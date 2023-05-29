Беллингем признан лучшим игроком сезона Бундеслиги. У 19-летнего хавбека «Боруссии» 12 (8+4) очков в 31 матче
Джуд Беллингем признан лучшим игроком сезона Бундеслиги.
19-летний полузащитник «Боруссии» провел 31 матч в прошедшем сезоне чемпионате Германии и отличился 8 голами и 4 ассистами.
Дортмундский клуб клуб занял второе место по итогам Бундеслиги-2022/23, уступив «Баварии» по разнице мячей.
Подробную статистику Беллингема можно найти здесь.
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