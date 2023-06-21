Берлин (WTA). 2-й круг. Аванесян сыграет с Блинковой, Рыбакина встретится с Векич
Элина Аванесян сыграет с Анной Блинковой во втором круге в Берлине.
Сетка турнира здесь.
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Берлин, Германия
19 – 25 июня 2023
WTA 500
Призовой фонд – 780 637 долларов
Открытые корты, трава
Второй круг
- Дата проведения
- 21 июня, 13.30
- Дата проведения
- 21 июня, 15.00
- Дата проведения
- 21 июня, 16.00
- Дата проведения
- 22 июня, 03.00
Не определен – Петра Квитова (Чехия)
- Дата проведения
- 21 июня, 18.00
Не определен – Юле Нимайер (Германия)
- Дата проведения
- 22 июня, 03.00
Не определен – Не определен
- Дата проведения
- 22 июня, 03.00
Арина Соболенко (Беларусь) – Не определен
- Дата проведения
- 22 июня, 03.00
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