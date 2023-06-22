«Ньюкасл» заплатит «Милану» 80 млн евро с учетом бонусов за Тонали
«Ньюкасл» может заплатить 80 миллионов евро за Сандро Тонали.
Ранее стало известно, что английский клуб согласовал с «Миланом» трансфер полузащитника.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «сороки» заплатят за игрока 80 миллионов евро с учетом бонусов.
В прошедшем сезоне Серии А Тонали провел 34 матча, отметившись 2 голами и 7 ассистами. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
новый Пирло — в 23.
КЛопп обзавидуется, а ему с ними за топ4 бороться
Мимикрировал?
Лет 10 назад футболист вроде Тонали стоил бы копейки, по сути
Не говорю, что он игрок ни о чем, ни в коем случае