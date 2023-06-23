«Реал» и «ПСЖ» согласовали трансфер Мбаппе за 200+50 млн евро (PSG Community)

Теги ПСЖ Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе перейдет в «Реал» в ближайшее время.

Мадридский клуб достиг договоренности с «ПСЖ» о трансфере нападающего, сообщает PSG Community.

Владелец «ПСЖ» Тамим бин Хамад Аль Тани после переговоров с президентом «Реала» Флорентино Пересом согласился продать игрока.

Общая сумма трансфера составит 250 миллионов евро. 200 миллионов будут выплачены сразу, еще 50 – в виде бонусов за проведенные игроком матчи и завоевание им «Золотого мяча».

Ранее стало известно, что Мбаппе направил руководству «ПСЖ» письмо, в котором сообщил о нежелании продлевать контракт до 2025 года.

В минувшем сезоне Лиги 1 Килиан провел 34 матча, отметившись 29 голами и 5 ассистами. Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.

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99 комментариев

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Moscwow
Ответ charly_54
Не даст столько Перес
Даст. Последняя большая звезда на веку Переса
+24
-1
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Ебздрогыч
420 000 Суторминых. Неплохо
+30
-9
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Los Galácticos
Новость бомба если не утка!!!
+25
-5
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Vinnipukh Vinni
Ответ Ринат Салаев
Зачем сейчас платить 200, если через год можно взять бесплатно?
Потому что могут и потому что хочется.
+10
-1
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Тухель
Ответ Temo Sokhadze
Вот, не понимаю, неужели выждать год и подписать его свободным агентом плохой вариант? Понятно, что без топ форварда по любому будет средний сезон, но неужели трата в 250 лямов того стоит?
Так Мбаппе не дурак, он млн 100 затребует от клуба при переходе свободным агентом + ЗП еще вырастет, да и нет гарантии что свободным он в РМ перейдет.
+9
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Dmitriy Zelenov
В Фифе будет топ состав, Мбапе на центра. Но в жизни не понятно кто будет центрального напа играть и как Вини с Мбаппе будут делить левый фланг.
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Евгений Недосекин
Ответ Ринат Салаев
Зачем сейчас платить 200, если через год можно взять бесплатно?
Вы в футболе первый год? Иначе не объяснить ваш комментарий, который похож на любой комментарий 1,5 летней давности.
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Тухель
Ответ Aleksandr Danilov
Бред. За год до конца контракта. Перес не Бартомеу, чтоб его так разводили
Эден Азар.
+4
0
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6tspey7tb5
Сложно будет Папе Карло атаку ставит с двумя эгоистами.
+6
-2
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Этот Райола хочет денег
Ответ Moscwow
Даст. Последняя большая звезда на веку Переса
Будем надеяться, что это будет эффективная инвестиция и о ней не скажут, что старый "Акела промахнулся"
+3
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инок
Если это правда, то виноват в этом Реал.
+4
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Ovsyankin
Ответ Ебздрогыч
420 000 Суторминых. Неплохо
Ладно🗿
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Ринат Салаев
Зачем сейчас платить 200, если через год можно взять бесплатно?
+3
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Teodrakis
Ответ Dmitriy Zelenov
В Фифе будет топ состав, Мбапе на центра. Но в жизни не понятно кто будет центрального напа играть и как Вини с Мбаппе будут делить левый фланг.
Мбаппе как новый Азар будет полировать скамейку, пока Хоселу станет лучшим бомбардиром ЛЧ.
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sofacritic_
Ответ Emik.
Карло, 100% решит вопрос АМПЛУА.
Интересно как, Карло возможно лучший в мире по духовному раскрытию игроков(как Вини), но тот факт что Мбаппе просто напросто нет места в своей любимой и лучшей по результативности и результату позиции, поставит Анчи в знатный тупик. Но, как ни крути, это детская мечта, возможно это даст дополнительной мотивации
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Невский баклан
Ответ Ебздрогыч
420 000 Суторминых. Неплохо
Вот это высший уровень математики!))
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h4ww7xkqkz
Пока Фабрицио Романо не скажет «Here we go» нет смысла в это верить
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Улыбайся
Опять эти мифы от комьюнити , что трансфер отобьется только на одних футболках. Львиную долю от продаж получает производитель , в случае Реала - Адидас.
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nurikkkk
Ответ justadamso@icloud.com
Если не утка это гениальный план от Шейха ! Смотрите , кажется что была какая то договоренность у руководства и Киллиана , мол игрок и так и так хочет в реал, по понятным причинам , но и делает пользу клубу , во первых доигрывает своей контракт почти до конца , а во вторых дразнит реал и набивает цену и потом за огромные деньги уезжает туда где собственно и мечтал играть ! Все счастливы и в выгоде
Скорее от Переса...
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Sarumian
200 лямов за игрока, который потерял мотивацию. Для ПСЖ очень выгодно.
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sofacritic_
Очень сомневаюсь насчет успешности этого перехода с чисто футбольной точки зрения, маркетингово этот переход взорвет медиа-пространство, но вот по результатам сомневаюсь, так так в ПСЖ уже было выявлен контраст между игрой Мбаппе в качестве вингера и в качестве чистого нападающего, удобнее Килиану играть в первом случае, но вот незадача, в Реале уже есть Винисиус и Родриго, не хватает как раз фактурного центрфорварда, коим является Кейн или тот же Холанд, лично мне этот переход непонятен как буст карьеры, разве что повышение уровня сопротивления по сравнению с Лигой 1 на несколько голов выше будет. В любом случае, удачи Килиану, такой алмаз не достоин профукать свой талант во французском павильоне без амбиций.
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Velirpa
Ответ Alexander Nickitin
это бред Перес столько не даст. да еще полтинник за ЗМ. это Реалу должны доплачивать агенты за то что игроки выигрывают ЗМ в Реале, а не Реал😂
последняя гастроль Переса.
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rigobersong
Ответ alexandresong
Брат, во сколько матчи Восточной конференции начинаются, чтобы не пропустить игры нашего Интера Майами?:)
Но как любитель Майами Хит могу сказать, что у нас в лайве в 3:30 чаще всего показывали, думаю примерно такое же время:)
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Alex Torres
Ответ Moby Dick
200 лямов за лучшего игрока в мире, учитывая что сейчас каждый второй бедолага стоит сотку, это развод?
Бедолага типо Дембеле в свое время?😀🥶
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real.fan
Ответ rigobersong
От чего?:) Я как раз в отличии от таких как ты матчи ПСЖ смотрел и прекрасно знаю уровень черепахи:) Несмотря на то что он отличный футболист, он переоценен:))
Не гони, все знают тебя... ты же из каталонского кружка
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