Дело Камилы Валиевой будет рассмотрено в Спортивном арбитражном суде 26-29 сентября

CAS рассмотрит допинг-дело Камилы Валиевой 26-29 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба Спортивного арбитражного суда.

В слушаниях будут участвовать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

«Коллегия Спортивного арбитражного суда, отвечающая за арбитражное разбирательство между Российским антидопинговым агентством, Международным союзом конькобежцев, Всемирным антидопинговым агентством и российской фигуристкой Камилой Валиевой, проведет слушания с участием сторон и их представителей 26, 27, 28 и 29 сентября 2023 года», – говорится в сообщении пресс-службы.

В декабре 2021 года Валиева сдала допинг-тест на триметазидин – о результате стало известно во время Олимпиады-2022 в Пекине.

На Играх фигуристка выиграла золото в командном турнире, но награждение так и не состоялось из-за начала расследования.