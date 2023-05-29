Беллингем признан лучшим игроком сезона Бундеслиги. У 19-летнего хавбека «Боруссии» 12 (8+4) очков в 31 матче

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем признан лучшим игроком сезона Бундеслиги.

19-летний полузащитник «Боруссии» провел 31 матч в прошедшем сезоне чемпионате Германии и отличился 8 голами и 4 ассистами. 

Дортмундский клуб клуб занял второе место по итогам Бундеслиги-2022/23, уступив «Баварии» по разнице мячей.

Подробную статистику Беллингема можно найти здесь

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18 комментариев

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Los Galácticos
Выглядит как утешительный приз, другое дело если бы Боруссия выиграла чемпионство, а так тот же Нкунку в составе Лейпцига провел куда сильнее сезон.
+21
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+14
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Влад Ким
Ответ Los Galácticos
Выглядит как утешительный приз, другое дело если бы Боруссия выиграла чемпионство, а так тот же Нкунку в составе Лейпцига провел куда сильнее сезон.
Ну прошлый сезон Нкунку провел ещё лучше. В этом пол сезона из-за травм пропустил. А у Билли каждый год прогресс, а в этом просто на безоговорочный топ уровень вышел
+8
-4
+4
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HoratioH
Очень переоцененный игрок, часто тянет одеяло на себя и ошибается, а командные навыки слабо развиты. Стоит далеко не так много, как считают таблоиды
+9
-6
+3
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ALMANAC
Теперь удачи в Реале!
+5
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Gillingham
С таким же успехом можно Облякову в РПЛ игрока сезона дать. У него тоже 8+4, при меньшем количестве матчей.
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Арсений Чернобаев
Ответ Black Phoenix
Ну всё. Летом уйдёт в топ-клуб, и с большой вероятностью в Реал на смену Кроосу и Модричу.
вероятно кросу. модрич еще крепок
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mars
Ответ Влад Ким
Приличное усиление для Реала. Хотя, в Ливерпуле ему бы каждый матч пели "хей джуд"))
Пол за Эвертон болеет, так что Джуду надо к ирискам переходить
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Black Phoenix
Ну всё. Летом уйдёт в топ-клуб, и с большой вероятностью в Реал на смену Кроосу и Модричу.
+1
-1
0
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Влад Ким
Приличное усиление для Реала. Хотя, в Ливерпуле ему бы каждый матч пели "хей джуд"))
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juventus97@vk.com
Беллингем мужик, еще бы таких в нападении и тренерской скамейке
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Born is the King
Очередные халявные 140 млн для Дортмунда. Скольких они таких клубов развели распиарив через СМИ
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Aleksey Yashin
Дали, т.к просто одна из главных звёзд? В списке бомбардиров он лишь на 30 месте. Коло-Муани с 15+11 по мне выглядит предпочтительнее 🤔
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OldRedWhite
Ожидаемо !
Хотя , с другой стороны, человек 10 могли на равных претендовать …
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Влад Ким
Ответ mars
Пол за Эвертон болеет, так что Джуду надо к ирискам переходить
А этого даже и не знал. Никогда не интересовался вопросом за кого болели биттлы, был уверен что за Ливерпуль по умолчанию. Спасибо за инфу!
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juventus97@vk.com
Ответ HoratioH
Очень переоцененный игрок, часто тянет одеяло на себя и ошибается, а командные навыки слабо развиты. Стоит далеко не так много, как считают таблоиды
19 лет... точно переоцененный?
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f0rmoceft
Ответ HI MARS
Чемпионский гол Мусиалы > вся карьера Беллингема
Иди проспись)
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