Твиттер сборной России – «Арсеналу» об Аршавине: «Удалить запись можно, стереть свою историю – нет»
В твиттере сборной России отреагировали на удаление «Арсеналом» записи про Андрея Аршавина.
Сегодня бывшему футболисту сборной России, а ныне заместителю генерального директора «Зенита» исполнилось 42 года. Утром «канониры» опубликовали в Twitter сообщение, в котором поздравили Аршавина, приложив видео покера игрока в матче против «Ливерпуля» в 2009 году.
Спустя несколько часов твит был удален. На данный момент он недоступен.
«Удалить запись можно, но нельзя стереть свою историю», – говорится в сообщении, выложенном на странице сборной России в соцсети.
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Но хочу отметить, что Арсенал снова забрал пальму первенства в бесхребетности у Боруссии. Вот именно в таких ситуациях Арсенал всегда будет отдавать свои чемпионства. Команда неудачников, которая не может гнуть свою линию.
Барселона извинилась за поздравление болельщиков из России? Удалила? Нет. Вот и смотрите на их разницу.
Позорно, что бессмысленная желчь проникла даже в поздравление лучшего российского игрока с Днём рождения, который весьма добротно играл за Арсенал. И ведь это далеко не единственный пример даже в футболе, когда из-за рос паспорта человек превращается в неприкасаемого. А потом мы будем вновь читать здесь от условного Игоря Новикова, что русофобии не существует, и это всё выдумки в России.
Тогда не переплачивайте за интернет , пусть ваш оператор считает вас по тарифу годичной давности
P.S. Блин, но это гадко конечно...но очень смешно)))
А Арсеналу должно быть стыдно