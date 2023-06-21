Галле (ATP). 2-й круг. Медведев сыграет с Дьере, Циципас встретится с Харри, Зверев – с Шаповаловым
Даниил Медведев сыграет с Ласло Дьере во втором круге в Галле.
Сетка турнира здесь.
Terra Wortmann Open
Галле, Германия
19 – 25 июня 2023
ATP 500
Призовой фонд – 2 195 175 евро
Открытые корты, трава
Второй круг
- Дата проведения
- 21 июня, 13.00
- Дата проведения
- 21 июня, 14.30
- Дата проведения
- 21 июня, 16.00
- Дата проведения
- 21 июня, 18.30
- Дата проведения
- 22 июня, 03.00
- Дата проведения
- 22 июня, 03.00
Александр Бублик (Казахстан) – Не определен
- Дата проведения
- 22 июня, 03.00
- Дата проведения
- 22 июня, 03.00
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