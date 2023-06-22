Финал Кубка России посмотрело больше зрителей РФ, чем финал ЛЧ – 5,9 млн против 5,2. Так сказал Дюков

Теги ЦСКА Интер Манчестер Сити премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА телевидение РФС Александр Дюков Краснодар Матч ТВ ТАСС Футбол

Финал Кубка России был популярнее финала Лиги чемпионов на российском телевидении.

Об этом заявил президент РФС Александр Дюков.

По словам главы союза, суперфинал Фонбет Кубка России на российском телевидении посмотрели 5,9 млн зрителей, в то время как аудитория решающего матча Лиги чемпионов составила 5,2 млн человек. Финал Лиги Европы в России посмотрели 2,6 млн человек.

10 июня «Манчестер Сити» стал победителем Лиги чемпионов, победив «Интер» (1:0). На следующий день ЦСКА оказался сильнее «Краснодара» в решающем матче Кубка России (1:1, 6:5 по пенальти).

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91 комментарий

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Redmurza
Ну где вы видели лгущего чиновника-петербуржца, дамы и господа, верим!
+164
-11
+153
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Aleksey Yashin
Не финал кубка России, а Суперфинал ФОНБЕТ Кубка России, на минуточку☝
+90
-5
+85
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mr kovalsky
Ответ Жиртрес
Смотрел кубок, не смотрел ЛЧ🤷‍♀️
Мальчик- финал лч, финал чм
Мужчина- стыковые матчи фнл, кубок России, медиалига
+43
-1
+42
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Ann Tretiakova
ахахахах))я вот верю ему...
+34
-2
+32
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Cruel Snake
Так сказал Дюков... Это из разряда Европа будет топится дровами
+31
-6
+25
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alexmixer9
Узнал про финал КР в этом году, уже после окончания матча)
+31
-12
+19
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Удар Кержакова
Я думаю это всё из-за времени трансляции. Многих футбольных экспертов в 22.00 уже в кровать укладывают.
+17
-1
+16
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Блистательно
Какое-то сборище балаболов. Что-то не видел я забитые под завязку бары на кубок России
+15
-4
+11
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Dmitry Koway
Ответ Жиртрес
Смотрел кубок, не смотрел ЛЧ🤷‍♀️
отличная выборка. а у меня знакомый фанат цска смотрел финал лч, а кубок нет. чё делать будем?
+9
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Cruel Snake
Разве могут вызывать сомнения слова чинуш, футбольных... Без разницы каких
+8
0
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ApXuMaHqPuT
Судя по заявлением Дюкова, он живёт в какой-то альтернативной РФ🤔
+10
-2
+8
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Bashibuzuck
Ответ Aleksey Yashin
Не финал кубка России, а Суперфинал ФОНБЕТ Кубка России, на минуточку☝
И главное слово в вывеске это конечно же ФОНБЕТ😁
+5
0
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Александр Сачков
Взглянул в медиаскоп. Финал ЛЧ на первом месте среди спортпрограмм за неделю: рейтинг 2,4 %, доля - 11,8 %. Финал КР на втором: рейтинг - 1,9 %, доля - 11,0 %.
+4
0
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Жиртрес
Ответ Redmurza
Ну где вы видели лгущего чиновника-петербуржца, дамы и господа, верим!
Смотрел кубок, не смотрел ЛЧ🤷‍♀️
+12
-10
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Катерина Петрова
А что более авторитетных источников уже нет? Ждём опровержения
+3
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free_walker
Проиграв в финале Урал даже не подозревал во что вляпался
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Recreated
Ответ ApXuMaHqPuT
Судя по заявлением Дюкова, он живёт в какой-то альтернативной РФ🤔
Они там все такие!
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chernika from S-Pb
людям было интересно, точно ли это последний матч или потом ещё какой-нибудь путь случится?
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Lari
Ответ alexmixer9
Узнал про финал КР в этом году, уже после окончания матча)
Аналогично 😅, про финал КР. Финал ЛЧ, смотрел.
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Blaumerc
финал ЛЧ смотрело меньше россиян, потому что там не выступал Баста
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guizzy
Это ещё в финале не играли газпромовский Зенит со СКА Йозе Марино, иначе там цифры были бы в миллиардах зрителей, с десяток, не менее! ))
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Рустик Исхаков
Не смотрел кубок. Смотрел финал Лиги Чемпионов. Смотрел финалы Лиги Европы, Лиги Конференций. Медиалигу тоже не смотрю. Своей хватает по выходным
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JIEOMEC
ну смотрите!
возьмите время проведения матча.
Я живу по Красноярскому времени и матч ЛЧ начался в 02-00, встал через будильник к матчу. А матч финала кр был очень в удобное время по моему в 20-00. Соответственно и регионы восточнее на пару часов могли спокойно посмотреть матч.

Так что, в этой статистике прошу учитывать время проведения матчей.
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Гекдениз Кардениз
За долгие годы вобще интереса к кубку с его новым идеотскмм форматом не было , Кубок тем и ценен что игра навылет идет , а не эти пути малоимущих регионов и путь жируюших чемпионов с двойным дном , ну и убили сталии где в провинцию приесжали клубы РПЛ и у людей праздник был старые сталики советские битком забиты были
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andzay
и это наверняка ещё забыли добавить пару миллионов белорусских любителей российского футбола
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