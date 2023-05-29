Спортдиректор «Челси» о Почеттино с 3 трофеями за карьеру: «Он тренер-победитель. Его характер и лидерские качества помогут нам двигаться вперед»

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

В «Челси» объяснили назначение Маурисио Почеттино главным тренером его прежними победами.

«Опыт Маурисио, его стандарты, лидерские качества и характер сослужат «Челси» хорошую службу на нашем пути вперед.

Он тренер-победитель, работавший на самых высоких уровнях в разных лигах, в странах с разными языками. Его этика, тактический подход и стремление к развитию – все это делает его исключительным кандидатом», – приводит сайт клуба слова Лоуренса Стюарта и Пола Уинстэнли, спортивных директоров.

Почеттино работает главным тренером с 2009 года. За это время он выиграл три трофея, все – с «ПСЖ»: чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

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6 комментариев

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rigobersong
Ответ wonderful
Я вот заметил, что спортс ру выбрал тактику травить Челси и уподобиться школьникам здешним, которые под каждой новостью отпускают свои фирменные шуточки про 4-4-3, про Боули, про трансферы и т.д. которые невероятно актуальны, свежи и до боли в животе смешны. Никак иначе объяснить такие жалкие вбросы я не могу. Это позор конечно.
12 место, это же реально смешно:))
+6
-1
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Сижу на факсах Барселоны
Верим в Поча. Хуже быть просто не может
+3
-2
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Ебздрогыч
Он тренер-победитель, только трофеи редко выигрывает. Тут все просто и понятно
0
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