Финал Кубка России посмотрело больше зрителей РФ, чем финал ЛЧ – 5,9 млн против 5,2. Так сказал Дюков
Финал Кубка России был популярнее финала Лиги чемпионов на российском телевидении.
Об этом заявил президент РФС Александр Дюков.
По словам главы союза, суперфинал Фонбет Кубка России на российском телевидении посмотрели 5,9 млн зрителей, в то время как аудитория решающего матча Лиги чемпионов составила 5,2 млн человек. Финал Лиги Европы в России посмотрели 2,6 млн человек.
10 июня «Манчестер Сити» стал победителем Лиги чемпионов, победив «Интер» (1:0). На следующий день ЦСКА оказался сильнее «Краснодара» в решающем матче Кубка России (1:1, 6:5 по пенальти).
Мужчина- стыковые матчи фнл, кубок России, медиалига
возьмите время проведения матча.
Я живу по Красноярскому времени и матч ЛЧ начался в 02-00, встал через будильник к матчу. А матч финала кр был очень в удобное время по моему в 20-00. Соответственно и регионы восточнее на пару часов могли спокойно посмотреть матч.
Так что, в этой статистике прошу учитывать время проведения матчей.