Иван Игнатьев перешел в «Сочи» после расторжения контракта с «Локомотивом»
Экс-нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев стал игроком «Сочи».
Южане объявили о трансфере 24-летнего футболиста на правах свободного агента. Условия контракта не сообщаются.
21 июня Игнатьев расторг контракт с «Локомотивом», который истекал 30 июня.
Форвард провел за московский клуб 27 матчей и забил 5 голов. Статистику Игнатьева можно найти здесь.
в Сочи вообще народ не очень задерживается.
остаются только те, кто даже возле пляжа готов пахать и не бухать от слова никогда. ;-)
А бухать Игнатьев по его словам завязал, ещё на момент начала игры в Локомотиве.