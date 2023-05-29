Ричардс о «Челси»: «Поборются за топ-4 в следующем сезоне. Нужен нападающий»
Майка Ричардс оценил перспективы «Челси» в следующем сезоне.
По мнению Ричардса, лондонцы в следующем сезоне смогут бороться за попадание в зону Лиги чемпионов.
«Думаю, «Челси» будет очень хорош в следующем сезоне под руководством Почеттино. [Борьба за] топ-4, возможно, более серьезная. У них есть игроки, скоро присоединится Кристофер Нкунку. Рис Джеймс вернется в строй, Фофана станет самим собой, у него была серьезная травма колена.
Им нужен нападающий – они разберутся с этим, но я думаю, что «Челси» в следующем сезоне серьезно поборется», – сказал бывший игрок «Манчестер Сити» в эфире Sky Sports.
По итогам сезона «Челси» занял 12-е место в турнирной таблице АПЛ, показав худший результат по набранным очкам с сезона-1987/88, завершившегося вылетом из АПЛ. Ранее было объявлено, что со следующего сезона команду возглавит Маурисио Почеттино.
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Все условия для успешной работы аргентинцу создали. Кипера, опорника и центрфорварда найдут. Шлак продадут. Поч умеет расчищать авгиевы конюшни. Боэли не будет лезть в дела тренера. Снова наступать на те же грабли и проситься с гостями в раздевалку после мачта американец не будет. На берегу обо всем договорились.
Потому...Быть успеху, ибо мы-Челси!!!