Советник главы УЕФА Климент: «Верим, что российским командам разрешат соперничать с европейскими»

В УЕФА надеются, что российские команды смогут вернуться в европейский футбол.

Об этом сказал советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Климент, посетивший сегодняшнюю конференцию .

«Рад опять быть с вами, на вашей конференции в Москве. Хочу передать вам наилучшие пожелания от президента УЕФА Александра Чеферина и всей ассоциации.

УЕФА объединяет 55 ассоциаций, наша миссия – равное развитие. Мы развиваем футбол, но должны и защищать его. Пандемия стала примером того, что если мы объединимся – преодолеем все препятствия.

Сейчас мы сталкиваемся с другим вызовом, очень серьезным. Верим, что УЕФА преодолеет и эти сложности. Что скоро будут встречаться не только чиновники, но игроки. Верим, что российским сборным и клубам будет разрешено соперничать с европейскими командами», – сказал Климент.

На данный момент российские клубы и сборные отстранены УЕФА от участия в соревнованиях под эгидой союза.