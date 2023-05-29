Роналду, Бруну, Леау, Жота, Пепе, Диаш и Канселу – в составе Португалии на матчи с Боснией и Исландией

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Рома Милан Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Челси Ливерпуль Сборная Португалии по футболу высшая лига Португалия Порту Бенфика Спортинг Брага Пепе Руй Патрисиу Манчестер Сити Фулхэм премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия сборная Боснии и Герцеговины по футболу Сборная Исландии по футболу Вулверхэмптон высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес квалификация Евро-2024 Данилу Перейра Жоау Канселу Жозе Са Отавио Рикарду Орта Рафаэл Геррейру Бруну Фернандеш Бернарду Силва Ренату Саншеш Диогу Жота Жоау Пальинья Рубен Невеш Нелсон Семеду Рубен Диаш Диогу Кошта Диогу Далот Жоау Феликс Рафаэл Леау Витинья Гонсалу Рамуш Тоте Гомеш Гонсалу Инасиу Антониу Силва Футбол

Криштиану Роналду включен в заявку сборной Португалии на июньские матчи.

Команда Роберто Мартинеса в рамках квалификации Евро-2024 встретится с Боснией и Герцеговиной (17 июня) и Исландией (20 июня).

В сборную вызваны следующие футболисты:

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй ПатрисиуРома»);

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Жоау Канселу («Бавария»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антониу Силва («Бенфика»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Тоте Гомеш («Вулверхэмптон»);

Полузащитники: Данилу Перейра («ПСЖ»), Жоау Пальинья («Фулхэм»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Отавио («Порту»), Витинья («ПСЖ»), Ренату Саншеш («ПСЖ»), Рикарду Орта («Брага»), Жоау Феликс («Челси»), Диогу Жота («Ливерпуль»);

Нападающие: Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Гонсалу Рамуш («Бенфика»), Рафаэл Леау («Милан»).

Роналду без трофеев два сезона подряд. Впервые в карьере

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

48 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
бедные португалы. Суперпоколение гибнет ради ублажения престарелой примадонны
+49
-15
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kuryanin
Ответ Пирс Морган
Ну, а как вы хотели, стата сама себя не набьет
Тем более гол Боснии и Герцеговине идет за два.
+40
-7
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Ну, а как вы хотели, стата сама себя не набьет
+32
-14
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Митрандир цвета хаки
Ответ Илья Храбров
Ожидается обновление рекорда всех времён по голам за сборную👍
Да, португальцам очень важен этот рекорд и его обновление. Вся сборная работает ради этого. Недавно вот, самим Чемпионатом Мира пожертвовали в угоду этого рекордсмена🤣
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сижу на факсах Барселоны
Роналду не даёт сборной развиваться. Это просто запредельный и циничный эгоизм
+21
-16
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AF007
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Роналду не даёт сборной развиваться. Это просто запредельный и циничный эгоизм
Провалит ЧЕ-24, провалит ЧМ-26 и официально станет худшим игроком в истoрии
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Ответ паувэр данкер
это суперпоколение без Роналду на поле,просрало мароканцам
Сборная без Роналду выиграла финал Евро, с Роналду отлетели на помойку от Уругвая в ЧМ 2018
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
Зачем позорника вызвали?
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Станислав Л
сборная европейских игроков и... затесавшийся аль-насровец
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
А зачем опять вызвали в сборную этого "свадебного генерала" под 7 номером, статистику набивать?!
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мужанов Дмитрий Александрович
Пепе и Роналду в этой команде явные пассажиры. Пока Мартинес будет вызывать в сборную за былые заслуги и ради чьей-то статистики, не будет Португалия серьёзным претендентом на победу в крупных турнирах.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
10ztv
2050: роналду замыкает грозному сан-марино
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гегенпрессинг Рангника
Физручело добьёт эту команду
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ Илья Храбров
Ожидается обновление рекорда всех времён по голам за сборную👍
Из-за таких рекордов сборная и влетает Марокко
Хотя по составу сбалансированная команда была
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сквиди Комаров
Опять вызвали что бы голы нашакалить на Исландиях
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Храбров
Ожидается обновление рекорда всех времён по голам за сборную👍
+10
-8
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aidos_1979
Ответ Temp LC
По такой логике, Месси после ЧМ 2010 должен быть худшим , но он заслуженно, по вашему мнению ,выиграл Золотой мяч 2010 года . Или на Месси это не работает?
Ну на Роналду в 2013 тоже ведь сработало когда у Рибери украли ЗМ позорным повторным голосованием)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Совесть Черданцева
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Иди обратно. Аппарат Рона сам себя не обработает
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Станислав Л
Ответ Великий Алонсо
Месси куда-то вызывали??
да, за 8 ЗМ
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homelender_666
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Роналду не даёт сборной развиваться. Это просто запредельный и циничный эгоизм
Опять за плюсиками прибежал?)
+15
-13
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Позор продолжается))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
Кришти будет играть минимум до Евро24, включительно, так что этой сборной вряд ли удастся достичь чего-то значимого
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мансур Мадаев
Ответ Пирс Морган
Сборная без Роналду выиграла финал Евро, с Роналду отлетели на помойку от Уругвая в ЧМ 2018
пирс что ты несёшь, ты же возлюбленная рона
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джамал Арипов
Ответ А. Мостовой
фанаты Месси опять в слезах, а Рон продолжит бить Рекорды
О каких рекордах идёт речь
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Ответ Homelender_666
Соперники слишком сильны)
Бриллиантовое поколение Боснии и Герцеговины?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий