Финал Кубка России посмотрело больше зрителей РФ, чем финал ЛЧ – 5,9 млн против 5,2. Так сказал Дюков

Финал Кубка России был популярнее финала Лиги чемпионов на российском телевидении.

Об этом заявил президент РФС Александр Дюков.

По словам главы союза, суперфинал Фонбет Кубка России на российском телевидении посмотрели 5,9 млн зрителей, в то время как аудитория решающего матча Лиги чемпионов составила 5,2 млн человек. Финал Лиги в России посмотрели 2,6 млн человек.

10 июня « » стал победителем Лиги чемпионов, победив « » (1:0). На следующий день оказался сильнее « » в решающем матче Кубка России (1:1, 6:5 по пенальти).