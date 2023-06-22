Иван Игнатьев перешел в «Сочи» после расторжения контракта с «Локомотивом»

Теги Локомотив премьер-лига Россия трансферы Иван Игнатьев Сочи Футбол

Экс-нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев стал игроком «Сочи».

Южане объявили о трансфере 24-летнего футболиста на правах свободного агента. Условия контракта не сообщаются.

21 июня Игнатьев расторг контракт с «Локомотивом», который истекал 30 июня. 

Форвард провел за московский клуб 27 матчей и забил 5 голов. Статистику Игнатьева можно найти здесь.

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36 комментариев

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Владислав Бондарчук
В Сочи норм, тепло, море, казино
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Sinister Kid
Невероятные приключения Ивана Игнатьева в РПЛ.
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Гоша Петров
Спортс совсем испортился,тот же чемпионат уже несколько дней назад про этот трансфер писал.Плюс Сочи купил Медведева из Слована,словенца Крамарича.Агент Алонсо обьявил что игрок не уйдет из Краснодара.Да в принципе куча новостей которые вообще не освящаются либо с заметным опозданием публикуются,а как новости про ЛГБТ или про политику спортс первый.
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Dmitry Orlov
Ответ Алексей Виноградов
через год в другую команду по контракту 1+3. ;-)
Посмотрим. Сочи всё-таки не Локомотив, и там в атаке не Дзюба, Изидор и Глушенков, а Джорджевич, Мелкадзе и Сарвели.
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error505
Может хоть тут заиграет. Удачи, Иван!
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ractorosan527@gmail.com
Ответ Владислав Бондарчук
В Сочи норм, тепло, море, казино
Уже убил свою карьеру
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Maxron9
Ответ Sinister Kid
Невероятные приключения Ивана Игнатьева в РПЛ.
Похож своими переходами на Прудникова. Чисто агентские движения
+4
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Рашпель793
Ответ error505
Может хоть тут заиграет. Удачи, Иван!
Комментарии про "может хоть там заиграет" уже четвёртый год вижу. Сначала в Рубине, потом в КС, потом в Локо, а теперь в Сочи )
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Алексей Виноградов
Ответ Dmitry Orlov
Журналисты уже сообщили, что контракт 1+3. Как и у Локомотива было: заиграет - оставляет, не убедит - просто отпускаем через год на все 4 стороны.
через год в другую команду по контракту 1+3. ;-)
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mars
Ответ Владислав Бондарчук
В Сочи норм, тепло, море, казино
на пляже с пивом можно потанцевать
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error505
Ответ razoblachitel
в Локо неплохо у него вышло
за 20 игр 5+2, у того же Дзюбы за 11 игр 8+5
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razoblachitel
Ответ error505
за 20 игр 5+2, у того же Дзюбы за 11 игр 8+5
Игнатьев чаще на замены выходил
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Caniball
Ответ error505
Может хоть тут заиграет. Удачи, Иван!
В Краснодаре перестал играть, потом в Рубине не заиграл, в КС не заиграл, в Локо не заиграл, а тут возьмет и заиграет. Ну да, ну да.
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razoblachitel
Ответ error505
количество матчей в старте и с лавки примерно равно, но результат что там, что там не особо
всего 807 минут в рпл, это совсем немного. на одно результативное действие уходило 115 минут. вполне себе неплохо
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dimur
Ответ selso99
Пятая команда к 24 годам. На рекорд идёт.
"Труженик - передвижник", как говорил Жванецкий.
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Tigran Shuts
Ответ Гоша Петров
Спортс совсем испортился,тот же чемпионат уже несколько дней назад про этот трансфер писал.Плюс Сочи купил Медведева из Слована,словенца Крамарича.Агент Алонсо обьявил что игрок не уйдет из Краснодара.Да в принципе куча новостей которые вообще не освящаются либо с заметным опозданием публикуются,а как новости про ЛГБТ или про политику спортс первый.
тот же спортс в 3 раз пишет о переходе Игнатьева в Сочи, про Крамарича тоже писал.
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Сергей Лимонников
Ответ Sinister Kid
Невероятные приключения Ивана Игнатьева в РПЛ.
Сочи в ФНЛ готовится
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Алексей Виноградов
Ответ Dmitry Orlov
Посмотрим. Сочи всё-таки не Локомотив, и там в атаке не Дзюба, Изидор и Глушенков, а Джорджевич, Мелкадзе и Сарвели.
а что, он точно сильнее их?
в Сочи вообще народ не очень задерживается.
остаются только те, кто даже возле пляжа готов пахать и не бухать от слова никогда. ;-)
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Зелёный гопник
Выведет Сочи на новый уровень 😅💪🏻
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razoblachitel
Ответ error505
Может хоть тут заиграет. Удачи, Иван!
в Локо неплохо у него вышло
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elan_
"В городе Сочи белые ночи"... В контексте Игнатьева, как любителя "попудрить нос", особенно актуально..
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Old Partisan
На эмоциях забьет пару голов в 3 матчах, все снова начнут его хвалить, а потом его результативность снова вернется на стабильные 3-5 голов за сезон
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selso99
Пятая команда к 24 годам. На рекорд идёт.
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Кино Музыка
24 года, не поздно перезапустить карьеру.
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Dmitry Orlov
Ответ Алексей Виноградов
а что, он точно сильнее их? в Сочи вообще народ не очень задерживается. остаются только те, кто даже возле пляжа готов пахать и не бухать от слова никогда. ;-)
Не точно, но уровень конкуренции у него будет явно слабее, чем против игроков, забивших только за одну весну 8, 6 и 5 голов соответственно.

А бухать Игнатьев по его словам завязал, ещё на момент начала игры в Локомотиве.
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