Спортдиректор «Челси» о Почеттино с 3 трофеями за карьеру: «Он тренер-победитель. Его характер и лидерские качества помогут нам двигаться вперед»

В «Челси» объяснили назначение Маурисио Почеттино главным тренером его прежними победами.

«Опыт Маурисио, его стандарты, лидерские качества и характер сослужат «Челси» хорошую службу на нашем пути вперед.

Он тренер-победитель, работавший на самых высоких уровнях в разных лигах, в странах с разными языками. Его этика, тактический подход и стремление к развитию – все это делает его исключительным кандидатом», – приводит сайт клуба слова Лоуренса Стюарта и Пола Уинстэнли, спортивных директоров.

Почеттино работает главным тренером с 2009 года. За это время он выиграл три трофея, все – с «ПСЖ»: чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

Почеттино – новый тренер «Челси». Как выбрали Маурисио? Почему из гонки вышел Нагельсманн?

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте