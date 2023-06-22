Иван Игнатьев перешел в «Сочи» после расторжения контракта с «Локомотивом»

Экс-нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев стал игроком «Сочи».

Южане объявили о трансфере 24-летнего футболиста на правах свободного агента. Условия контракта не сообщаются.

21 июня Игнатьев расторг контракт с « », который истекал 30 июня.

Форвард провел за московский клуб 27 матчей и забил 5 голов. Статистику Игнатьева можно найти здесь.