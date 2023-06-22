Вышински о Зале славы: «Тюржон вместо Могильного – смертный грех. Это из-за ситуации с Россией, да? Я так зол. Это безумие»

Теги Пьер Тюржон Александр Могильный ESPN Зал хоккейной славы брань Хоккей

Журналист ESPN недоволен тем, что Александра Могильного не включили в Зал хоккейной славы.

«Пьер Тюржон вместо Алекса Могильного – смертный грех. Какого хрена мы вообще здесь делаем?» – написал Грег Вышински.

«Это из-за ситуации с Россией, да? Вот почему в этом году они не включили Могильного? Я так зол. Это безумие», – добавил журналист.

Россиян не включили в Зал хоккейной славы в Торонто. Лундквист, Баррассо, Тюржон, Вернон, Хичкок вошли в него

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
С каждым годом зал славы всё больше становится похож на музей-квартиру клары цеткин
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий