Дело Камилы Валиевой будет рассмотрено в Спортивном арбитражном суде 26-29 сентября

Теги сборная России допинг CAS Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

CAS рассмотрит допинг-дело Камилы Валиевой 26-29 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба Спортивного арбитражного суда. 

В слушаниях будут участвовать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA). 

«Коллегия Спортивного арбитражного суда, отвечающая за арбитражное разбирательство между Российским антидопинговым агентством, Международным союзом конькобежцев, Всемирным антидопинговым агентством и российской фигуристкой Камилой Валиевой, проведет слушания с участием сторон и их представителей 26, 27, 28 и 29 сентября 2023 года», – говорится в сообщении пресс-службы.

В декабре 2021 года Валиева сдала допинг-тест на триметазидин – о результате стало известно во время Олимпиады-2022 в Пекине.

На Играх фигуристка выиграла золото в командном турнире, но награждение так и не состоялось из-за начала расследования. 

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23 комментария

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Ridl
Ну что же, эти 3 месяца быстро пройдут. Желаю Камиле крепких нервов и удачи, пусть решение будет в пользу нашей команды.
Надеюсь дату слушания не перенесут, чем быстрее тем лучше
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ARAMIS777
Удачи Камилле.
Но думаю результат будет неутешительный.
+5
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Татьяна Мазанова
Какого года? 🤦
+4
-3
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Olga.t
Ответ Tatiana Klm
Дотянут с решением до ее совершеннолетия?
Это не имеет ни какого значения. На момент обнаружения следов запрещённого вещества Ками была несовершеннолетней, защищённым лицом.
+3
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несахар
вердикт уже близко...
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Tatiana Klm
Дотянут с решением до ее совершеннолетия?
+3
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Самая цитируемая и вообще недура
А где новость про дисквал за допинг ученицы Плющенко?
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несахар
валиева, я видел, как ты в шоу навки упала на ровном месте.
позор!
что, без тмз уже на ногах сложно стоять?
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Света Туснолобова
Ответ Иван Иванов
Надо было оспаривать. Эту микро дозу запрещенной признал Русада. И лишил золота ЧР. Т.е. наши уже признали что даже микронанодоза была и это нарушение. Ссылаться на то что это не доза а фигня уже трудновато, после того как признал Русада, и медали ЧР лишил.
Да и медаль к Саше перешла
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