Эдди Джордан: «Ферстаппен до смерти наскучил, он настолько хорош. Гонки скучнее, чем в эру Михаэля Шумахера»

Теги Михаэль Шумахер Феррари Ред Булл Эдди Джордан Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Эдди Джордан связал зрелищность гонок с уровнем Макса Ферстаппена.

В нынешнем сезоне «Формулы-1» пилот «Ред Булл» выиграл шесть Гран-при из восьми и оторвался от напарника Серхио Переса на 69 очков. По мнению Джордана, наблюдать за доминированием Ферстаппена еще скучнее, чем за заездами эпохи Михаэля Шумахера в «Феррари»

«Макс Ферстаппен со временем станет величайшим гонщиком всех времен.

Последняя пара гонок мне не понравилась, должен признаться. Мне он до смерти наскучил, он настолько хорош. Из-за него гонки такие – скучнее, чем в эру Шумахера», – заявил бывший владелец «Джордана» в подкасте Formula For Success.

«Ред Булл» повторил лучший старт «Мерседеса» в истории – 8 побед подряд. До рекорда «Макларена»-1988 осталось выиграть 3 Гран-при

69 очков между Ферстаппеном и Пересом – максимальный отрыв лидера «Ф-1» после 8 Гран-при с 2011 года

13 комментариев

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M93
Даже? Т.е. Шумахера он вспомнил, у которого из 5 титулов в Феррари, с доминированием было только 3. А Хэмилтона он даже, именно даже, не упомянул. Ох уж эти британцы.
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Юрий Петрищев
Скажем не столько Максимка хорош, сколько образовавшаяся парочка)) Максимка-РедБулл
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DenSpM
Эдди, вроде, ирландец. А как будто англичанин. Эдди, где ты был 8 лет?? Пока Мерсм и Хэм делали гонки скучными?
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DenSpM
Ответ M93
Даже? Т.е. Шумахера он вспомнил, у которого из 5 титулов в Феррари, с доминированием было только 3. А Хэмилтона он даже, именно даже, не упомянул. Ох уж эти британцы.
02 и 04 , а какой третий?
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sinkindragon@gmail.com
Ответ M93
Даже? Т.е. Шумахера он вспомнил, у которого из 5 титулов в Феррари, с доминированием было только 3. А Хэмилтона он даже, именно даже, не упомянул. Ох уж эти британцы.
да и Ф1 была тогда довольно интересная , ведь до доминирования были терки с Хаккиненом
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Minuvert
Ответ 113k
Если Макс настолько хорош, пусть за Уидбямс титул выиграет)))))) но это фантастика, ибо Макс просто днище, а не хорош. ни одного титула вне самовоза, полное днище.
В Ф1 уже второй десяток лет пошел как без самовывоза титул не взять
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