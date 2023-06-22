«82 года назад Германия напала на СССР. МОК раскрыл свою политизированную сущность». В IBA прокомментировали отзыв признания организации

Теги МОК IBA бокс Бокс/MMA/UFC

В Международной ассоциации бокса отреагировали на решение МОК лишить организацию признания.

«МОК совершил гигантскую ошибку и раскрыл свою политизированную сущность. Следует отметить, что ровно 82 года назад фашистская Германия напала на мирных граждан Советского Союза, что привело к эскалации войны и невероятной трагедии.

Мы не собираемся скрывать тот факт, что сегодняшнее решение вредит мировому боксу и противоречит заявлениям МОК о том, что он действует в интересах спорта и спортсменов.

Мы выступаем против любых форм дискриминации и неоднократно демонстрировали, что для нас бокс – это не средство обогащения за счет спортсменов, как это было при предыдущем руководстве. Бокс – это общественное движение, в которое мы вкладываем время, ресурсы и усилия.

Мы готовы сделать все, что в наших силах, чтобы предотвратить принятие решений, которые вредят одному из самых зрелищных видов спорта. Подчеркиваем, что мы полностью открыты к сотрудничеству на благо бокса, спортсменов, тренеров и национальных федераций», – говорится в заявлении IBA.

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10 комментариев

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Дмитрий
А при чем тут 82 года назад Германия напала? Ничего не понятно
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Леван Мкртчян
Ответ Дмитрий
А при чем тут 82 года назад Германия напала? Ничего не понятно
Такая же хрень. Может кто пояснит к чему эта отсылка, а то как джеб в голову прилетела, вроде не сильно, но тормозить заставляет
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Hitgoe Himgob
Расскажите ему как мы в Польшу с ними на пару с двух сторон зашли в 39м, историк
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Рус Киссенжер
это пишет чувак с фамилией КРЕМЛЕВ. при нем и федерация стала КРЕМЛЕВА.
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Олег Растегаев
Мирных граждан Советского Союза?...
Не принижая отвратительную суть фашизма, такая формулировка - такое себе.
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Hitgoe Himgob
Ответ Lux_Vid Александров
Ага, ещё расскажи кто в итоге восстанавливал Польшу и с кого в итоге поляки требуют репараций. Очень интересно послушать тебя "историка"
Сначала расхерачить все, отобрать земли, расстрелять всех, потом начать восстановление и указывать как жить полвека. Это по-нашему)))
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Дмитрий
Ответ Андоррский почтальон
Сначала надо рассказать как Польша с ними на пару в Чехословакию зашли.
Тогда надо сначала рассказать, как Чехословакия забрала у Польшу ту саму Тишинскую область, которую Польше дали после 1-й мировой.
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