Сегодня в Бруклине состоится драфт НБА-2023

Сегодня в «Барклайс-центре» в Бруклине, Нью-Йорк, состоится 77-й ежегодный драфт НБА.

Второй год подряд драфт будет состоять из 58 пиков вместо обычных 60. «Чикаго» и «Филадельфия» были лишены пиков второго раунда за нарушение правила тамперинга.

Первый выбор – у «Сан-Антонио», за ним будут выбирать «Шарлотт», «Портленд» и «Хьюстон».

Первый раунд драфта НБА-2023:

1. «Сан-Антонио».

2. «Шарлотт».

3. «Портленд».

4. «Хьюстон».

5. «Детройт».

6. «Орландо».

7. «Индиана».

8. «Вашингтон».

9. «Юта».

10. «Даллас».

11. «Орландо».

12. «Оклахома».

13. «Торонто».

14. «Новый Орлеан».

15. «Атланта».

16. «Юта».

17. «Лейкерс».

18. «Майами».

19. «Голден Стэйт».

20. «Хьюстон».

21. «Бруклин».

22. «Бруклин».

23. «Портленд».

24. «Сакраменто».

25. «Мемфис».

26. «Индиана».

27. «Шарлотт».

28. «Юта».

29. «Денвер».

30. «Клипперс».

Тотальный гид по драфту НБА-2023 – в особом формате

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