«Арсенал» удалил поздравление Аршавина с 42-летием. Клуб выкладывал видео его покера «Ливерпулю»
«Арсенал» передумал поздравлять Андрея Аршавина с днем рождения.
Сегодня бывшему футболисту сборной России, а ныне заместителю генерального директора «Зенита» исполнилось 42 года.
Утром «канониры» опубликовали в Twitter сообщение, в котором поздравили Аршавина, приложив видео покера игрока в матче против «Ливерпуля» в 2009 году.
Спустя несколько часов твит был удален. На данный момент он недоступен.
Россиянин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. В рамках АПЛ он провел 105 матчей и забил 23 гола.
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В прочем, ничего нового.
Спорт вне политики, говорили они.
Как по мне, градус маразма, как минимум, одинаков.