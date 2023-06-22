Эдди Джордан: «Ферстаппен до смерти наскучил, он настолько хорош. Гонки скучнее, чем в эру Михаэля Шумахера»

Эдди Джордан связал зрелищность гонок с уровнем Макса Ферстаппена.

В нынешнем сезоне «Формулы-1» пилот «Ред Булл» выиграл шесть Гран-при из восьми и оторвался от напарника Серхио Переса на 69 очков. По мнению Джордана, наблюдать за доминированием Ферстаппена еще скучнее, чем за заездами эпохи в « »

« со временем станет величайшим гонщиком всех времен.

Последняя пара гонок мне не понравилась, должен признаться. Мне он до смерти наскучил, он настолько хорош. Из-за него гонки такие – скучнее, чем в эру Шумахера», – заявил бывший владелец « » в подкасте Formula For Success.

«Ред Булл» повторил лучший старт «Мерседеса» в истории – 8 побед подряд. До рекорда «Макларена»-1988 осталось выиграть 3 Гран-при

69 очков между Ферстаппеном и Пересом – максимальный отрыв лидера «Ф-1» после 8 Гран-при с 2011 года