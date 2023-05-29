«Арсенал» удалил поздравление Аршавина с 42-летием. Клуб выкладывал видео его покера «Ливерпулю»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия премьер-лига Англия Арсенал Политика Футбол

«Арсенал» передумал поздравлять Андрея Аршавина с днем рождения.

Сегодня бывшему футболисту сборной России, а ныне заместителю генерального директора «Зенита» исполнилось 42 года.

Утром «канониры» опубликовали в Twitter сообщение, в котором поздравили Аршавина, приложив видео покера игрока в матче против «Ливерпуля» в 2009 году.

Спустя несколько часов твит был удален. На данный момент он недоступен.

Россиянин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. В рамках АПЛ он провел 105 матчей и забил 23 гола. 

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182 комментария

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amadeus_amadeus
у зинченки рекорд - плакал 8 часов, пока не удалили
+494
-39
+455
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Криштиану Роналду
Просто позор!
+271
-16
+255
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Луизао фром мексика
Зинченко заплакал, и чтобы не затопило слезами удалили?
+221
-24
+197
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schwein
Европейцы не перестают пробивать дно.
В прочем, ничего нового.
+181
-27
+154
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Eraser
Вот вы тут шутите, а в целой стране зрада перемогой обернулась, завтра праздник будет по этому поводу.
+94
-10
+84
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Caniball
Зинченко позвал сограждан и они заспамили все комментарии.
Спорт вне политики, говорили они.
+97
-15
+82
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Eu
Ответ SAF22
а не Европейцы не такие?
При всей паранойе в российских СМИ, до этого тут еще далеко, если у нас кто-то выложит твит с поздравлениями Андрею Шевченко с ДР, никому и в голову не придет требовать его удалять.
+97
-26
+71
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Роберт Дауни-средний
Ответ OldRedWhite
А могли не удалить ? Да ? Написать хештег : Не все так однозначно ? Как же утомили упоротые ))) И те которые за и те, которые против ! Все они ХОЧУТ возвращения к прежней нормальности, да побыстрее ))) А мир никогда уже не будет прежним !
может наконец начнешь писать нормальные комменты?
+62
-8
+54
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CescFabregas93
А ну теперь то все нормально. Я уж думал там адекватные люди имеются
+57
-5
+52
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Алексей Ильин
Ой, а где все те комментаторы, которые пару часов назад в предыдущей новости говорили "Ну и где же русофобия?" Кушайте, не обляпайтесь.
+52
-3
+49
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Phantom1289
Но тут до сих пор есть овощи, которые верещат, что там свобода и демократия.
+54
-9
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Норм Чувак
такими темпами его покер перепишут на Зинченко, и он расплачется от счастья
+49
-5
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Амин Чич
Ответ Eraser
Вот вы тут шутите, а в целой стране зрада перемогой обернулась, завтра праздник будет по этому поводу.
вряд ли целой ))))
+30
-3
+27
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#SharkTeam
Похоже кто-то наныл
+33
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Роберт Дауни-средний
Ответ Eraser
Вот вы тут шутите, а в целой стране зрада перемогой обернулась, завтра праздник будет по этому поводу.
хоть как-то надо подсластить пилюлю после упавшего пэтриота
+33
-9
+24
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Eu
Ответ bgmt
главное, в синей футболке никуда не выходить с желтыми штанами, а то удалят не твит, а тебя
Хоть один пример покажи. У нас тут бригада дорогу ремонтит именно в такой расцветке уже месяц, и ничего все живы. Кстати, не исключено, что они еще и сами оттуда...
+33
-13
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kerasin111
Позор
+23
-4
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Hong Kil
Контрнаступ он такой!
+24
-5
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SaH4r.
позорище.
+21
-3
+18
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bgmt
Ответ Eu
При всей паранойе в российских СМИ, до этого тут еще далеко, если у нас кто-то выложит твит с поздравлениями Андрею Шевченко с ДР, никому и в голову не придет требовать его удалять.
главное, в синей футболке никуда не выходить с желтыми штанами, а то удалят не твит, а тебя
+48
-33
+15
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Вечно в бане
Ответ Eu
При всей паранойе в российских СМИ, до этого тут еще далеко, если у нас кто-то выложит твит с поздравлениями Андрею Шевченко с ДР, никому и в голову не придет требовать его удалять.
Ну не знаю, где большая паранойя: в том, чтобы удалять твит с поздравлением российского футболиста, или в том, чтобы перекрашивать желто-синюю скамейку.
Как по мне, градус маразма, как минимум, одинаков.
+22
-7
+15
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Ответ Роберт Дауни-средний
может наконец начнешь писать нормальные комменты?
Так за нормальные не платят
+16
-3
+13
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Evgeniy Krapivin
чтож ты фраер сдал назад?
+19
-6
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Саша Пушкин
Ответ Криштиану Роналду
Просто позор!
Галя, у нас отмена!
+13
-1
+12
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Растиньяк
клоуны
+12
-1
+11
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