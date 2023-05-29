В твиттере сборной России отреагировали на удаление «Арсеналом» записи про Андрея Аршавина.

Сегодня бывшему футболисту сборной России, а ныне заместителю генерального директора « » исполнилось 42 года. Утром «канониры» опубликовали в Twitter сообщение, в котором поздравили , приложив видео покера игрока в матче против «Ливерпуля» в 2009 году.

Спустя несколько часов твит был удален. На данный момент он недоступен.

«Удалить запись можно, но нельзя стереть свою историю», – говорится в сообщении, выложенном на странице сборной России в соцсети.

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