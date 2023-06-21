Берлин (WTA). 2-й круг. Аванесян сыграет с Блинковой, Рыбакина встретится с Векич

Теги результаты WTA Bett1open Теннис

Элина Аванесян сыграет с Анной Блинковой во втором круге в Берлине.

Сетка турнира здесь.

bett1open

Берлин, Германия

19 – 25 июня 2023

WTA 500

Призовой фонд – 780 637 долларов

Открытые корты, трава

Второй круг

Каролин Гарсия (Франция) Джейми Фурлис (Австралия)
Дата проведения
21 июня, 13.30
Онлайн матча

 

Элина Аванесян (Россия) Анна Блинкова (Россия)
Дата проведения
21 июня, 15.00
Онлайн матча

 

Донна Векич (Хорватия) Елена Рыбакина (Казахстан)
Дата проведения
21 июня, 16.00
Онлайн матча

 

Екатерина Александрова (Россия) Коко Гауфф (США)
Дата проведения
22 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Петра Квитова (Чехия)
Дата проведения
21 июня, 18.00
Онлайн матча

 

Не определен – Юле Нимайер (Германия)
Дата проведения
22 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Не определен
Дата проведения
22 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Арина Соболенко (Беларусь) – Не определен
Дата проведения
22 июня, 03.00
Онлайн матча

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий