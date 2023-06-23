«Реал» и «ПСЖ» согласовали трансфер Мбаппе за 200+50 млн евро (PSG Community)
Килиан Мбаппе перейдет в «Реал» в ближайшее время.
Мадридский клуб достиг договоренности с «ПСЖ» о трансфере нападающего, сообщает PSG Community.
Владелец «ПСЖ» Тамим бин Хамад Аль Тани после переговоров с президентом «Реала» Флорентино Пересом согласился продать игрока.
Общая сумма трансфера составит 250 миллионов евро. 200 миллионов будут выплачены сразу, еще 50 – в виде бонусов за проведенные игроком матчи и завоевание им «Золотого мяча».
Ранее стало известно, что Мбаппе направил руководству «ПСЖ» письмо, в котором сообщил о нежелании продлевать контракт до 2025 года.
В минувшем сезоне Лиги 1 Килиан провел 34 матча, отметившись 29 голами и 5 ассистами. Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.
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