Берлин (WTA). 2-й круг. Аванесян сыграет с Блинковой, Рыбакина встретится с Векич

Элина Аванесян сыграет с Анной Блинковой во втором круге в Берлине.

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bett1open

Берлин, Германия

19 – 25 июня 2023

WTA 500

Призовой фонд – 780 637 долларов

Открытые корты, трава

Второй круг