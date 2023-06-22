Геркус об отстранении России: «В УЕФА нас не ждут, 2 года точно не пустят. Разве кто-нибудь страдает из-за отсутствия наших клубов?»
Илья Геркус считает, что отстранение российских команд не будет отменено в ближайшее время.
«Ждут ли нас в УЕФА? В моем понимании – нет. Два года нас точно не пустят. Что будет через три и больше – никто не знает.
Сейчас разве кто-нибудь страдает из-за отсутствия наших клубов? Ну серьезно. Вы хоть раз слышали комментарии о том, что им очень плохо и турнир неполноценен из-за отсутствия российских команд? Мы не настолько критичные члены соревнований, чтобы они без нас чувствовали себя неполноценными, поэтому я бы сильно не надеялся, участие в еврокубках нужно больше нам, чем им.
Им это не критично, как мне кажется, а значит нет причин с их стороны форсировать события», – сказал бывший президент «Локомотива» и «Торпедо».
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Реал,
Барселона,
Ювентус,
топ-6 команд из РПЛ,
победитель Кубка России,
свежесозданный Шахтер из Донецка.
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