Сегодня в Бруклине состоится драфт НБА-2023

Теги Шарлотт Хьюстон Портленд Сан-Антонио НБА драфт НБА Баскетбол

Сегодня в «Барклайс-центре» в Бруклине, Нью-Йорк, состоится 77-й ежегодный драфт НБА.

Второй год подряд драфт будет состоять из 58 пиков вместо обычных 60. «Чикаго» и «Филадельфия» были лишены пиков второго раунда за нарушение правила тамперинга.

Первый выбор – у «Сан-Антонио», за ним будут выбирать «Шарлотт», «Портленд» и «Хьюстон».

Первый раунд драфта НБА-2023:

1. «Сан-Антонио».

2. «Шарлотт».

3. «Портленд».

4. «Хьюстон».

5. «Детройт».

6. «Орландо».

7. «Индиана».

8. «Вашингтон».

9. «Юта».

10. «Даллас».

11. «Орландо».

12. «Оклахома».

13. «Торонто».

14. «Новый Орлеан».

15. «Атланта».

16. «Юта».

17. «Лейкерс».

18. «Майами».

19. «Голден Стэйт».

20. «Хьюстон».

21. «Бруклин».

22. «Бруклин».

23. «Портленд».

24. «Сакраменто».

25. «Мемфис».

26. «Индиана».

27. «Шарлотт».

28. «Юта».

29. «Денвер».

30. «Клипперс».

Тотальный гид по драфту НБА-2023 – в особом формате

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15 комментариев

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Квирлиан Траппе
Ответ Daff Rogers
Во сколько, кто знает?
Вроде как в 3:00 по Москве
+4
0
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Daff Rogers
Во сколько, кто знает?
+2
0
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mamama
как я вижу, освещения драфта в этом году не будет... как жаль...
+2
0
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SamArus51
Ну что, ждём финт ушами от Сперс и выбор под первым пиком Азара Томпсона?
+2
0
+2
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Daff Rogers
Ответ Квирлиан Траппе
Вроде как в 3:00 по Москве
благодарю
+2
0
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Йожик Женя
что то в етом году с освещением драфт, очень туго
+1
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Адвокат дьявола*
03:00
:Basketball: NBA 2022/23 - NBA Draft 2023. Round 1
05:59
:Basketball: NBA 2022/23 - NBA Draft 2023. Round 2
+1
0
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Йожик Женя
Ответ everyday4768
Онлайна не будет похоже?
в Украине знаю будет
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Адвокат дьявола*
будут показывать по телевизору
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everyday4768
Ответ Йожик Женя
что то в етом году с освещением драфт, очень туго
Онлайна не будет похоже?
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everyday4768
Ответ Адвокат дьявола*
будут показывать по телевизору
Espn и Abc
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Йожик Женя
Ответ SamArus51
Ну что, ждём финт ушами от Сперс и выбор под первым пиком Азара Томпсона?
амена
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