Беллингем признан лучшим игроком сезона Бундеслиги. У 19-летнего хавбека «Боруссии» 12 (8+4) очков в 31 матче

Джуд Беллингем признан лучшим игроком сезона Бундеслиги.

19-летний полузащитник « » провел 31 матч в прошедшем сезоне чемпионате Германии и отличился 8 голами и 4 ассистами.

Дортмундский клуб клуб занял второе место по итогам Бундеслиги-2022/23, уступив «Баварии» по разнице мячей.

Подробную статистику можно найти здесь.

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