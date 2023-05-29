Спортдиректор «Челси» о Почеттино с 3 трофеями за карьеру: «Он тренер-победитель. Его характер и лидерские качества помогут нам двигаться вперед»
В «Челси» объяснили назначение Маурисио Почеттино главным тренером его прежними победами.
«Опыт Маурисио, его стандарты, лидерские качества и характер сослужат «Челси» хорошую службу на нашем пути вперед.
Он тренер-победитель, работавший на самых высоких уровнях в разных лигах, в странах с разными языками. Его этика, тактический подход и стремление к развитию – все это делает его исключительным кандидатом», – приводит сайт клуба слова Лоуренса Стюарта и Пола Уинстэнли, спортивных директоров.
Почеттино работает главным тренером с 2009 года. За это время он выиграл три трофея, все – с «ПСЖ»: чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.
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