Игры БРИКС планируется провести в июне 2024 года в Казани. В программу войдут 22 вида спорта
Спортивные игры БРИКС планируется провести в июне 2024 года в Казани.
Об этом сообщил министр спорта России Олег Матыцин.
Игры планируется провести на 12 спортивных объектах Казани. Предварительно в программу войдут 22 вида спорта с учетом предложений стран БРИКС.
«В текущих условиях возрастает роль БРИКС в содействии решению глобальных вопросов, в том числе в спорте. Наше объединение остается примером подлинной многосторонности и уважения друг к другу.
Мы последовательно выступаем за всестороннее укрепление дружеских спортивных связей со странами БРИКС – на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации, взаимного уважения и равного допуска спортсменов к соревнованиям.
Сейчас как никогда важно укреплять наше сотрудничество в БРИКС, развивать новые форматы межгосударственных спортивных мероприятий», – сказал Матыцин.
Министр отметил, что Игры БРИКС не являются альтернативными соревнованиями и не нарушат международный спортивный календарь.
«В Спортивной хартии БРИКС будут зафиксированы основные принципы развития спорта на пространстве объединения. Широкие перспективы открывает сотрудничество по линии отдельных видов спорта.
С этой целью предлагаем рассмотреть возможность учреждения чемпионатов и профессиональных лиг БРИКС», – приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта России.
БРИКС – межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.
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«Широкие перспективы сотрудничества»
Господи, ну какая же бутафория.
Так что сильно сомневаюсь что кто то будет рисковать.
"Ведь не очко обычно губит, а к 11 - туз..."