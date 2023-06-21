Галле (ATP). 2-й круг. Медведев сыграет с Дьере, Циципас встретится с Харри, Зверев – с Шаповаловым

Даниил Медведев сыграет с Ласло Дьере во втором круге в Галле.

Сетка турнира здесь.

Terra Wortmann Open

Галле, Германия

19 – 25 июня 2023

ATP 500

Призовой фонд – 2 195 175 евро

Открытые корты, трава

Второй круг