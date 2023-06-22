Вышински о Зале славы: «Тюржон вместо Могильного – смертный грех. Это из-за ситуации с Россией, да? Я так зол. Это безумие»

Журналист ESPN недоволен тем, что Александра Могильного не включили в Зал хоккейной славы.

«Пьер Тюржон вместо Алекса Могильного – смертный грех. Какого хрена мы вообще здесь делаем?» – написал Грег Вышински.

«Это из-за ситуации с Россией, да? Вот почему в этом году они не включили Могильного? Я так зол. Это безумие», – добавил журналист.

Россиян не включили в Зал хоккейной славы в Торонто. Лундквист, Баррассо, Тюржон, Вернон, Хичкок вошли в него