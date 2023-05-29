Ричардс о «Челси»: «Поборются за топ-4 в следующем сезоне. Нужен нападающий»

Майка Ричардс оценил перспективы «Челси» в следующем сезоне.

По мнению Ричардса, лондонцы в следующем сезоне смогут бороться за попадание в зону Лиги чемпионов.

«Думаю, «Челси» будет очень хорош в следующем сезоне под руководством Почеттино. [Борьба за] топ-4, возможно, более серьезная. У них есть игроки, скоро присоединится . Рис Джеймс вернется в строй, Фофана станет самим собой, у него была серьезная травма колена.

Им нужен нападающий – они разберутся с этим, но я думаю, что «Челси» в следующем сезоне серьезно поборется», – сказал бывший игрок «Манчестер Сити» в эфире .

По итогам сезона «Челси» занял 12-е место в турнирной таблице АПЛ, показав худший результат по набранным очкам с сезона-1987/88, завершившегося вылетом из АПЛ. Ранее было объявлено, что со следующего сезона команду возглавит Маурисио Почеттино.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте