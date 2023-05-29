Роналду, Бруну, Леау, Жота, Пепе, Диаш и Канселу – в составе Португалии на матчи с Боснией и Исландией

Криштиану Роналду включен в заявку сборной Португалии на июньские матчи.

Команда Роберто Мартинеса в рамках квалификации Евро-2024 встретится с Боснией и Герцеговиной (17 июня) и Исландией (20 июня).

В сборную вызваны следующие футболисты:

Вратари: («Порту»), («Вулверхэмптон»), (« »);

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), («Бавария»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антониу Силва («Бенфика»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Тоте Гомеш («Вулверхэмптон»);

Полузащитники: Данилу Перейра («ПСЖ»), Жоау Пальинья («Фулхэм»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Отавио («Порту»), Витинья («ПСЖ»), Ренату Саншеш («ПСЖ»), Рикарду Орта («Брага»), Жоау Феликс («Челси»), Диогу Жота («Ливерпуль»);

Нападающие: Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Гонсалу Рамуш («Бенфика»), Рафаэл Леау («Милан»).

Роналду без трофеев два сезона подряд. Впервые в карьере

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