«Ньюкасл» заплатит «Милану» 80 млн евро с учетом бонусов за Тонали

Теги Милан Ньюкасл премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Сандро Тонали Футбол

«Ньюкасл» может заплатить 80 миллионов евро за Сандро Тонали.

Ранее стало известно, что английский клуб согласовал с «Миланом» трансфер полузащитника. 

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «сороки» заплатят за игрока 80 миллионов евро с учетом бонусов. 

В прошедшем сезоне Серии А Тонали провел 34 матча, отметившись 2 голами и 7 ассистами. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.

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53 комментария

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Zidane 21
не в обиду фанам Милана, но честно говоря не увидел в Тонали то что могло бы стоить 80 мультов.
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Roman Betenya
Ответ whereissuso
Браво рукводству Милана, впарить такого игрока за такие деньги - это достижение
Ну да, "впарить" одного из лидеров команды с не самой длинной скамейкой - фантастическое достижение. Сразу видно, как руководство хочет выигрывать скудетто и Лигу Чемпионов.
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The Best
Крутой центр поля будет у Ньюкасла,новость про Бруно Гимараеша и Барселону надеюсь утка и он никуда не уйдет.Это новая сила в АПЛ которая я надеюсь пошумит в ЛЧ 😉
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Кокич
Старый Пирло покинул "Милан" в 32 года,
новый Пирло — в 23.
+7
-2
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Алексей Толстюк
Ответ Любезный Коссутий
походу, это крупнейшая сделка в истории Ньюкасла
Пока что)
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jwbmwbqvih
Ответ Любезный Коссутий
походу, это крупнейшая сделка в истории Ньюкасла
Так и есть. До этого Исак был за 70.
+2
0
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СА БА КА
Ответ Roman Betenya
Ну да, "впарить" одного из лидеров команды с не самой длинной скамейкой - фантастическое достижение. Сразу видно, как руководство хочет выигрывать скудетто и Лигу Чемпионов.
«"впарить" одного из лидеров команды» по двойному прайсу – это действительно фантастично.
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Okaka
Ответ Roman Betenya
Ну да, "впарить" одного из лидеров команды с не самой длинной скамейкой - фантастическое достижение. Сразу видно, как руководство хочет выигрывать скудетто и Лигу Чемпионов.
можно лучше найти
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Марат Люсьеныч
Ответ Zidane 21
не в обиду фанам Милана, но честно говоря не увидел в Тонали то что могло бы стоить 80 мультов.
фанат Милана, люблю Сандро, но переплата сильная) Но вообще передачи у него неплохие
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Михаил Стентор
За 80 правильно что продали. Он столько точно не стоит
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Любезный Коссутий
походу, это крупнейшая сделка в истории Ньюкасла
+2
-1
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whereissuso
Браво рукводству Милана, впарить такого игрока за такие деньги - это достижение
+7
-6
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Vlados 86
Вот уж бездонные нефтяные мешки в АПЛ. Остаётся поздравить Милан с хорошим разводом мешковины. Главное, чтоб эти деньги на усиление пошли, а не в карманы владельцам.
+4
-3
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Антон Александров
Если футбол - это бизнес, то Милана - это отличная сделка. Тонали стоит 30млн, не более.
+3
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#SharkTeam
Ответ Акира_1
Говорили, что много тратить не станут. Тут такая новость была даже, а сумма Тонали как раз половину той стоимости берёт.
Ну в том сезоне 200млн потратили, в этом 200 потратят и может еще зимой)
КЛопп обзавидуется, а ему с ними за топ4 бороться
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Kubinec_
топовый развод
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Vladimir Podilchik
Ответ Кокич
Старый Пирло покинул "Милан" в 32 года, новый Пирло — в 23.
Его не заменить просто никем.
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Кокич
Ответ Nba 18
как тебя логинов не забанил? жив курилко)) Я Канна _))))
Как же, помню старика Канну.
Мимикрировал?
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ten Hag
Ответ whereissuso
Браво рукводству Милана, впарить такого игрока за такие деньги - это достижение
Да, футбольный рынок раздут, очевидно
Лет 10 назад футболист вроде Тонали стоил бы копейки, по сути
Не говорю, что он игрок ни о чем, ни в коем случае
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Robi Baggio 95
Плохой трансфер для конкурентов Милана. Сейчас, россонери опасный игрок на трансферном рынке. С такими возможностями, они фавориты в борьбе за Тюрама, Фраттези, Милинкович-Савича, Лукаку, Дибала и т.д.
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milan111
Всегда забавляли персонажи,которые начинают расписывать кого нужно купить на деньги от продажи футболиста.Во-первых,кто вам сказал,что Ньюкасл сразу в сумке 80 лямов привезет,такие крупные сделки оформляются на 2-3 года платежей.Во-вторых,сейчас,понимая,что Милан «при деньгах», клубы начнут ломить цены ого-го,а Милан никого,дороже 30-ки не покупает.Все эти Фраттези и прочие фантазии, оставьте для Интера .Ну и в-третьих,сейчас Милан потерял игрока,составляющего «костяк» команды.После ухода Кесье,у Милана были людина подмену,,сейчас без Бени до ноября вылетевшего и Тонали за ними никого…дыра просто,один Крунич,а времени купить и наиграть двоих в центр ,3-4 недели,и то при том,что купить сейчас,а не в последний день ТО.Все это приведет к тому,что начало сезона может быть провалом и грозит отставкой Пиоли…
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Vladimir Podilchik
После увольнения Мальдини, а теперь после вот этого ощущение на душе просто гадкое. В последний раз такое чувство было, когда сливали Кака в Реал. Противно.
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arsenal.ave
Милан добавит 20 и купит Райса из Вест Хэма
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Любезный Коссутий
Ответ DolJun
кто такой тюрам?
свободный агент, из Бундеса. на 5 лет младше, и на 15 кг легче. а Лукаке и в Интере неплохо.
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Robi Baggio 95
Ответ Fark
после продажи Тонали у Милана практически нет основы в центре поля - ушли Тонали и Браим, а Беннасер до января травму будет залечивать. Значит нужны как минимум три новичка, а еще и сыграться им и с нападающими, которых тоже будет минимум 1 новый, но скорее 2 новых. А в конце сезона у Пиоли будет отмаз, что обновили полкоманды и она была не сыграна и именно поэтому Милан не попал в ЛЧ-зону
Ну, с 80 млн можно приобрести СМС, Фраттези и Тюрама, и ещё останутся деньги на усиление других линий.
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