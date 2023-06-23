Килиан Мбаппе перейдет в «Реал» в ближайшее время.

Мадридский клуб достиг договоренности с «ПСЖ» о трансфере нападающего, сообщает PSG Community.

Владелец « » Тамим бин Хамад Аль Тани после переговоров с президентом « » Флорентино Пересом согласился продать игрока.

Общая сумма трансфера составит 250 миллионов евро. 200 миллионов будут выплачены сразу, еще 50 – в виде бонусов за проведенные игроком матчи и завоевание им «Золотого мяча».

Ранее стало известно, что направил руководству «ПСЖ» письмо, в котором сообщил о нежелании продлевать контракт до 2025 года.

В минувшем сезоне Лиги 1 Килиан провел 34 матча, отметившись 29 голами и 5 ассистами. Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.