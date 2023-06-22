Дело Камилы Валиевой будет рассмотрено в Спортивном арбитражном суде 26-29 сентября
CAS рассмотрит допинг-дело Камилы Валиевой 26-29 сентября.
Об этом сообщила пресс-служба Спортивного арбитражного суда.
В слушаниях будут участвовать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
«Коллегия Спортивного арбитражного суда, отвечающая за арбитражное разбирательство между Российским антидопинговым агентством, Международным союзом конькобежцев, Всемирным антидопинговым агентством и российской фигуристкой Камилой Валиевой, проведет слушания с участием сторон и их представителей 26, 27, 28 и 29 сентября 2023 года», – говорится в сообщении пресс-службы.
В декабре 2021 года Валиева сдала допинг-тест на триметазидин – о результате стало известно во время Олимпиады-2022 в Пекине.
На Играх фигуристка выиграла золото в командном турнире, но награждение так и не состоялось из-за начала расследования.
Надеюсь дату слушания не перенесут, чем быстрее тем лучше
Но думаю результат будет неутешительный.
позор!
что, без тмз уже на ногах сложно стоять?