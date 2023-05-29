Новак Джокович: «Мне как сербу очень больно из-за того, что происходит в Косово»

Новак Джокович прокомментировал послание на камере после выхода во 2-й круг «Ролан Гаррос».

Серб написал «Косово – сердце Сербии! Остановите насилие» из-за обострения на Балканах.

«Я не политик и не собираюсь участвовать в политических дискуссиях. Эта тема очень чувствительная. Мне как сербу очень больно из-за того, что происходит в Косово. Это меньшее, что я мог сделать, я чувствую ответственность как общественный деятель и сын человека, родившегося в Косово, я чувствую необходимость оказать поддержку всей Сербии.

Не знаю, что ждет сербский народ и Косово в будущем, но очень важно показать поддержку. Не знаю, что будет, но слышал, что в соцсетях много недовольства. Многих волнует, накажут ли меня. Я не буду оправдываться, потому что сделал бы это снова.

Моя позиция предельна ясна: я против войн, насилия и любых конфликтов. Я всегда говорил об этом публично. Сочувствую всем людям, но ситуация с Косово – это прецедент в международном праве… Мне очень жаль, что мы находимся в той ситуации, в которой оказались. Косово – наш очаг, наш оплот, здесь находятся самые важные монастыри».

«Косово – сердце Сербии!» – послание Джоковича после матча «Ролан Гаррос». Сейчас в регионе напряженно

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