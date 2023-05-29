Новак Джокович: «Мне как сербу очень больно из-за того, что происходит в Косово»

Теги Новак Джокович ATP Политика Теннис

Новак Джокович прокомментировал послание на камере после выхода во 2-й круг «Ролан Гаррос».

Серб написал «Косово – сердце Сербии! Остановите насилие» из-за обострения на Балканах.

«Я не политик и не собираюсь участвовать в политических дискуссиях. Эта тема очень чувствительная. Мне как сербу очень больно из-за того, что происходит в Косово. Это меньшее, что я мог сделать, я чувствую ответственность как общественный деятель и сын человека, родившегося в Косово, я чувствую необходимость оказать поддержку всей Сербии.

Не знаю, что ждет сербский народ и Косово в будущем, но очень важно показать поддержку. Не знаю, что будет, но слышал, что в соцсетях много недовольства. Многих волнует, накажут ли меня. Я не буду оправдываться, потому что сделал бы это снова.

Моя позиция предельна ясна: я против войн, насилия и любых конфликтов. Я всегда говорил об этом публично. Сочувствую всем людям, но ситуация с Косово – это прецедент в международном праве… Мне очень жаль, что мы находимся в той ситуации, в которой оказались. Косово – наш очаг, наш оплот, здесь находятся самые важные монастыри».

«Косово – сердце Сербии!» – послание Джоковича после матча «Ролан Гаррос». Сейчас в регионе напряженно

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Javelin Himars
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адекватник
Косово - сердце Сербии...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VyacheslavLoveDi
Ответ Аморалинни
Спортс, такие новости надо публиковать днем после 12 - тогда у геполитиков заканчивается 4 урок и они идут домой
Очень как-то тупо называть людей с противоположной тебе позицией "школьниками")
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий