Ричардс о «Челси»: «Поборются за топ-4 в следующем сезоне. Нужен нападающий»

Теги Челси Майка Ричардс премьер-лига Англия Sky Sports Маурисио Почеттино Кристофер Нкунку Рис Джеймс Уэсли Фофана Футбол

Майка Ричардс оценил перспективы «Челси» в следующем сезоне.

По мнению Ричардса, лондонцы в следующем сезоне смогут бороться за попадание в зону Лиги чемпионов.

«Думаю, «Челси» будет очень хорош в следующем сезоне под руководством Почеттино. [Борьба за] топ-4, возможно, более серьезная. У них есть игроки, скоро присоединится Кристофер Нкунку. Рис Джеймс вернется в строй, Фофана станет самим собой, у него была серьезная травма колена.

Им нужен нападающий – они разберутся с этим, но я думаю, что «Челси» в следующем сезоне серьезно поборется», – сказал бывший игрок «Манчестер Сити» в эфире Sky Sports.

По итогам сезона «Челси» занял 12-е место в турнирной таблице АПЛ, показав худший результат по набранным очкам с сезона-1987/88, завершившегося вылетом из АПЛ. Ранее было объявлено, что со следующего сезона команду возглавит Маурисио Почеттино.

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13 комментариев

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Денис Белозёров
Отсутствие еврокубков сыграет Челси только в плюс в следующем сезоне, спокойно Поч будет строить новую команду
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Los Galácticos
Команда сейчас в таком состоянии что вообще невозможно спрогнозировать за что они будут бороться, далеко не факт что с приходом Почеттино дела сильно пойдут вверх, так же надо будет летом сделать пару топовых трансферов в частности купить центрфорварда. Слабо вериться что они смогут занять место в топ-4, думаю максимум будут в топ-6, но и конечно не исключен еще один провальный сезон.
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deadjoker
Конечно, вратарь виноват что половина команды не может в ворота попасть, а защита наполовину смотрит футбол.
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red hikkikomori
А ещё им мед штаб нужен, пол команды в лазарете по ходу сезона
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ZarvuR2020
Почу сложно будет в ЛЧ попасть, он по сути единственный из претендентов, кто начнёт команду строить. Отсутствие еврокубков должно помочь.
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llolishe
Боули:Ваши ожидания-ваши проблемы
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Born is the King
Надо возвращать Лукаку. Картон всё равно не осилит его ценник
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donatodonatore
Команде Боули с проворовавшимся и тупым менеджментом ничего не светит.
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DolJun
челси нужно сливать кубки в начале сезона молодежкой чтобы не обременять себя другими турнирами и спокойно заходить в топ4. понятно что многое будет зависеть от трансферного окна всех претендентов, но думаю сити и мю в топ4 следующего сезона будут по умолчанию, условный арсенал, вероятно, провалит трансферы а большинство игроков, типа рамсдейла, вайта и прочих, выстрелив в этом сезоне превратятся обратно в тыквы, ньюкасл может не потянуть лч и чемпионат одновременно. шпоры - темная лошадка, т.к. даже тренера еще нет, так что на бумаге челси и ливерпуль должны забирать оставшиеся две путевки. но челси при условии если разгребут тех кто есть, и купят как минимум опорника и напа, а лучше еще и вратаря.
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rusichi
Ньюкасл смог, почему Челси с Поччетино не справятся с задачей зайти в топ-4, непонятно.
Все условия для успешной работы аргентинцу создали. Кипера, опорника и центрфорварда найдут. Шлак продадут. Поч умеет расчищать авгиевы конюшни. Боэли не будет лезть в дела тренера. Снова наступать на те же грабли и проситься с гостями в раздевалку после мачта американец не будет. На берегу обо всем договорились.
Потому...Быть успеху, ибо мы-Челси!!!
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Алексей Тарасюк
Ответ Los Galácticos
Команда сейчас в таком состоянии что вообще невозможно спрогнозировать за что они будут бороться, далеко не факт что с приходом Почеттино дела сильно пойдут вверх, так же надо будет летом сделать пару топовых трансферов в частности купить центрфорварда. Слабо вериться что они смогут занять место в топ-4, думаю максимум будут в топ-6, но и конечно не исключен еще один провальный сезон.
Пока что не большая очередь желающих. Все топ-игроки хотят в ЛЧ светиться
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Олег Ринкевич
Ответ Los Galácticos
Команда сейчас в таком состоянии что вообще невозможно спрогнозировать за что они будут бороться, далеко не факт что с приходом Почеттино дела сильно пойдут вверх, так же надо будет летом сделать пару топовых трансферов в частности купить центрфорварда. Слабо вериться что они смогут занять место в топ-4, думаю максимум будут в топ-6, но и конечно не исключен еще один провальный сезон.
им бы сделать пару топ продаж сперва, что бы баланс сошёлся!
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