Сергей Шнуров: «Я уже отвык, что «Зенит» не чемпион. Хотя, может, пора бы и уступить для разнообразия. Но для меня он всегда чемпион»
Сергей Шнуров рассказал, следит ли за «Зенитом».
– За футбольную команду «Зенит» все еще болеете?
– Время от времени – да. Слежу, когда есть время. Хотя я болею за «Зенит», даже если не смотрю.
Я уже отвык от того, что он не чемпион. Хотя, может, пора бы и уступить для разнообразия. Но для меня «Зенит» всегда чемпион, – сказал лидер группы «Ленинград».
Действующим чемпионом России является «Краснодар». До этого «Зенит» шесть раз подряд выигрывал РПЛ.
