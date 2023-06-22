Геркус об отстранении России: «В УЕФА нас не ждут, 2 года точно не пустят. Разве кто-нибудь страдает из-за отсутствия наших клубов?»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Илья Геркус Футбол

Илья Геркус считает, что отстранение российских команд не будет отменено в ближайшее время.

«Ждут ли нас в УЕФА? В моем понимании – нет. Два года нас точно не пустят. Что будет через три и больше – никто не знает.

Сейчас разве кто-нибудь страдает из-за отсутствия наших клубов? Ну серьезно. Вы хоть раз слышали комментарии о том, что им очень плохо и турнир неполноценен из-за отсутствия российских команд? Мы не настолько критичные члены соревнований, чтобы они без нас чувствовали себя неполноценными, поэтому я бы сильно не надеялся, участие в еврокубках нужно больше нам, чем им.

Им это не критично, как мне кажется, а значит нет причин с их стороны форсировать события», – сказал бывший президент «Локомотива» и «Торпедо».

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12 комментариев

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bevooch
О, первый здравый комментарий по теме за день. Возможно уже в эту пятницу Геркус будет признан иноагентом.
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bevooch
Ответ Амин Чич
Страдает рекорд Акинфеева
Серия Акинфеева уже давно прервана. А вот серия Зенита из 19 выездных ИНН игр без побед во всех ЕК, включая квалификацию, пока ещё не прервана, но простаивает!
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angliiskiilion
а ведь когда то до Франции по коэффициенту ассоциации оставалось всего ничего
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IceBear27
Конечно страдают. АЕК и Санкт-Галлен потеряли Спартак, Лацио и Брюгге скучают по Зениту, Лудогорец и Вольфсберг никак не могут найти ЦСКА, Лозанна и Аполлон объявили в розыск Локомотив, Базель ищет Краснодар, тбилисский Локомотив потерял контакты Динамо…
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Сергей Жарковский
Тут правда, в УЕФА нас не ждут, во всяком случае в ближайшее время!🇷🇺
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bevooch
Вообще вот бесплатный лайфхак ребятам из РФС.
Позвонить Пересу и Аньели. Напомнить мужикам, что УЕФА - мафия, и что народ требует Суперлигу!
Предложить формат сезона такой, что в турнире участвуют:
Реал,
Барселона,
Ювентус,
топ-6 команд из РПЛ,
победитель Кубка России,
свежесозданный Шахтер из Донецка.

Контракты от телеправ будут бешеные!
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angliiskiilion
мдааа, из за бессмысленной воблы российский футбол теряет деньги, опыт и конкуренцию
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velvetdust2008
Ответ bevooch
О, первый здравый комментарий по теме за день. Возможно уже в эту пятницу Геркус будет признан иноагентом.
Такой ультраватан как Геркус, да ты что, не станет никогда)
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