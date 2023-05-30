Почеттино принял «Челси», «Арсенал» удалил поздравление Аршавина, «Вегас» и «Майами» в финалах НХЛ и НБА, Джокович против насилия в Косове и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. Маурисио Почеттино официально возглавил «Челси», контракт – до 2025 года. В клубе назвали аргентинца «тренером-победителем». Майка Ричардс уверен, что «синие» вернутся в топ-4, но с ним не совсем согласен Джейми Каррагер.

2. «Арсенал» поздравил Аршавина с днем рождения, выложив видео покера «Ливерпулю», однако спустя несколько часов удалил твит. Сборная России отреагировала пацанской цитатой: «Удалить запись можно, стереть свою историю – нет».

3. РПЛ представила номинантов на индивидуальные награды сезона. На приз лучшему вратарю претендуют Акинфеев, Сафонов и Лантратов, защитнику – Джикия, Сантос и Мойзес. Трио претендентов на звание лучшего хавбека сформировали Вендел, Сперцян и Литвинов, а на награду лучшему форварду номинированы Малком, Промес и Чалов. Марадишвили, Зиньковский и Мозес претендуют на приз за лучший гол. Семак, Карпин и Федотов – финалисты премии «Тренер сезона». На награду лучшему игроку претендуют 10 человек, в том числе Соболев, Дзюба и Промес.

4. Третья ракетка мира Новак Джокович призвал прекратить насилие над сербами в Косове. По словам теннисиста, для него это очень «чувствительная тема». Сейчас на севере Косова очень напряженно.

5. НХЛ. «Вегас» вышел в финал Кубка Стэнли, разгромив «Даллас» (6:0) в шестом матче финала Запада (4-2). «Голден Найтс» дошли до решающей серии во 2-й раз за 6 сезонов после вступления в НХЛ. Серия с «Флоридой» начнется 3 июня, победитель выиграет Кубок Стэнли впервые в своей истории. 

6. НБА. «Майами» вышел в финал плей-офф, обыграв «Бостон» в седьмом матче финала Востока с разницей «+19». «Хит» – вторая команда в истории, которой удалось дойти до решающей серии с 8-м посевом в конференции. Соперник по главному финалу – «Денвер». 

7.  Аслан Карацев обыграл Алексея Попырина в первом круге «Ролан Гаррос». Джокович прошел Александара Ковачевича.

У женщин в следующий раунд пробились Павлюченкова, Аванесян, Александрова, Шнайдер, Грачева, Блинкова, Остапенко и Свитолина.

8. Месси, Ди Мария, Хулиан Альварес, Паредес и Гарначо вызваны в сборную Аргентины на июньские матчи, Роналду, Бруну, Леау, Жота, Пепе, Диаш и Канселу – в составе сборной Португалии.

9. Валиева, Загитова, Акатьева и Петросян примут участие в забеге на 60 м в рамках Недели легкой атлетики в Москве.

10. Экс-врач группы Тутберидзе Филипп Шветский подал иск о защите чести и достоинства к изданию, назвавшему его «Доктор Допинг».

11. Хабиб поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции.

12. Новые правила в КХЛ: запретят останавливаться за воротами и затягивать матч.

13. «Аль-Хилаль» дает Месси 1,2 млрд евро на два года. Лео склоняется к переходу и в скором времени примет решение о своем будущем.

14. Джуд Беллингем признан лучшим игроком сезона Бундеслиги.

Цитаты дня

Михаил Сергачев: «Достоевский – гений. Он идеально описывает эмоции, переносишь их на себя и проживаешь вместе с ним»

Валерий Карпин: «Вы не представляете, как можно играть в футбол после 14 часов на автобусе из Москвы»

Владимир Крикунов: «Канада – хоккейная страна, которая доминирует в мире. Но им не долго осталось. Дайте России сыграть, мы поборемся за звание лучших»

Хави о возвращении Месси: «Лео – лучший в истории. Мы все его любим, но это не значит, что он придет»

6 комментариев

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Bashibuzuck
Почеттино скоро уже запутается какой клуб АПЛ он тренирует😁
+5
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Bashibuzuck
Шаву с днюхой, он лучший, а Арсенал неудачники😃
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Алексей Сигаев
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Стереть свою историю тоже можно. Страна-куколд Япония недавно это подтвердила прогибом под другую страну, бросавшую не неё атомные бомбы.
+3
-3
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Кирилл Павлюченко
Сейсмографы зафиксировали на побережье Майами сдвиг земной коры, а метеорологи зарево над Бостоном.
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