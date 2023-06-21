Галле (ATP). 2-й круг. Медведев сыграет с Дьере, Циципас встретится с Харри, Зверев – с Шаповаловым

Теги результаты ATP Terra Wortmann Open Теннис

Даниил Медведев сыграет с Ласло Дьере во втором круге в Галле.

Сетка турнира здесь.

Terra Wortmann Open

Галле, Германия

19 – 25 июня 2023

ATP 500

Призовой фонд – 2 195 175 евро

Открытые корты, трава

Второй круг

Брэндон Накашима (США) Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Дата проведения
21 июня, 13.00
Онлайн матча

 

Даниил Медведев (Россия) Ласло Дьере (Сербия)
Дата проведения
21 июня, 14.30
Онлайн матча

 

Николас Харри (Чили) Стефанос Циципас (Греция)
Дата проведения
21 июня, 16.00
Онлайн матча

 

Александр Зверев (Германия) Денис Шаповалов (Канада)
Дата проведения
21 июня, 18.30
Онлайн матча

 

Лоренцо Сонего (Италия) Янник Синнер (Италия)
Дата проведения
22 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Андрей Рублев (Россия) Янник Ганфманн (Германия)
Дата проведения
22 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Александр Бублик (Казахстан) – Не определен
Дата проведения
22 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Тэллон Грикспор (Нидерланды) Хуберт Хуркач (Польша)
Дата проведения
22 июня, 03.00
Онлайн матча

 

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