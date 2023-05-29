Твиттер сборной России – «Арсеналу» об Аршавине: «Удалить запись можно, стереть свою историю – нет»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия премьер-лига Англия Сборная России по футболу Арсенал соцсети Футбол

В твиттере сборной России отреагировали на удаление «Арсеналом» записи про Андрея Аршавина.

Сегодня бывшему футболисту сборной России, а ныне заместителю генерального директора «Зенита» исполнилось 42 года. Утром «канониры» опубликовали в Twitter сообщение, в котором поздравили Аршавина, приложив видео покера игрока в матче против «Ливерпуля» в 2009 году.

Спустя несколько часов твит был удален. На данный момент он недоступен.

«Удалить запись можно, но нельзя стереть свою историю», – говорится в сообщении, выложенном на странице сборной России в соцсети.

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128 комментариев

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Evgeny Trifonov
АПЛ переписала покер Аршавина на Зинченко
+721
-22
+699
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Михо
В данной ситуации Арсенал клоуны
+360
-15
+345
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Камбоджа Иванов
Это реально красиво.

Но хочу отметить, что Арсенал снова забрал пальму первенства в бесхребетности у Боруссии. Вот именно в таких ситуациях Арсенал всегда будет отдавать свои чемпионства. Команда неудачников, которая не может гнуть свою линию.

Барселона извинилась за поздравление болельщиков из России? Удалила? Нет. Вот и смотрите на их разницу.
+217
-27
+190
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Evgeny Trifonov
АПЛ переписала покер Аршавина на Зинченко
Хорош! Ради таких шуток я плачу за интернет
+181
-16
+165
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Stas Politik
Угадайте, из-за каких комментариев данный пост удалили.
Позорно, что бессмысленная желчь проникла даже в поздравление лучшего российского игрока с Днём рождения, который весьма добротно играл за Арсенал. И ведь это далеко не единственный пример даже в футболе, когда из-за рос паспорта человек превращается в неприкасаемого. А потом мы будем вновь читать здесь от условного Игоря Новикова, что русофобии не существует, и это всё выдумки в России.
+119
-13
+106
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Tigo_Volchara93
А почему РФС использует запрещенный Твиттер?
+108
-39
+69
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Камбоджа Иванов
Ответ Павел Мельников
Пока что мы читаем от условных Стасов Политиков на всех ветках про поздравление Аршавина о том, что Зинченко плачет. Каким боком здесь Зинченко, нигде сказано пока не было. Давай подскажу - здесь, наверное, дело в том, что у Зинченко определенная национальность?
Дело в том, что Зинченко вполне конкретный лицемерный и показушный нытик, который играл в РПЛ во время конфликта на Родине, и чисто из-за формального недостатка облизывания ему одного места не получил российский паспорт?
+77
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+65
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Пирс Морган
Ответ Михо
В данной ситуации Арсенал клоуны
Меньше, чем клуб
+53
-11
+42
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Syndycate
Зинченко наверное истерику закатил со слезами, вот и удалили
+41
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+30
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serginn
В Барсе ребятки более принципиальными оказались, не считая пшека. Ещё больше рад за Сити.
+31
-5
+26
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сервисник
РФС прав, Арсенал прогнулись
+27
-5
+22
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Мексиканская песня
Не забудьте включить VPN. А то не откроется.
+22
-7
+15
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Леван Мкртчян
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Хорош! Ради таких шуток я плачу за интернет
Так этой шутке уже около года .
Тогда не переплачивайте за интернет , пусть ваш оператор считает вас по тарифу годичной давности
+31
-16
+15
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che_guevara
Ответ Schiaff1no
Комментарий удален модератором
Рано вы Зелепыньского в деды записали
+24
-10
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Dmitry Orlov
Ну тут красиво. Раунд.
+11
-3
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кабан галльский
Ребят, поймите, Арсенал удалил твит из-за обезвоживания организма Зинченко вследствие продолжительного плача. Это банальная забота о здоровье человека.
+13
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My Channels To Watch
Свободные люди там живут
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Мексиканская песня
𝗬𝗼𝘂 𝗰𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗹𝗲𝘁𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗽𝗼𝘀𝘁, 𝗯𝘂𝘁 𝘆𝗼𝘂 𝗰𝗮𝗻’𝘁 𝗲𝗿𝗮𝘀𝗲 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 🤫
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Камбоджа Иванов
Ответ Павел Мельников
Да нет. Дело в том, что лицемерных и в целом неприятных людей в Арсенале и в АПЛ всегда было предостаточно, однако вспоминают Зинченко. Не Адебайора какого-нибудь, не Джаку - они не подойдут, потому что надо украинца найти. Это еще школьники Лужного не помнят, его бы тоже окатили.
А когда Джака плакал, что это всё Сербия виновата, раз обижает Албанию и Косово, но получал гражданство Сербии?
+9
-3
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Tespik
Ответ Evgeny Trifonov
АПЛ переписала покер Аршавина на Зинченко
Отдайте этому парню приз за лучший коммент года!! Это очень Хорошо

P.S. Блин, но это гадко конечно...но очень смешно)))
+13
-7
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igorrado@yandex.ru
Тот случай, когда полностью согласен с твиттером Сборной России.
А Арсеналу должно быть стыдно
+7
-2
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Пирс Морган
Ответ Владислав Романов
стадный инстинкт, играй Андрюха в Ливерпуле, произошло бы тоже самое
Играй Андрюха в Барселоне, ничего бы не произошло
+7
-2
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Evgeny Trifonov
Ответ Morjak Papai
Комментарий удален модератором
ну это пока, сейчас урожай клубники и яблок в Польше пойдёт, будет полегче. Сейчас межсезонье)
+6
-1
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Альтависта
Ответ Don_Krebs
Так они историю и не удаляют, просто поздравления человеку, одобряющему "невойну" убрали. Это какбы разные вещи. Слабоумный сммщик явно без премии останется.
В каком месте Шава высказывался одобрительно про происходящее?
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окечуква
Культура отмены уже работает не точечно, а ковровым методом, что приводит к таким вот глупейшим ситуациям. В Барселоне не было российских игроков уровня Шавы, но там почему-то знают о благородстве и здравом смысле.
+7
-3
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