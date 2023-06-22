Советник главы УЕФА Климент: «Верим, что российским командам разрешат соперничать с европейскими»
В УЕФА надеются, что российские команды смогут вернуться в европейский футбол.
Об этом сказал советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Климент, посетивший сегодняшнюю конференцию РФС.
«Рад опять быть с вами, на вашей конференции в Москве. Хочу передать вам наилучшие пожелания от президента УЕФА Александра Чеферина и всей ассоциации.
УЕФА объединяет 55 ассоциаций, наша миссия – равное развитие. Мы развиваем футбол, но должны и защищать его. Пандемия стала примером того, что если мы объединимся – преодолеем все препятствия.
Сейчас мы сталкиваемся с другим вызовом, очень серьезным. Верим, что УЕФА преодолеет и эти сложности. Что скоро будут встречаться не только чиновники, но игроки. Верим, что российским сборным и клубам будет разрешено соперничать с европейскими командами», – сказал Климент.
На данный момент российские клубы и сборные отстранены УЕФА от участия в соревнованиях под эгидой союза.
Это все лишь красивые слова, не более.
Было бы странно, если бы он сказал что-то иное, особенно если учитывать, что этого советника привезли на корпоратив в Москве.
Своя федерация только с дружественными странами решит все проблемы. Список наберётся внушительный!