будет заниматься продажей телетрансляций? Сколько на этом можно заработать?
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kutavlik
Ответ Viks
С какого российский бюджет должен оплачивать призовые иностранцам БРИКС ??? --- На олимпиаде призовые платит МОК из денег от продажи прав на телетрансляции, то есть фактически призовые оплачивают все страны.
Ну так ведь население у нас живет лучше всех в мире, ни в чем не нуждается, все миллионеры и миллиардеры...Почему бы не проспонсировать Китай, например...
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Александр Сачков
Игры БРИКС, Игры дружбы... Может, сосредоточиться на чем-то одном?
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