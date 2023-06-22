Советник главы УЕФА Климент: «Верим, что российским командам разрешат соперничать с европейскими»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА Сборная России по футболу РФС Александер Чеферин Спорт-Экспресс Футбол

В УЕФА надеются, что российские команды смогут вернуться в европейский футбол.

Об этом сказал советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Климент, посетивший сегодняшнюю конференцию РФС.

«Рад опять быть с вами, на вашей конференции в Москве. Хочу передать вам наилучшие пожелания от президента УЕФА Александра Чеферина и всей ассоциации.

УЕФА объединяет 55 ассоциаций, наша миссия – равное развитие. Мы развиваем футбол, но должны и защищать его. Пандемия стала примером того, что если мы объединимся – преодолеем все препятствия.

Сейчас мы сталкиваемся с другим вызовом, очень серьезным. Верим, что УЕФА преодолеет и эти сложности. Что скоро будут встречаться не только чиновники, но игроки. Верим, что российским сборным и клубам будет разрешено соперничать с европейскими командами», – сказал Климент.

На данный момент российские клубы и сборные отстранены УЕФА от участия в соревнованиях под эгидой союза.

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43 комментария

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ApXuMaHqPuT
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!(с)😐
+20
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Серхио Гарсио
Ответ sashka.loker
а кто именно разрешить то должен? не само УЕФА разве?
Видимо он дает понять, что есть те кто выше командует
+13
-5
+8
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Катерина Петрова
А кроме веры для этого хоть что-то делается? Или только красивые слова в пресс-релизе??
+13
-6
+7
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Dmitry Orlov
Я вам посылку принёс, только я вам её не отдам. Раз посылка пришла - её надо принЕсть, а раз докУментов нету, её не нужно отдавать.
+3
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fall_of_troy
Ответ Сергей Жарковский
Лицемерие в полном объеме!
О чем вы?
+4
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Василий Васильев
Ответ fall_of_troy
Пока бункерная моль сидит в кресле ни о каком возвращении России в Европу говорить нельзя, к сожалению.
А он будет сидеть ещё лет 30
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a2wai
Ага, конечно, ведь нас очень ждут в УЕФА и все будут рады опять с нами играть на турнирах.

Это все лишь красивые слова, не более.
+7
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sashka.loker
а кто именно разрешить то должен? не само УЕФА разве?
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Egor Aleksandrovich
воды налил чинуша
+3
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fall_of_troy
Пока бункерная моль сидит в кресле ни о каком возвращении России в Европу говорить нельзя, к сожалению.
+7
-5
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Egor Aleksandrovich
Ответ Катерина Петрова
А кроме веры для этого хоть что-то делается? Или только красивые слова в пресс-релизе??
а что ты в этой ситуации сделаешь? пока идет военный конфликт - никто нас на евро-арену не вернет, это и ежу понятно.
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bevooch
Ответ sashka.loker
а кто именно разрешить то должен? не само УЕФА разве?
Наверное должность "советник" не подразумевает принятие решений, а подразумевает только консультации.

Было бы странно, если бы он сказал что-то иное, особенно если учитывать, что этого советника привезли на корпоратив в Москве.
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Сергей Жарковский
Лицемерие в полном объеме!
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bevooch
Ответ Volgogradets
Когда будет покончено с бандеровским свинообразованием, тогда появится возможность
Ооооо, настоящий денацификатор в комментах.
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fall_of_troy
Ответ Василий Васильев
А он будет сидеть ещё лет 30
Вполне вероятно. Уйдет только вперед ногами.
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bevooch
Ответ Иван Новиков
Да пора уже давно возвращать. Хочется поржать с очередных достойных поражений шапита.
Да, наш Зенит с 2017 не выигрывал на выездах в еврокубках, а в ЛЧ с 2015.
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Dmitry Orlov
Ответ HI MARS
Условия давно озвучены уже Капитуляция - репарации - принятие в спортивную семью
Ну с такими условиями единственным правильным вариантом оставётся только в пешее эротическое отправлять таких "выдвигателей условий".
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alex|alex
Ответ Сергей Жарковский
Лицемерие в полном объеме!
классика)
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брайан гриффин
Надоело это лицемерие, неужели нельзя прямо сказать, что пока на Украине не стабилизируется ситуация, Россия нигде играть не будет.
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CONST_VAN_G
После деокупации, не раньше. И не сразу.
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bevooch
Зачем вообще Российской Федерации этот УЕФА? Он наполовину дублирует список недружественных стран. А как же многополярный мир?
Своя федерация только с дружественными странами решит все проблемы. Список наберётся внушительный!
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Сергей Павлов
Мы разрешим вам соперничать с нами
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gninnur esrever*
Не сказал ничего за рамками чиновничьего политеса, не возбуждайтесь.
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Сергей48
Верим? Это мы должны верить! А вы должны делать невозможное, и держать отчет перед нами, болельщиками!
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savik-A.M.
Увидел "Климент" думал в новости дальше увидеть "Ворошилов"
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