«82 года назад Германия напала на СССР. МОК раскрыл свою политизированную сущность». В IBA прокомментировали отзыв признания организации

В Международной ассоциации бокса отреагировали на решение МОК лишить организацию признания.

«МОК совершил гигантскую ошибку и раскрыл свою политизированную сущность. Следует отметить, что ровно 82 года назад фашистская Германия напала на мирных граждан Советского Союза, что привело к эскалации войны и невероятной трагедии.

Мы не собираемся скрывать тот факт, что сегодняшнее решение вредит мировому боксу и противоречит заявлениям МОК о том, что он действует в интересах спорта и спортсменов.

Мы выступаем против любых форм дискриминации и неоднократно демонстрировали, что для нас бокс – это не средство обогащения за счет спортсменов, как это было при предыдущем руководстве. Бокс – это общественное движение, в которое мы вкладываем время, ресурсы и усилия.

Мы готовы сделать все, что в наших силах, чтобы предотвратить принятие решений, которые вредят одному из самых зрелищных видов спорта. Подчеркиваем, что мы полностью открыты к сотрудничеству на благо бокса, спортсменов, тренеров и национальных федераций», – говорится в заявлении IBA.

Томас Бах: «У нас нет проблем с боксом, но есть серьезные проблемы с IBA»

Генеральный директор МОК: «Бокс будет представлен на Олимпийских играх 2028 года»