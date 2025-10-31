Сергей Шнуров: «Я уже отвык, что «Зенит» не чемпион. Хотя, может, пора бы и уступить для разнообразия. Но для меня он всегда чемпион»

Сергей Шнуров рассказал, следит ли за «Зенитом».

– За футбольную команду «Зенит» все еще болеете?

– Время от времени – да. Слежу, когда есть время. Хотя я болею за «Зенит», даже если не смотрю.

Я уже отвык от того, что он не чемпион. Хотя, может, пора бы и уступить для разнообразия. Но для меня «Зенит» всегда чемпион, – сказал лидер группы «Ленинград».

Действующим чемпионом России является «Краснодар». До этого «Зенит » шесть раз подряд выигрывал РПЛ .