«Арсенал» удалил поздравление Аршавина с 42-летием. Клуб выкладывал видео его покера «Ливерпулю»

«Арсенал» передумал поздравлять Андрея Аршавина с днем рождения.

Сегодня бывшему футболисту сборной России, а ныне заместителю генерального директора « » исполнилось 42 года.

Утром «канониры» опубликовали в Twitter сообщение, в котором поздравили , приложив видео покера игрока в матче против «Ливерпуля» в 2009 году.

Спустя несколько часов твит был удален. На данный момент он недоступен.

Россиянин выступал за « » с 2009 по 2013 год. В рамках он провел 105 матчей и забил 23 гола.

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